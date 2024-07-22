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Названа дата премьеры нового кроссовера "Москвич 8"

Названа дата премьеры нового кроссовера "Москвич 8" - 22.07.2024, ПРАЙМ

Названа дата премьеры нового кроссовера "Москвич 8"

Автомобильный завод "Москвич" представит публике свой новый, еще не поступивший в продажу семиместный кроссовер с индексом на выставке "Станция Манеж... | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T16:55+0300

2024-07-22T16:55+0300

2024-07-22T16:58+0300

экономика

авто

автозавод "москвич"

кроссовер

москвич

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МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Автомобильный завод "Москвич" представит публике свой новый, еще не поступивший в продажу семиместный кроссовер с индексом на выставке "Станция Манеж. Московский транспорт 2030", которая пройдет в столице с 1 августа по 8 сентября. Об этом сообщила пресс-служба предприятия в своем Telegram-канале.Отмечается, что данная модель поступит в производство и в продажу в конце текущего года.В сообщении также сказано, что на мероприятии в зоне "Москвича" также выставят кроссовер Москвич 3 и седан Москвич 6, причем они будут открыты и любой желающий сможет посидеть за рулем. Ранее завод не демонстрировал кроссовер "Москвич 8" широкой публике. В мае его показали лишь представителям СМИ в рамках мероприятия, на котором присутствовал мэр столицы Сергей Собянин.

https://1prime.ru/20240722/vesta-850326387.html

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авто, автозавод "москвич", кроссовер, москвич