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Названа дата премьеры нового кроссовера "Москвич 8" - 22.07.2024, ПРАЙМ
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Названа дата премьеры нового кроссовера "Москвич 8"
Названа дата премьеры нового кроссовера "Москвич 8" - 22.07.2024, ПРАЙМ
Названа дата премьеры нового кроссовера "Москвич 8"
Автомобильный завод "Москвич" представит публике свой новый, еще не поступивший в продажу семиместный кроссовер с индексом на выставке "Станция Манеж... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T16:55+0300
2024-07-22T16:58+0300
экономика
авто
автозавод "москвич"
кроссовер
москвич
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МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Автомобильный завод "Москвич" представит публике свой новый, еще не поступивший в продажу семиместный кроссовер с индексом на выставке "Станция Манеж. Московский транспорт 2030", которая пройдет в столице с 1 августа по 8 сентября. Об этом сообщила пресс-служба предприятия в своем Telegram-канале.Отмечается, что данная модель поступит в производство и в продажу в конце текущего года.В сообщении также сказано, что на мероприятии в зоне "Москвича" также выставят кроссовер Москвич 3 и седан Москвич 6, причем они будут открыты и любой желающий сможет посидеть за рулем. Ранее завод не демонстрировал кроссовер "Москвич 8" широкой публике. В мае его показали лишь представителям СМИ в рамках мероприятия, на котором присутствовал мэр столицы Сергей Собянин.
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авто, автозавод "москвич", кроссовер, москвич
Экономика, Авто, автозавод "Москвич", кроссовер, Москвич
16:55 22.07.2024 (обновлено: 16:58 22.07.2024)
 
Названа дата премьеры нового кроссовера "Москвич 8"

Автозавод: кроссовер "Москвич 8" представят в столице 1 августа

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль "Москвич 8"
Автомобиль Москвич 8 - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Автомобильный завод "Москвич" представит публике свой новый, еще не поступивший в продажу семиместный кроссовер с индексом на выставке "Станция Манеж. Московский транспорт 2030", которая пройдет в столице с 1 августа по 8 сентября. Об этом сообщила пресс-служба предприятия в своем Telegram-канале.
Отмечается, что данная модель поступит в производство и в продажу в конце текущего года.
В сообщении также сказано, что на мероприятии в зоне "Москвича" также выставят кроссовер Москвич 3 и седан Москвич 6, причем они будут открыты и любой желающий сможет посидеть за рулем.
Ранее завод не демонстрировал кроссовер "Москвич 8" широкой публике. В мае его показали лишь представителям СМИ в рамках мероприятия, на котором присутствовал мэр столицы Сергей Собянин.
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