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"Нафтогаз Украины" заявил о сохранении объемов транзита нефти - 22.07.2024, ПРАЙМ
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"Нафтогаз Украины" заявил о сохранении объемов транзита нефти
"Нафтогаз Украины" заявил о сохранении объемов транзита нефти - 22.07.2024, ПРАЙМ
"Нафтогаз Украины" заявил о сохранении объемов транзита нефти
Объемы транзита нефти через Украину остаются на прежнем уровне, но уже без "Лукойла", заявил глава компании "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов. | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T20:51+0300
2024-07-22T20:51+0300
энергетика
транзит газа через украину
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Объемы транзита нефти через Украину остаются на прежнем уровне, но уже без "Лукойла", заявил глава компании "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов. "Объемы транзита нефти в июле такие же, как и в предыдущие периоды. Нет нефти "Лукойла", но объем такой же", - цитирует Чернышова агентство Reuters. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее сообщил о прекращении поставок нефти "Лукойла" через Украину по нефтепроводу "Дружба". Сийярто обещал поднять вопрос в понедельник на СМИД ЕС. Министерство экономики Словакии подтвердило, что республика перестала получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Украиной ее транзита через свою территорию. В ведомстве отмечали, что компания "Лукойл" была внесена на Украине в санкционный список. В министерстве заявляли, что НПЗ Slovnaft обеспечен поставками российской нефти от другого поставщика, но в ведомстве обсуждают сложившуюся ситуацию с украинской стороной.
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транзит газа через украину, лукойл
Энергетика, транзит газа через Украину, ЛУКОЙЛ
20:51 22.07.2024
 
"Нафтогаз Украины" заявил о сохранении объемов транзита нефти

"Нафтогаз Украины" заявил о сохранении объемов транзита нефти, но без "Лукойла"

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНафтогаз Украины
Нафтогаз Украины - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Объемы транзита нефти через Украину остаются на прежнем уровне, но уже без "Лукойла", заявил глава компании "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов.
"Объемы транзита нефти в июле такие же, как и в предыдущие периоды. Нет нефти "Лукойла", но объем такой же", - цитирует Чернышова агентство Reuters.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее сообщил о прекращении поставок нефти "Лукойла" через Украину по нефтепроводу "Дружба". Сийярто обещал поднять вопрос в понедельник на СМИД ЕС.
Министерство экономики Словакии подтвердило, что республика перестала получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Украиной ее транзита через свою территорию. В ведомстве отмечали, что компания "Лукойл" была внесена на Украине в санкционный список. В министерстве заявляли, что НПЗ Slovnaft обеспечен поставками российской нефти от другого поставщика, но в ведомстве обсуждают сложившуюся ситуацию с украинской стороной.
Работа ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
Сийярто: Украина нарушила соглашение с ЕС, остановив транзит нефти
16:37
 
Энергетикатранзит газа через УкраинуЛУКОЙЛ
 
 
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