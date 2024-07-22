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"Нафтогаз Украины" заявил о сохранении объемов транзита нефти

"Нафтогаз Украины" заявил о сохранении объемов транзита нефти - 22.07.2024, ПРАЙМ

"Нафтогаз Украины" заявил о сохранении объемов транзита нефти

Объемы транзита нефти через Украину остаются на прежнем уровне, но уже без "Лукойла", заявил глава компании "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов. | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T20:51+0300

2024-07-22T20:51+0300

2024-07-22T20:51+0300

энергетика

транзит газа через украину

лукойл

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Объемы транзита нефти через Украину остаются на прежнем уровне, но уже без "Лукойла", заявил глава компании "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов. "Объемы транзита нефти в июле такие же, как и в предыдущие периоды. Нет нефти "Лукойла", но объем такой же", - цитирует Чернышова агентство Reuters. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее сообщил о прекращении поставок нефти "Лукойла" через Украину по нефтепроводу "Дружба". Сийярто обещал поднять вопрос в понедельник на СМИД ЕС. Министерство экономики Словакии подтвердило, что республика перестала получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Украиной ее транзита через свою территорию. В ведомстве отмечали, что компания "Лукойл" была внесена на Украине в санкционный список. В министерстве заявляли, что НПЗ Slovnaft обеспечен поставками российской нефти от другого поставщика, но в ведомстве обсуждают сложившуюся ситуацию с украинской стороной.

https://1prime.ru/20240722/neft-850334748.html

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транзит газа через украину, лукойл