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В Венгрии раскритиковали решение Киева перекрыть транзит нефти из России

В Венгрии раскритиковали решение Киева перекрыть транзит нефти из России - 22.07.2024, ПРАЙМ

В Венгрии раскритиковали решение Киева перекрыть транзит нефти из России

Решением перекрыть транзит нефти из России в страны ЕС Украина рубит сук, на котором сидит, обрывая экономические связи с европейскими союзниками, но топливного | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T14:34+0300

2024-07-22T14:34+0300

2024-07-22T15:52+0300

энергетика

украина

россия

нефть

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БУДАПЕШТ, 22 июл - ПРАЙМ. Решением перекрыть транзит нефти из России в страны ЕС Украина рубит сук, на котором сидит, обрывая экономические связи с европейскими союзниками, но топливного кризиса, вероятно, удастся избежать, поскольку, помимо Венгрии, на Киев будут пытаться повлиять Словакия и Германия, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпётле. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее сообщил о прекращении поставок нефти "Лукойла" через Украину по нефтепроводу "Дружба". Минэкономики Словакии в четверг также подтвердило, что республика перестала получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Украиной ее транзита через свою территорию. Сийярто обещал поднять вопрос в понедельник на СМИД ЕС. "Выглядит так, что (кризиса - ред.) не будет. Да, Венгрия получает 70% нефти из России, и нефтепровод "Дружба" для нас очень важен. Но с политической точки зрения Украина рубит сук, на котором сидит", - сказал Шпётле. По его словам, шаг Украины враждебен по отношению не только к Будапешту, но и к Братиславе, а "Украина зависит от Словакии, потому что 10% топлива получает от словацких компаний" и таким образом Киев "разрушает экономические связи со Словакией". "Это решение означает также политические проблемы с Германией, канцлер (Олаф) Шольц уже высказался, что этот шаг не был правильным. Украина ставит своих союзников, которые её поддерживают, в такую ситуацию, что может разразиться топливный кризис из-за перекрытия транзита. Может, не сразу, а в течение месяцев", - отметил аналитик. Эксперт добавил, что Венгрия выстроила систему диверсификации, получая большую часть российской нефти через Турцию, однако окончательное перекрытие украинского транзита все равно сказалось бы на венгерской экономике, вызвав уменьшение количества нефти на рынке и рост цены на нее. "По-моему, на совете глав МИД получится (исправить ситуацию - ред.). На нашей стороне и Шольц, и (премьер Словакии Роберт - ред.) Фицо, а несколько стран могут оказать такое давление на Украину и лично на Зеленского, чтобы он возобновил поставки", - предположил Шпётле. В целом решение Киева Венгрия считает "политическим шантажом, чтобы просить у стран ЕС и НАТО ещё больше денег и оружия, потому что видно, что желание поддерживать Украину у стран Запада уменьшается", заключил эксперт. Западные санкции в декабре 2022 года запретили поставки нефти из России по морю в Евросоюз. Для поставок по трубопроводу "Дружба" были сделаны исключения, поскольку нескольким странам, не имеющим выхода к морю, было бы затруднительно найти альтернативных поставщиков. Однако транспортировка российской нефти в Польшу по "Дружбе" была прекращена в конце февраля 2023 года. В Германию прокачка российской нефти по трубопроводу не ведется с начала 2023 года. Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии). В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

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украина, россия, нефть