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Китай может нарастить закупки нефти ВСТО у России, считают в Argus
Китай может нарастить закупки нефти ВСТО у России, считают в Argus - 22.07.2024, ПРАЙМ
Китай может нарастить закупки нефти ВСТО у России, считают в Argus
Китай может нарастить объемы закупок российской нефти ВСТО в ближайшие месяцы, из-за чего стоимость сорта во втором полугодии будет расти, считают аналитики... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T19:08+0300
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2024-07-22T19:08+0300
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Китай может нарастить объемы закупок российской нефти ВСТО в ближайшие месяцы, из-за чего стоимость сорта во втором полугодии будет расти, считают аналитики международного ценового агентства Argus. "В ближайшие месяцы китайские компании могут увеличить объемы закупок смеси ВСТО ввиду ожидания роста спроса со стороны местных переработчиков на легкую нефть", - пишут аналитики в своем обзоре "Импорт нефти в Азию сократился". Возможный рост импорта Китаем российской нефти они объясняют интересом местных нефтепереработчиков, запуском новых заводов. Независимая китайская компания Jincheng Petrochemical, управляющая НПЗ Haoye и Bora, как ожидается, получит первую квоту на импорт нефти в сентябре и в качестве базового сырья предпочтет более дешевые сорта, возможно российские, считают в Argus. Также на август запланирован ввод в эксплуатацию завода Yulong мощностью 400 тысяч баррелей в сутки, что может оказать "дополнительную поддержку спросу на смесь ВСТО во втором полугодии." По данным Argus, Yulong уже закупил партию российской нефти с поставкой в июле для пробного запуска мощностей и проявляет интерес к объемам с доставкой в августе. "Потенциальный интерес к смеси ВСТО со стороны заводов Jincheng и Yulong, а также возможное снижение экспорта этого сорта в III квартале будут способствовать усилению конкуренции за это сырье в Китае и приведут к росту цен", - полагают аналитики.
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Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, Нефть
Китай может нарастить закупки нефти ВСТО у России, считают в Argus
Argus: Китай может нарастить закупки нефти ВСТО у России, что подстегнет ее цену
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Китай может нарастить объемы закупок российской нефти ВСТО в ближайшие месяцы, из-за чего стоимость сорта во втором полугодии будет расти, считают аналитики международного ценового агентства Argus.
"В ближайшие месяцы китайские компании могут увеличить объемы закупок смеси ВСТО ввиду ожидания роста спроса со стороны местных переработчиков на легкую нефть", - пишут аналитики в своем обзоре "Импорт нефти в Азию сократился".
Возможный рост импорта Китаем российской нефти они объясняют интересом местных нефтепереработчиков, запуском новых заводов. Независимая китайская компания Jincheng Petrochemical, управляющая НПЗ Haoye и Bora, как ожидается, получит первую квоту на импорт нефти в сентябре и в качестве базового сырья предпочтет более дешевые сорта, возможно российские, считают в Argus.
Также на август запланирован ввод в эксплуатацию завода Yulong мощностью 400 тысяч баррелей в сутки, что может оказать "дополнительную поддержку спросу на смесь ВСТО во втором полугодии." По данным Argus, Yulong уже закупил партию российской нефти с поставкой в июле для пробного запуска мощностей и проявляет интерес к объемам с доставкой в августе.
"Потенциальный интерес к смеси ВСТО со стороны заводов Jincheng и Yulong, а также возможное снижение экспорта этого сорта в III квартале будут способствовать усилению конкуренции за это сырье в Китае и приведут к росту цен", - полагают аналитики.
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