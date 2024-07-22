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Российским журналистам отказали в аккредитации на Олимпиаду в Париже - 22.07.2024, ПРАЙМ
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Российским журналистам отказали в аккредитации на Олимпиаду в Париже
Российским журналистам отказали в аккредитации на Олимпиаду в Париже - 22.07.2024, ПРАЙМ
Российским журналистам отказали в аккредитации на Олимпиаду в Париже
Пятерым журналистам РИА Новости Спорт отказали в аккредитации на Олимпийские игры в Париже. Об этом журналистов уведомил Оргкомитет "Парижа-2024". | 22.07.2024, ПРАЙМ
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2024-07-22T10:53+0300
франция
олимпиада
журналисты
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Пятерым журналистам РИА Новости Спорт отказали в аккредитации на Олимпийские игры в Париже. Об этом журналистов уведомил Оргкомитет "Парижа-2024"."В рамках Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в париже вы подали через вашу организацию заявку для получения доступа к одному или нескольким объектам мероприятий", — говорилось в сообщении.Обычно аккредитация иностранной прессы осуществляется через национальные олимпийские комитеты, но так как Олимпийский комитет России был отстранен от работы в 2023 году, аккредитация российской прессы была подана напрямую в оргкомитет Игр 2024 года.Отмечается, что решение было принято Олимпийским консульством, состоящим из представителей МВД и МИД Франции.
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франция, олимпиада, журналисты
ФРАНЦИЯ, Олимпиада, журналисты
10:53 22.07.2024
 
Российским журналистам отказали в аккредитации на Олимпиаду в Париже

Пишущим журналистам РИА Новости Спорт отказали в аккредитации на Олимпиаду

© fotolia.com / Bacho FotoДокументы
Документы - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
© fotolia.com / Bacho Foto
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Пятерым журналистам РИА Новости Спорт отказали в аккредитации на Олимпийские игры в Париже. Об этом журналистов уведомил Оргкомитет "Парижа-2024".
"В рамках Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в париже вы подали через вашу организацию заявку для получения доступа к одному или нескольким объектам мероприятий", — говорилось в сообщении.
Обычно аккредитация иностранной прессы осуществляется через национальные олимпийские комитеты, но так как Олимпийский комитет России был отстранен от работы в 2023 году, аккредитация российской прессы была подана напрямую в оргкомитет Игр 2024 года.
Отмечается, что решение было принято Олимпийским консульством, состоящим из представителей МВД и МИД Франции.
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