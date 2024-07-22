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Перестань связывать руки: Стармер оказался под давлением из-за Украины - 22.07.2024, ПРАЙМ
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Перестань связывать руки: Стармер оказался под давлением из-за Украины
Перестань связывать руки: Стармер оказался под давлением из-за Украины - 22.07.2024, ПРАЙМ
Перестань связывать руки: Стармер оказался под давлением из-за Украины
Премьер-министр Великобритании находится под растущим давлением, чтобы перестать „связывать руки Украине“ и позволить Киеву запускать поставленные... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T12:21+0300
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спецоперация на украине
великобритания
украина
всу
ракеты
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании находится под растущим давлением, чтобы перестать „связывать руки Украине“ и позволить Киеву запускать поставленные Великобританией ракеты вглубь России, сообщают журналисты газеты Daily Mail.По словам авторов, на сегодняшний день Великобритания поставляет ВСУ ракеты Storm Shadow, однако их точное количество остается засекреченным. Киеву запрещено использовать это вооружение для ударов по российским территориям. На недавно избранного премьер-министра Великобритании Кира Стармера оказывается постоянное давление с целью получения разрешения использовать оружие не только в оборонительных целях, сообщают источники.По мнению журналистов, скоро ограничения могут быть сняты.Ранее Стармер заявлял, что помощь Киеву всегда будет находиться в сердце работы нового кабинета. Вскоре посольство РФ в Лондоне прокомментировало слова премьера. Представители посольства считают, что подобная позиция политика поспособствует лишь большим разрушениям и затягиванию конфликта, а смещение вектора внимания на внешнюю политику принесет ущерб другим сферам деятельности кабинета.
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великобритания, украина, всу, ракеты
Спецоперация на Украине, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА, ВСУ, ракеты
12:21 22.07.2024 (обновлено: 12:27 22.07.2024)
 
Перестань связывать руки: Стармер оказался под давлением из-за Украины

Daily Mail: Стармера призвали разрешить ВСУ бить по РФ переданным оружием

© Фото : Rory Arnold / No 10 Downing StreetПремьер-министр Великобритании Кир Стармер с супругой
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер с супругой - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
© Фото : Rory Arnold / No 10 Downing Street
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании находится под растущим давлением, чтобы перестать „связывать руки Украине“ и позволить Киеву запускать поставленные Великобританией ракеты вглубь России, сообщают журналисты газеты Daily Mail.
По словам авторов, на сегодняшний день Великобритания поставляет ВСУ ракеты Storm Shadow, однако их точное количество остается засекреченным. Киеву запрещено использовать это вооружение для ударов по российским территориям. На недавно избранного премьер-министра Великобритании Кира Стармера оказывается постоянное давление с целью получения разрешения использовать оружие не только в оборонительных целях, сообщают источники.
По мнению журналистов, скоро ограничения могут быть сняты.
Ранее Стармер заявлял, что помощь Киеву всегда будет находиться в сердце работы нового кабинета. Вскоре посольство РФ в Лондоне прокомментировало слова премьера. Представители посольства считают, что подобная позиция политика поспособствует лишь большим разрушениям и затягиванию конфликта, а смещение вектора внимания на внешнюю политику принесет ущерб другим сферам деятельности кабинета.
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Спецоперация на УкраинеВЕЛИКОБРИТАНИЯУКРАИНАВСУракеты
 
 
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