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Перестань связывать руки: Стармер оказался под давлением из-за Украины
Перестань связывать руки: Стармер оказался под давлением из-за Украины - 22.07.2024, ПРАЙМ
Перестань связывать руки: Стармер оказался под давлением из-за Украины
Премьер-министр Великобритании находится под растущим давлением, чтобы перестать „связывать руки Украине“ и позволить Киеву запускать поставленные... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T12:21+0300
2024-07-22T12:21+0300
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании находится под растущим давлением, чтобы перестать „связывать руки Украине“ и позволить Киеву запускать поставленные Великобританией ракеты вглубь России, сообщают журналисты газеты Daily Mail.По словам авторов, на сегодняшний день Великобритания поставляет ВСУ ракеты Storm Shadow, однако их точное количество остается засекреченным. Киеву запрещено использовать это вооружение для ударов по российским территориям. На недавно избранного премьер-министра Великобритании Кира Стармера оказывается постоянное давление с целью получения разрешения использовать оружие не только в оборонительных целях, сообщают источники.По мнению журналистов, скоро ограничения могут быть сняты.Ранее Стармер заявлял, что помощь Киеву всегда будет находиться в сердце работы нового кабинета. Вскоре посольство РФ в Лондоне прокомментировало слова премьера. Представители посольства считают, что подобная позиция политика поспособствует лишь большим разрушениям и затягиванию конфликта, а смещение вектора внимания на внешнюю политику принесет ущерб другим сферам деятельности кабинета.
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Спецоперация на Украине, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА, ВСУ, ракеты
Перестань связывать руки: Стармер оказался под давлением из-за Украины
Daily Mail: Стармера призвали разрешить ВСУ бить по РФ переданным оружием
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ.
Премьер-министр Великобритании находится под растущим давлением, чтобы перестать „связывать руки Украине“ и позволить Киеву запускать поставленные Великобританией ракеты вглубь России, сообщают журналисты газеты Daily Mail
.
По словам авторов, на сегодняшний день Великобритания поставляет ВСУ ракеты Storm Shadow, однако их точное количество остается засекреченным. Киеву запрещено использовать это вооружение для ударов по российским территориям. На недавно избранного премьер-министра Великобритании Кира Стармера оказывается постоянное давление с целью получения разрешения использовать оружие не только в оборонительных целях, сообщают источники.
По мнению журналистов, скоро ограничения могут быть сняты.
Ранее Стармер заявлял, что помощь Киеву всегда будет находиться в сердце работы нового кабинета. Вскоре посольство РФ в Лондоне прокомментировало слова премьера. Представители посольства считают, что подобная позиция политика поспособствует лишь большим разрушениям и затягиванию конфликта, а смещение вектора внимания на внешнюю политику принесет ущерб другим сферам деятельности кабинета.
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