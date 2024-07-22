https://1prime.ru/20240722/oruzhie-850323975.html

Перестань связывать руки: Стармер оказался под давлением из-за Украины

Перестань связывать руки: Стармер оказался под давлением из-за Украины - 22.07.2024, ПРАЙМ

Перестань связывать руки: Стармер оказался под давлением из-за Украины

Премьер-министр Великобритании находится под растущим давлением, чтобы перестать „связывать руки Украине“ и позволить Киеву запускать поставленные... | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T12:21+0300

2024-07-22T12:21+0300

2024-07-22T12:27+0300

спецоперация на украине

великобритания

украина

всу

ракеты

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/05/849851611_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_8141c4e1a40e2997ac7c048e75328ca6.jpg

МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании находится под растущим давлением, чтобы перестать „связывать руки Украине“ и позволить Киеву запускать поставленные Великобританией ракеты вглубь России, сообщают журналисты газеты Daily Mail.По словам авторов, на сегодняшний день Великобритания поставляет ВСУ ракеты Storm Shadow, однако их точное количество остается засекреченным. Киеву запрещено использовать это вооружение для ударов по российским территориям. На недавно избранного премьер-министра Великобритании Кира Стармера оказывается постоянное давление с целью получения разрешения использовать оружие не только в оборонительных целях, сообщают источники.По мнению журналистов, скоро ограничения могут быть сняты.Ранее Стармер заявлял, что помощь Киеву всегда будет находиться в сердце работы нового кабинета. Вскоре посольство РФ в Лондоне прокомментировало слова премьера. Представители посольства считают, что подобная позиция политика поспособствует лишь большим разрушениям и затягиванию конфликта, а смещение вектора внимания на внешнюю политику принесет ущерб другим сферам деятельности кабинета.

https://1prime.ru/20240722/dolg-850319385.html

великобритания

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

великобритания, украина, всу, ракеты