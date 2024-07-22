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Средняя стоимость ОСАГО снизилась на 3,3 процента в июне

Средняя стоимость ОСАГО снизилась на 3,3 процента в июне - 22.07.2024, ПРАЙМ

Средняя стоимость ОСАГО снизилась на 3,3 процента в июне

Средняя стоимость полиса ОСАГО (страховая премия) в июне снизилась на 3,3% относительно показателя годом ранее, до 7 514 рублей, говорится в сообщении... | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T16:04+0300

2024-07-22T16:04+0300

2024-07-22T16:04+0300

осаго

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Средняя стоимость полиса ОСАГО (страховая премия) в июне снизилась на 3,3% относительно показателя годом ранее, до 7 514 рублей, говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА). "Средняя премия в июне 2024 года составила 7 514 рублей, она снизилась на 3,3% по сравнению со средней премией в июне 2023 года. При этом общая средняя премия по итогам первого полугодия 2024 года по сравнению с 2023 годом также немного снизилась: с 7 738 рублей до 7 660 рублей (снижение на 1%)", - отмечается в сообщении со ссылкой на президента союза Евгения Уфимцева. "Средняя выплата по ОСАГО в июне 2024 года составила 99 897 рублей, что на 13% больше, чем в июне 2023 года (88 641 рубль) и на 6,3% больше общей средней выплаты за первое полугодие 2024 года. Общая средняя выплата за январь-июнь 2024 года составила 94 тыс. рублей. Это выше средней выплаты за аналогичный период в прошлом году на 11% (84,8 тысячи рублей в 2023 году)", - отмечается там же. Количество урегулированных убытков по итогам первых шести месяцев 2024 года составило 1,1 миллиона штук (на 12% больше, чем за аналогичный период в 2023 году). Общая сумма выплат за этот период составила 98,3 миллиарда рублей, что на 24% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорится в сообщении. Количество заключенных договоров с января по июнь 2024 года составило 20,6 миллиона, рост на 4% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Собранные за этот период премии по ОСАГО составили 157,5 миллиарда рублей – рост 3% по сравнению с первым полугодием 2023 года, указывается там же. "Тенденция снижения размера средней премии и роста выплат отмечалась на протяжении всего 2023 года и продолжается в 2024 году. Рост средней выплаты оказывает давление на размер средней премии по ОСАГО, однако она показывает падение на 3,3% по итогам первых шести месяцев 2024 года по сравнению с таким же периодом 2023 года, а по сравнению с началом года – падение на 5%", - говорит Уфимцев. "В этой ситуации необходимо увеличение количества страховых случаев, урегулированных в натуральной форме, и этого можно добиться, в первую очередь, предоставлением страховщикам и авторемонтным организациям более широких возможностей по получению запчастей, необходимых для ремонта. Цены на запчасти стабилизируются, но сроки их поставки зачастую не дают возможности выполнять ремонт в течение 30 дней, как сейчас это требует закон об ОСАГО, поэтому мы выступаем за увеличение сроков ремонта по ОСАГО", - добавляет он.

https://1prime.ru/20240709/moshennichestvo-849948305.html

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осаго, россия, авто