https://1prime.ru/20240722/peregovory-850317475.html

Зеленский сделал неожиданный ход против России. На Западе назвали причину

Зеленский сделал неожиданный ход против России. На Западе назвали причину - 22.07.2024, ПРАЙМ

Зеленский сделал неожиданный ход против России. На Западе назвали причину

Владимиру Зеленскому придется пойти на переговоры с Россией, представители Дональда Трампа его предупредили. Об этом пишет в соцсети Х ирландский журналист Чей... | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T10:11+0300

2024-07-22T10:11+0300

2024-07-22T10:11+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

запад

россия

мирные переговоры

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому придется пойти на переговоры с Россией, представители Дональда Трампа его предупредили. Об этом пишет в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз.14 июня на встрече с руководством МИД президент России Владимир Путин заявил, что Украина должна вывести свои войска со всей территории новых российских регионов, таких как Луганская народная республика, Донецкая, Херсонская и Запорожская области, для начала переговоров.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОн также отметил, что боевые действия прекратятся только после того, как украинские власти согласятся на это условие. Киев должен официально уведомить о своем отказе от планов вступления в НАТО. Российский лидер подчеркнул, что для мирного урегулирования конфликта на Украине необходим нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус этой страны."Украина проиграла, у нее нет никаких шансов на воображаемую победу, о которой проповедуют уже несколько лет поддерживающие ее политические жулики, и Зеленский это знает. Кроме того, люди Трампа уже сообщили ему, что ему прикажут вести переговоры с Путиным и прекратить войну", - отмечает Боуз.Ранее депутат Верховной Рады Евгений Шевченко сообщал, что Трамп в случае побыды на выборах в ноябре заставил нового председателя палаты подписать соглашение с Москвой, а зеленского вынудит уйти в отставку.

https://1prime.ru/20240721/zelenskiy-850308869.html

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владимир зеленский, запад, россия, мирные переговоры