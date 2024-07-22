https://1prime.ru/20240722/peregovory-850317475.html
Зеленский сделал неожиданный ход против России. На Западе назвали причину
Зеленский сделал неожиданный ход против России. На Западе назвали причину - 22.07.2024, ПРАЙМ
Зеленский сделал неожиданный ход против России. На Западе назвали причину
Владимиру Зеленскому придется пойти на переговоры с Россией, представители Дональда Трампа его предупредили. Об этом пишет в соцсети Х ирландский журналист Чей... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T10:11+0300
2024-07-22T10:11+0300
2024-07-22T10:11+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
запад
россия
мирные переговоры
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому придется пойти на переговоры с Россией, представители Дональда Трампа его предупредили. Об этом пишет в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз.14 июня на встрече с руководством МИД президент России Владимир Путин заявил, что Украина должна вывести свои войска со всей территории новых российских регионов, таких как Луганская народная республика, Донецкая, Херсонская и Запорожская области, для начала переговоров.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОн также отметил, что боевые действия прекратятся только после того, как украинские власти согласятся на это условие. Киев должен официально уведомить о своем отказе от планов вступления в НАТО. Российский лидер подчеркнул, что для мирного урегулирования конфликта на Украине необходим нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус этой страны."Украина проиграла, у нее нет никаких шансов на воображаемую победу, о которой проповедуют уже несколько лет поддерживающие ее политические жулики, и Зеленский это знает. Кроме того, люди Трампа уже сообщили ему, что ему прикажут вести переговоры с Путиным и прекратить войну", - отмечает Боуз.Ранее депутат Верховной Рады Евгений Шевченко сообщал, что Трамп в случае побыды на выборах в ноябре заставил нового председателя палаты подписать соглашение с Москвой, а зеленского вынудит уйти в отставку.
https://1prime.ru/20240721/zelenskiy-850308869.html
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_133:0:2254:1591_1920x0_80_0_0_fedcd5b2f10a014d23c537254938f446.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, запад, россия, мирные переговоры
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, ЗАПАД, РОССИЯ, мирные переговоры
Зеленский сделал неожиданный ход против России. На Западе назвали причину
Боуз: Зеленскому уже сообщили, что ему придется идти на переговоры с Путиным
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ.
Владимиру Зеленскому придется пойти на переговоры с Россией, представители Дональда Трампа его предупредили. Об этом пишет в соцсети Х
ирландский журналист Чей Боуз.
14 июня на встрече с руководством МИД президент России Владимир Путин заявил, что Украина должна вывести свои войска со всей территории новых российских регионов, таких как Луганская народная республика, Донецкая, Херсонская и Запорожская области, для начала переговоров.
Он также отметил, что боевые действия прекратятся только после того, как украинские власти согласятся на это условие. Киев должен официально уведомить о своем отказе от планов вступления в НАТО. Российский лидер подчеркнул, что для мирного урегулирования конфликта на Украине необходим нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус этой страны.
"Украина проиграла, у нее нет никаких шансов на воображаемую победу, о которой проповедуют уже несколько лет поддерживающие ее политические жулики, и Зеленский это знает. Кроме того, люди Трампа уже сообщили ему, что ему прикажут вести переговоры с Путиным и прекратить войну", - отмечает Боуз.
Ранее депутат Верховной Рады Евгений Шевченко сообщал, что Трамп в случае побыды на выборах в ноябре заставил нового председателя палаты подписать соглашение с Москвой, а зеленского вынудит уйти в отставку.
"Сдохнет все". На Украине отметили странное поведение Зеленского