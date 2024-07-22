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В Кремле оценили заявления Киева о диалоге с Россией
В Кремле оценили заявления Киева о диалоге с Россией - 22.07.2024, ПРАЙМ
В Кремле оценили заявления Киева о диалоге с Россией
Высказывания Киева о возможном диалоге с Москвой в общении с российскими журналистами прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T12:54+0300
2024-07-22T12:54+0300
2024-07-22T13:14+0300
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Высказывания Киева о возможном диалоге с Москвой в общении с российскими журналистами прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Конечно, разговор в той или иной тональности о диалоге гораздо лучше, чем разговор о намерении воевать до последнего украинца", — отметил пресс-секретарь главы государства.Он также подчеркнул, что это лучше, чем заявления о полном исключении контактов с российской стороной. Однако необходимы конкретные действия со стороны Украины, чтобы диалог был организован.Ранее депутат Верховной Рады Евгений Шевченко сообщал, что Дональд Трамп в случае победы на выборах в ноябре вынудит Владимира Зеленского уйти в отставку, а украинский парламент заставит подписать соглашение с Москвой.
https://1prime.ru/20240718/peskov-850238612.html
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россия, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА
В Кремле оценили заявления Киева о диалоге с Россией
Песков: заявления о диалоге с РФ лучше, чем слова о войне до последнего украинца
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Высказывания Киева о возможном диалоге с Москвой в общении с российскими журналистами прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Конечно, разговор в той или иной тональности о диалоге гораздо лучше, чем разговор о намерении воевать до последнего украинца", — отметил пресс-секретарь главы государства.
Он также подчеркнул, что это лучше, чем заявления о полном исключении контактов с российской стороной. Однако необходимы конкретные действия со стороны Украины, чтобы диалог был организован.
Ранее депутат Верховной Рады Евгений Шевченко сообщал, что Дональд Трамп в случае победы на выборах в ноябре вынудит Владимира Зеленского уйти в отставку, а украинский парламент заставит подписать соглашение с Москвой.
Россия не представляет угрозы для Евросоюза, заявил Песков