https://1prime.ru/20240722/peskov-850325248.html

В Кремле оценили заявления Киева о диалоге с Россией

В Кремле оценили заявления Киева о диалоге с Россией - 22.07.2024, ПРАЙМ

В Кремле оценили заявления Киева о диалоге с Россией

Высказывания Киева о возможном диалоге с Москвой в общении с российскими журналистами прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T12:54+0300

2024-07-22T12:54+0300

2024-07-22T13:14+0300

спецоперация на украине

россия

украина

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Высказывания Киева о возможном диалоге с Москвой в общении с российскими журналистами прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Конечно, разговор в той или иной тональности о диалоге гораздо лучше, чем разговор о намерении воевать до последнего украинца", — отметил пресс-секретарь главы государства.Он также подчеркнул, что это лучше, чем заявления о полном исключении контактов с российской стороной. Однако необходимы конкретные действия со стороны Украины, чтобы диалог был организован.Ранее депутат Верховной Рады Евгений Шевченко сообщал, что Дональд Трамп в случае победы на выборах в ноябре вынудит Владимира Зеленского уйти в отставку, а украинский парламент заставит подписать соглашение с Москвой.

https://1prime.ru/20240718/peskov-850238612.html

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