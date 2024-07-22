https://1prime.ru/20240722/peskov-850325611.html

США продолжат помогать Украине, заявил Песков

США продолжат помогать Украине, заявил Песков - 22.07.2024, ПРАЙМ

США продолжат помогать Украине, заявил Песков

Вашингтон продолжит помогать Киеву, будет пытаться нагрузить "европейских подчиненных", заявил пресс-секретарь пррезидента России Дмитрий Песков. | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T13:02+0300

2024-07-22T13:02+0300

2024-07-22T13:02+0300

спецоперация на украине

дмитрий песков

военная помощь украине

сша

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Вашингтон продолжит помогать Киеву, будет пытаться нагрузить "европейских подчиненных", заявил пресс-секретарь пррезидента России Дмитрий Песков."Что касается продолжения или непродолжения помощи со стороны США, - конечно же, США так или иначе будут продолжать эту помощь, это очевидно, пытаясь побольше нагрузить своих европейских подчиненных финансово", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов. При этом, добавил официальный представитель Кремля, западная помощь Украине не способствует урегулированию конфликта.Москва ранее направила странам-членам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://1prime.ru/20240722/vybory-850322551.html

сша

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дмитрий песков, военная помощь украине, сша