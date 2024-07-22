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США продолжат помогать Украине, заявил Песков
США продолжат помогать Украине, заявил Песков - 22.07.2024, ПРАЙМ
США продолжат помогать Украине, заявил Песков
Вашингтон продолжит помогать Киеву, будет пытаться нагрузить "европейских подчиненных", заявил пресс-секретарь пррезидента России Дмитрий Песков. | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T13:02+0300
2024-07-22T13:02+0300
2024-07-22T13:02+0300
спецоперация на украине
дмитрий песков
военная помощь украине
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Вашингтон продолжит помогать Киеву, будет пытаться нагрузить "европейских подчиненных", заявил пресс-секретарь пррезидента России Дмитрий Песков."Что касается продолжения или непродолжения помощи со стороны США, - конечно же, США так или иначе будут продолжать эту помощь, это очевидно, пытаясь побольше нагрузить своих европейских подчиненных финансово", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов. При этом, добавил официальный представитель Кремля, западная помощь Украине не способствует урегулированию конфликта.Москва ранее направила странам-членам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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дмитрий песков, военная помощь украине, сша
Спецоперация на Украине, Дмитрий Песков, военная помощь Украине, США
США продолжат помогать Украине, заявил Песков
Песков заявил, что США так или иначе будут продолжать помогать Украине
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Вашингтон продолжит помогать Киеву, будет пытаться нагрузить "европейских подчиненных", заявил пресс-секретарь пррезидента России Дмитрий Песков.
"Что касается продолжения или непродолжения помощи со стороны США, - конечно же, США так или иначе будут продолжать эту помощь, это очевидно, пытаясь побольше нагрузить своих европейских подчиненных финансово", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
При этом, добавил официальный представитель Кремля, западная помощь Украине не способствует урегулированию конфликта.
Москва ранее направила странам-членам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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