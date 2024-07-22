https://1prime.ru/20240722/pesok-850323586.html
ФТС: женщина пыталась ввезти в Россию радиоактивный песок для косметики
ФТС: женщина пыталась ввезти в Россию радиоактивный песок для косметики - 22.07.2024, ПРАЙМ
ФТС: женщина пыталась ввезти в Россию радиоактивный песок для косметики
Таможенники в аэропорту "Внуково" изъяли у прилетевшей из Индии пассажирки вулканический песок, уровень радиации которого превышает норму в 11 раз, женщина... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T12:12+0300
2024-07-22T12:12+0300
2024-07-22T12:12+0300
косметика
россия
индия
фтс
песок
https://cdnn.1prime.ru/img/83840/87/838408701_0:224:2849:1826_1920x0_80_0_0_d89952fd51420473b2f5e5ebc87a954b.jpg
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Таможенники в аэропорту "Внуково" изъяли у прилетевшей из Индии пассажирки вулканический песок, уровень радиации которого превышает норму в 11 раз, женщина везла его для изготовления косметики, сообщили журналистам в пресс-службе ФТС России. "Внуковские таможенники обнаружили вулканический песок у пассажирки, прибывшей из Индии транзитом через ОАЭ. Его уровень излучения в 11 раз превышал естественный радиационный фон", - говорится в сообщении. Инспекторы остановили 42-летнюю москвичку в "зеленом" коридоре и выяснили, что женщина перевозила в багаже сыпучее вещество черного цвета. "Таможенники установили, что песок содержит природный радионуклид – торий-232", - добавляется в сообщении. Женщина объяснила, что собрала его на побережье Индийского океана и везла для изготовления косметики. Москвичка заверила, что не знала об опасности этого вещества для здоровья. В ведомстве напомнили, что по решению Роспотребнадзора ввоз радиоактивного песка на территорию России запрещен. Товар изъят и помещен в специальное изолированное помещение для долговременного хранения.
https://1prime.ru/20240510/kosmetika-848043652.html
индия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83840/87/838408701_58:0:2789:2048_1920x0_80_0_0_1c2298417b55a1bf6ff024ad146911f4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
косметика, россия, индия, фтс, песок
косметика, РОССИЯ, ИНДИЯ, ФТС, песок
ФТС: женщина пыталась ввезти в Россию радиоактивный песок для косметики
ФТС: женщина пыталась ввезти в РФ радиоактивный песок из Индии для косметики
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Таможенники в аэропорту "Внуково" изъяли у прилетевшей из Индии пассажирки вулканический песок, уровень радиации которого превышает норму в 11 раз, женщина везла его для изготовления косметики, сообщили журналистам в пресс-службе ФТС России.
"Внуковские таможенники обнаружили вулканический песок у пассажирки, прибывшей из Индии транзитом через ОАЭ. Его уровень излучения в 11 раз превышал естественный радиационный фон", - говорится в сообщении.
Инспекторы остановили 42-летнюю москвичку в "зеленом" коридоре и выяснили, что женщина перевозила в багаже сыпучее вещество черного цвета.
"Таможенники установили, что песок содержит природный радионуклид – торий-232", - добавляется в сообщении.
Женщина объяснила, что собрала его на побережье Индийского океана и везла для изготовления косметики. Москвичка заверила, что не знала об опасности этого вещества для здоровья.
В ведомстве напомнили, что по решению Роспотребнадзора ввоз радиоактивного песка на территорию России запрещен. Товар изъят и помещен в специальное изолированное помещение для долговременного хранения.
Названы преимущества косметики, произведенной из переработанной нефти