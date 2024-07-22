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В зоне риска. Какие товары могут пропасть с полок магазинов из-за пошлин - 22.07.2024, ПРАЙМ
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В зоне риска. Какие товары могут пропасть с полок магазинов из-за пошлин
В зоне риска. Какие товары могут пропасть с полок магазинов из-за пошлин - 22.07.2024, ПРАЙМ
В зоне риска. Какие товары могут пропасть с полок магазинов из-за пошлин
Таможенные ужесточения могут вызвать рост цен и временное исчезновение с прилавков ряда товаров, прежде всего, электроники и гаджетов. Это коснется как... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T03:03+0300
2024-07-22T03:03+0300
эксклюзив
пошлины
еаэс
товары
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Таможенные ужесточения могут вызвать рост цен и временное исчезновение с прилавков ряда товаров, прежде всего, электроники и гаджетов. Это коснется как онлайн-магазинов, так и обычных, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.По данным СМИ, внесение изменений в Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС) может усложнить оформление зарубежных покупок, а ввоз части товаров станет невозможным. Эксперт объясняет это тем, что российская сторона пытается создать наиболее комфортные условия для отечественной продукции путем таможенных ужесточений.“С другой стороны, не вся иностранная продукция пока может быть замещена российской. В связи с этим, часть продукции не массового использования может вырасти в цене”, - считает она. Причем это коснется не только интернет-торговли, но и обычных магазинов - ведь они тоже заказывают товары через интернет.К категориям, которые попадают в зону риска, можно отнести в том числе парфюмерию, одежду, обувь, бытовую технику и электронику, а также лекарства. По жизненно важным препаратам уже налажена цепочка поставок, например, с индийского рынка напрямую с российскими фармацевтическими компаниями, поэтому речь в большей степени идет о бадах и витаминах.При этом для большинства категорий ситуация не изменится, поскольку рынок уже насыщен достаточным количеством продукции повседневного спроса, включая бытовую технику, электронику и гаджеты. Подорожать и пропасть с прилавка может лишь что-то редкое и эксклюзивное.С одной стороны, часть продукции, которая является некачественной и/или неадаптированной для нашего рынка, уйдет. И это неплохо. С другой стороны, первоначально можно ожидать дефицита в упомянутых выше категориях товаров. И, вероятнее всего, роста цен. Но постепенно рынок сможет перестроиться и адаптироваться к новым правилам, заключила Новикова.
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эксклюзив, пошлины, еаэс, товары
Эксклюзив, пошлины, ЕАЭС, товары
03:03 22.07.2024
 
В зоне риска. Какие товары могут пропасть с полок магазинов из-за пошлин

Экономист Новикова: новые пошлины могут вызвать временный дефицит и рост цен

© РИА Новости . Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкВ отделе аудио-видео аппаратуры
В отделе аудио-видео аппаратуры - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Таможенные ужесточения могут вызвать рост цен и временное исчезновение с прилавков ряда товаров, прежде всего, электроники и гаджетов. Это коснется как онлайн-магазинов, так и обычных, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.
По данным СМИ, внесение изменений в Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС) может усложнить оформление зарубежных покупок, а ввоз части товаров станет невозможным. Эксперт объясняет это тем, что российская сторона пытается создать наиболее комфортные условия для отечественной продукции путем таможенных ужесточений.
“С другой стороны, не вся иностранная продукция пока может быть замещена российской. В связи с этим, часть продукции не массового использования может вырасти в цене”, - считает она. Причем это коснется не только интернет-торговли, но и обычных магазинов - ведь они тоже заказывают товары через интернет.
К категориям, которые попадают в зону риска, можно отнести в том числе парфюмерию, одежду, обувь, бытовую технику и электронику, а также лекарства. По жизненно важным препаратам уже налажена цепочка поставок, например, с индийского рынка напрямую с российскими фармацевтическими компаниями, поэтому речь в большей степени идет о бадах и витаминах.
При этом для большинства категорий ситуация не изменится, поскольку рынок уже насыщен достаточным количеством продукции повседневного спроса, включая бытовую технику, электронику и гаджеты. Подорожать и пропасть с прилавка может лишь что-то редкое и эксклюзивное.
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С одной стороны, часть продукции, которая является некачественной и/или неадаптированной для нашего рынка, уйдет. И это неплохо. С другой стороны, первоначально можно ожидать дефицита в упомянутых выше категориях товаров. И, вероятнее всего, роста цен. Но постепенно рынок сможет перестроиться и адаптироваться к новым правилам, заключила Новикова.
 
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