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В Верховной Раде признали прорывы России на фронте - 22.07.2024, ПРАЙМ
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В Верховной Раде признали прорывы России на фронте
В Верховной Раде признали прорывы России на фронте - 22.07.2024, ПРАЙМ
В Верховной Раде признали прорывы России на фронте
Российская армия достигла успехов на восточном фронте Украины, вина за это лежит на украинских командирах. Об этом заявила депутат Верховной Рады Марьяна... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T12:40+0300
2024-07-22T12:40+0300
спецоперация на украине
украина
россия
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Российская армия достигла успехов на восточном фронте Украины, вина за это лежит на украинских командирах. Об этом заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая."На фронте прорывы, продолжаются бездумные ротации, вмешательство в управление взвода и репрессии. Выводов они (украинское военное командование – ред.) сделать не способны", — отметила парламентарий в своем Telegram-канале.Безуглая также обвинила главу ВСУ Александра Сырского в создании "зомби-бригад" и замалчивании резонансных случаев. Она также отметила, что руководство ВСУ отстает от требований современной войны и старается оттянуть смену управления, чтобы не сдавать украинскую армию.Депутат неоднократно критиковала руководство ВСУ и отмечала, что даже после смены командования в ВСУ не произошло никаких изменений.
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украина, россия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ
12:40 22.07.2024
 
В Верховной Раде признали прорывы России на фронте

Депутат Рады Безуглая: на фронте прорывы, продолжаются бездумные ротации

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр"
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Российская армия достигла успехов на восточном фронте Украины, вина за это лежит на украинских командирах. Об этом заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.
"На фронте прорывы, продолжаются бездумные ротации, вмешательство в управление взвода и репрессии. Выводов они (украинское военное командование – ред.) сделать не способны", — отметила парламентарий в своем Telegram-канале.
Безуглая также обвинила главу ВСУ Александра Сырского в создании "зомби-бригад" и замалчивании резонансных случаев. Она также отметила, что руководство ВСУ отстает от требований современной войны и старается оттянуть смену управления, чтобы не сдавать украинскую армию.
Депутат неоднократно критиковала руководство ВСУ и отмечала, что даже после смены командования в ВСУ не произошло никаких изменений.
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