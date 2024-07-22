https://1prime.ru/20240722/proryvy-850324336.html

В Верховной Раде признали прорывы России на фронте

В Верховной Раде признали прорывы России на фронте - 22.07.2024, ПРАЙМ

В Верховной Раде признали прорывы России на фронте

Российская армия достигла успехов на восточном фронте Украины, вина за это лежит на украинских командирах. Об этом заявила депутат Верховной Рады Марьяна... | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T12:40+0300

2024-07-22T12:40+0300

2024-07-22T12:40+0300

спецоперация на украине

украина

россия

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Российская армия достигла успехов на восточном фронте Украины, вина за это лежит на украинских командирах. Об этом заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая."На фронте прорывы, продолжаются бездумные ротации, вмешательство в управление взвода и репрессии. Выводов они (украинское военное командование – ред.) сделать не способны", — отметила парламентарий в своем Telegram-канале.Безуглая также обвинила главу ВСУ Александра Сырского в создании "зомби-бригад" и замалчивании резонансных случаев. Она также отметила, что руководство ВСУ отстает от требований современной войны и старается оттянуть смену управления, чтобы не сдавать украинскую армию.Депутат неоднократно критиковала руководство ВСУ и отмечала, что даже после смены командования в ВСУ не произошло никаких изменений.

https://1prime.ru/20240722/zelenskiy-850316076.html

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украина, россия