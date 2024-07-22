https://1prime.ru/20240722/proryvy-850324336.html
В Верховной Раде признали прорывы России на фронте
В Верховной Раде признали прорывы России на фронте - 22.07.2024, ПРАЙМ
В Верховной Раде признали прорывы России на фронте
Российская армия достигла успехов на восточном фронте Украины, вина за это лежит на украинских командирах. Об этом заявила депутат Верховной Рады Марьяна... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T12:40+0300
2024-07-22T12:40+0300
2024-07-22T12:40+0300
спецоперация на украине
украина
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0d/847360983_0:184:2991:1866_1920x0_80_0_0_14bcf41e27d297cc704e91372628f0ae.jpg
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Российская армия достигла успехов на восточном фронте Украины, вина за это лежит на украинских командирах. Об этом заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая."На фронте прорывы, продолжаются бездумные ротации, вмешательство в управление взвода и репрессии. Выводов они (украинское военное командование – ред.) сделать не способны", — отметила парламентарий в своем Telegram-канале.Безуглая также обвинила главу ВСУ Александра Сырского в создании "зомби-бригад" и замалчивании резонансных случаев. Она также отметила, что руководство ВСУ отстает от требований современной войны и старается оттянуть смену управления, чтобы не сдавать украинскую армию.Депутат неоднократно критиковала руководство ВСУ и отмечала, что даже после смены командования в ВСУ не произошло никаких изменений.
https://1prime.ru/20240722/zelenskiy-850316076.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0d/847360983_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_d4d401161456aa26d7629d30b86940d4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ
В Верховной Раде признали прорывы России на фронте
Депутат Рады Безуглая: на фронте прорывы, продолжаются бездумные ротации
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Российская армия достигла успехов на восточном фронте Украины, вина за это лежит на украинских командирах. Об этом заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.
"На фронте прорывы, продолжаются бездумные ротации, вмешательство в управление взвода и репрессии. Выводов они (украинское военное командование – ред.) сделать не способны", — отметила парламентарий в своем Telegram-канале.
Безуглая также обвинила главу ВСУ Александра Сырского в создании "зомби-бригад" и замалчивании резонансных случаев. Она также отметила, что руководство ВСУ отстает от требований современной войны и старается оттянуть смену управления, чтобы не сдавать украинскую армию.
Депутат неоднократно критиковала руководство ВСУ и отмечала, что даже после смены командования в ВСУ не произошло никаких изменений.
В Раде раскрыли, что ждет Зеленского в случае победы Трампа