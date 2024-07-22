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"Росатом" предложил бразильским инвесторам свои проекты АЭС

"Росатом" предложил бразильским инвесторам свои проекты АЭС - 22.07.2024, ПРАЙМ

"Росатом" предложил бразильским инвесторам свои проекты АЭС

"Росатом" предлагает частным инвесторам в Бразилии свои проекты АЭС, интерес вызывают возможности энергоснабжения отдельных промышленных объектов, рассказал... | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T17:20+0300

2024-07-22T17:20+0300

2024-07-22T17:20+0300

энергетика

росатом

бразилия

аэс

инвестиции

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. "Росатом" предлагает частным инвесторам в Бразилии свои проекты АЭС, интерес вызывают возможности энергоснабжения отдельных промышленных объектов, рассказал директор центра "Росатом Латинская Америка" Иван Дыбов. В Бразилии около 80% энергии вырабатывают гидроэлектростанции, но потребность в энергии в стране постоянно растет, и обсуждаются планы нарастить бразильские генерирующие мощности на 10 ГВт за счет атомной генерации, отметил Дыбов в интервью изданию "Страна Росатом". "Расширить гидроэнергетику сложно, поэтому Бразилия ищет альтернативу, особенно для изолированных территорий, таких как Амазония, где сейчас используется в основном мазут и дизель. "Росатом" предлагает решения с малыми и большими АЭС, а также другие - например, с накопителями энергии для сбалансированности энергосистемы", - сказал Дыбов. "Мы ведем диалог и с частными инвесторами и операторами. Это особенно актуально сейчас, когда новое руководство атомной отрасли Бразилии изменило видение эксплуатации атомных станций, позволив частным компаниям участвовать в этом процессе", - добавил Дыбов. У "Росатома" есть опыт реализации проектов по схеме BOO (build-own-operate, строй-владей-эксплуатируй), напомнил он. "Кроме того, живой интерес партнеров вызывают проекты энергоснабжения изолированных промышленных объектов в России. Свежий пример - компания Diamante рассматривает возможность замены угольной станции на ядерный реактор. "Росатом", лидер рынка реакторов малой и средней мощности, готов реализовать такие проекты", - сказал Дыбов.

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росатом, бразилия, аэс, инвестиции