https://1prime.ru/20240722/rosatom-850336913.html
"Росатом" предложил бразильским инвесторам свои проекты АЭС
"Росатом" предложил бразильским инвесторам свои проекты АЭС - 22.07.2024, ПРАЙМ
"Росатом" предложил бразильским инвесторам свои проекты АЭС
"Росатом" предлагает частным инвесторам в Бразилии свои проекты АЭС, интерес вызывают возможности энергоснабжения отдельных промышленных объектов, рассказал... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T17:20+0300
2024-07-22T17:20+0300
2024-07-22T17:20+0300
энергетика
росатом
бразилия
аэс
инвестиции
https://cdnn.1prime.ru/img/84241/50/842415036_0:165:2659:1661_1920x0_80_0_0_c289bdd7ea0bfa4743ff76075024f1a2.jpg
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. "Росатом" предлагает частным инвесторам в Бразилии свои проекты АЭС, интерес вызывают возможности энергоснабжения отдельных промышленных объектов, рассказал директор центра "Росатом Латинская Америка" Иван Дыбов. В Бразилии около 80% энергии вырабатывают гидроэлектростанции, но потребность в энергии в стране постоянно растет, и обсуждаются планы нарастить бразильские генерирующие мощности на 10 ГВт за счет атомной генерации, отметил Дыбов в интервью изданию "Страна Росатом". "Расширить гидроэнергетику сложно, поэтому Бразилия ищет альтернативу, особенно для изолированных территорий, таких как Амазония, где сейчас используется в основном мазут и дизель. "Росатом" предлагает решения с малыми и большими АЭС, а также другие - например, с накопителями энергии для сбалансированности энергосистемы", - сказал Дыбов. "Мы ведем диалог и с частными инвесторами и операторами. Это особенно актуально сейчас, когда новое руководство атомной отрасли Бразилии изменило видение эксплуатации атомных станций, позволив частным компаниям участвовать в этом процессе", - добавил Дыбов. У "Росатома" есть опыт реализации проектов по схеме BOO (build-own-operate, строй-владей-эксплуатируй), напомнил он. "Кроме того, живой интерес партнеров вызывают проекты энергоснабжения изолированных промышленных объектов в России. Свежий пример - компания Diamante рассматривает возможность замены угольной станции на ядерный реактор. "Росатом", лидер рынка реакторов малой и средней мощности, готов реализовать такие проекты", - сказал Дыбов.
https://1prime.ru/20240715/aes-850114548.html
бразилия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84241/50/842415036_112:0:2547:1826_1920x0_80_0_0_b9a34455920f39fd7b00abf8149cda6e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
росатом, бразилия, аэс, инвестиции
Энергетика, Росатом, БРАЗИЛИЯ, АЭС, инвестиции
"Росатом" предложил бразильским инвесторам свои проекты АЭС
"Росатом": компания предложила частными инвесторам в Бразилии свои проекты АЭС
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. "Росатом" предлагает частным инвесторам в Бразилии свои проекты АЭС, интерес вызывают возможности энергоснабжения отдельных промышленных объектов, рассказал директор центра "Росатом Латинская Америка" Иван Дыбов.
В Бразилии около 80% энергии вырабатывают гидроэлектростанции, но потребность в энергии в стране постоянно растет, и обсуждаются планы нарастить бразильские генерирующие мощности на 10 ГВт за счет атомной генерации, отметил Дыбов в интервью изданию "Страна Росатом".
"Расширить гидроэнергетику сложно, поэтому Бразилия ищет альтернативу, особенно для изолированных территорий, таких как Амазония, где сейчас используется в основном мазут и дизель. "Росатом" предлагает решения с малыми и большими АЭС, а также другие - например, с накопителями энергии для сбалансированности энергосистемы", - сказал Дыбов.
"Мы ведем диалог и с частными инвесторами и операторами. Это особенно актуально сейчас, когда новое руководство атомной отрасли Бразилии изменило видение эксплуатации атомных станций, позволив частным компаниям участвовать в этом процессе", - добавил Дыбов.
У "Росатома" есть опыт реализации проектов по схеме BOO (build-own-operate, строй-владей-эксплуатируй), напомнил он.
"Кроме того, живой интерес партнеров вызывают проекты энергоснабжения изолированных промышленных объектов в России. Свежий пример - компания Diamante рассматривает возможность замены угольной станции на ядерный реактор. "Росатом", лидер рынка реакторов малой и средней мощности, готов реализовать такие проекты", - сказал Дыбов.
"Росатом" успешно испытал ядерное топливо для маневрирования мощностью АЭС