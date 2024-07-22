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"Росатом" предложил бразильским инвесторам свои проекты АЭС - 22.07.2024, ПРАЙМ
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"Росатом" предложил бразильским инвесторам свои проекты АЭС
"Росатом" предложил бразильским инвесторам свои проекты АЭС - 22.07.2024, ПРАЙМ
"Росатом" предложил бразильским инвесторам свои проекты АЭС
"Росатом" предлагает частным инвесторам в Бразилии свои проекты АЭС, интерес вызывают возможности энергоснабжения отдельных промышленных объектов, рассказал... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T17:20+0300
2024-07-22T17:20+0300
энергетика
росатом
бразилия
аэс
инвестиции
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. "Росатом" предлагает частным инвесторам в Бразилии свои проекты АЭС, интерес вызывают возможности энергоснабжения отдельных промышленных объектов, рассказал директор центра "Росатом Латинская Америка" Иван Дыбов. В Бразилии около 80% энергии вырабатывают гидроэлектростанции, но потребность в энергии в стране постоянно растет, и обсуждаются планы нарастить бразильские генерирующие мощности на 10 ГВт за счет атомной генерации, отметил Дыбов в интервью изданию "Страна Росатом". "Расширить гидроэнергетику сложно, поэтому Бразилия ищет альтернативу, особенно для изолированных территорий, таких как Амазония, где сейчас используется в основном мазут и дизель. "Росатом" предлагает решения с малыми и большими АЭС, а также другие - например, с накопителями энергии для сбалансированности энергосистемы", - сказал Дыбов. "Мы ведем диалог и с частными инвесторами и операторами. Это особенно актуально сейчас, когда новое руководство атомной отрасли Бразилии изменило видение эксплуатации атомных станций, позволив частным компаниям участвовать в этом процессе", - добавил Дыбов. У "Росатома" есть опыт реализации проектов по схеме BOO (build-own-operate, строй-владей-эксплуатируй), напомнил он. "Кроме того, живой интерес партнеров вызывают проекты энергоснабжения изолированных промышленных объектов в России. Свежий пример - компания Diamante рассматривает возможность замены угольной станции на ядерный реактор. "Росатом", лидер рынка реакторов малой и средней мощности, готов реализовать такие проекты", - сказал Дыбов.
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росатом, бразилия, аэс, инвестиции
Энергетика, Росатом, БРАЗИЛИЯ, АЭС, инвестиции
17:20 22.07.2024
 
"Росатом" предложил бразильским инвесторам свои проекты АЭС

"Росатом": компания предложила частными инвесторам в Бразилии свои проекты АЭС

© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЛоготип Росатома
Логотип Росатома - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Виталий Тимкив
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. "Росатом" предлагает частным инвесторам в Бразилии свои проекты АЭС, интерес вызывают возможности энергоснабжения отдельных промышленных объектов, рассказал директор центра "Росатом Латинская Америка" Иван Дыбов.
В Бразилии около 80% энергии вырабатывают гидроэлектростанции, но потребность в энергии в стране постоянно растет, и обсуждаются планы нарастить бразильские генерирующие мощности на 10 ГВт за счет атомной генерации, отметил Дыбов в интервью изданию "Страна Росатом".
"Расширить гидроэнергетику сложно, поэтому Бразилия ищет альтернативу, особенно для изолированных территорий, таких как Амазония, где сейчас используется в основном мазут и дизель. "Росатом" предлагает решения с малыми и большими АЭС, а также другие - например, с накопителями энергии для сбалансированности энергосистемы", - сказал Дыбов.
"Мы ведем диалог и с частными инвесторами и операторами. Это особенно актуально сейчас, когда новое руководство атомной отрасли Бразилии изменило видение эксплуатации атомных станций, позволив частным компаниям участвовать в этом процессе", - добавил Дыбов.
У "Росатома" есть опыт реализации проектов по схеме BOO (build-own-operate, строй-владей-эксплуатируй), напомнил он.
"Кроме того, живой интерес партнеров вызывают проекты энергоснабжения изолированных промышленных объектов в России. Свежий пример - компания Diamante рассматривает возможность замены угольной станции на ядерный реактор. "Росатом", лидер рынка реакторов малой и средней мощности, готов реализовать такие проекты", - сказал Дыбов.
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