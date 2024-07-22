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В Словакии призвали ЕК срочно отреагировать на ситуацию с Украиной

В Словакии призвали ЕК срочно отреагировать на ситуацию с Украиной - 22.07.2024, ПРАЙМ

В Словакии призвали ЕК срочно отреагировать на ситуацию с Украиной

Еврокомиссия необходимо срочно отреагировать на ситуацию с остановкой Киевом транзита нефти из России, считает глава МИД Словакии Юрай Бланар. | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T18:54+0300

2024-07-22T18:54+0300

2024-07-22T18:54+0300

энергетика

нефть

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транзит нефти

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БРАТИСЛАВА, 22 июл - ПРАЙМ. Еврокомиссия необходимо срочно отреагировать на ситуацию с остановкой Киевом транзита нефти из России, считает глава МИД Словакии Юрай Бланар. Ранее в понедельник он сообщил, что Братислава и Будапешт обратились в ЕК из-за действий Украины, которая остановила транзит нефти от российской компании "Лукойл" через свою территорию. "Европейская комиссия должна выполнять функцию защитницы договоров и соблюдения законодательства Европейского союза, которым Украина как ассоциированное государство также должна руководствоваться. Поэтому считаем необходимым, чтобы в этом случае комиссия действовала немедленно", — указал Бланар в соцсети. Он отметил, что возникшая ситуация опять показала, что санкции больше вредят Словакии и ЕС, чем Москве. Министр напомнил, что для Братиславы до конца года действует исключение, позволяющее использовать нефть из РФ. По его словам, "украинская сторона сделала невозможным использование этого исключения для нас",. Ранее Минэкономики Словакии подтвердило, что республика перестала получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Киевом ее транзита через свою территорию. В ведомстве отмечали, что "Лукойл" внесли на Украине в санкционный список. В министерстве заявляли, что Slovnaft обеспечен поставками российской нефти от другого поставщика, но в ведомстве обсуждают сложившуюся ситуацию с Киевом.

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нефть, словакия, транзит нефти, ес, ек