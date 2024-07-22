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Фондовые индексы США отреагировали на решение Байдена выйти из гонки
Фондовые индексы США отреагировали на решение Байдена выйти из гонки - 22.07.2024, ПРАЙМ
Фондовые индексы США отреагировали на решение Байдена выйти из гонки
Фондовые индексы США открылись ростом в пределах 1% после отказа президента США Джо Байдена переизбираться на второй срок, свидетельствуют данные торгов. | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T16:49+0300
2024-07-22T16:49+0300
2024-07-22T16:49+0300
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Фондовые индексы США открылись ростом в пределах 1% после отказа президента США Джо Байдена переизбираться на второй срок, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.36 мск промышленный индекс Dow Jones растет на 0,42% - до 40 455,19 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,2%, до 17 943,81 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,88%, до 5 553,53 пункта. Байден в воскресенье заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
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рынки, джо байден, индексы, сша
Рынки, Джо Байден, Индексы, США
Фондовые индексы США отреагировали на решение Байдена выйти из гонки
Фондовые индексы США открылись ростом в пределах 1% на фоне решения Байдена
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Фондовые индексы США открылись ростом в пределах 1% после отказа президента США Джо Байдена переизбираться на второй срок, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.36 мск промышленный индекс Dow Jones растет на 0,42% - до 40 455,19 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,2%, до 17 943,81 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,88%, до 5 553,53 пункта.
Байден в воскресенье заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.