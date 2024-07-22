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Трамп призвал окружение Байдена заплатить за "мошенничество" - 22.07.2024, ПРАЙМ
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Трамп призвал окружение Байдена заплатить за "мошенничество"
Трамп призвал окружение Байдена заплатить за "мошенничество" - 22.07.2024, ПРАЙМ
Трамп призвал окружение Байдена заплатить за "мошенничество"
Республиканская партия должна получить компенсацию за то, что была вынуждена тратить время и деньги на борьбу с "мошенничеством" окружения Джо Байдена. Об этом... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T11:56+0300
2024-07-22T12:32+0300
политика
сша
дональд трамп
джо байден
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Республиканская партия должна получить компенсацию за то, что была вынуждена тратить время и деньги на борьбу с "мошенничеством" окружения Джо Байдена. Об этом заявил Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.Ранее в воскресенье, 21 июля, Байден объявил, что не будет баллотироваться на второй срок и поддержал Камалу Харрис в качестве своего кандидата в вице-президенты. Соответствующее уведомление уже поступило в избирком США. "Не должна ли Республиканская партия получить возмещение за мошенничество, поскольку все окружение Джо (Байдена - ред.), в том числе его врачи и лживые СМИ, знали, что он не в состоянии ни баллотироваться на президентский пост, ни быть президентом?"— отметил кандидат на пост главы Белого дома.Трамп отмечал, комментируя ситуацию, что одержать победу над Харрис будет гораздо легче.
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сша, дональд трамп, джо байден
Политика, США, Дональд Трамп, Джо Байден
11:56 22.07.2024 (обновлено: 12:32 22.07.2024)
 
Трамп призвал окружение Байдена заплатить за "мошенничество"

Трамп: республиканцы вынуждены тратить деньги на борьбу с жуликоватым Байденом

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Республиканская партия должна получить компенсацию за то, что была вынуждена тратить время и деньги на борьбу с "мошенничеством" окружения Джо Байдена. Об этом заявил Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.
Ранее в воскресенье, 21 июля, Байден объявил, что не будет баллотироваться на второй срок и поддержал Камалу Харрис в качестве своего кандидата в вице-президенты. Соответствующее уведомление уже поступило в избирком США.
"Не должна ли Республиканская партия получить возмещение за мошенничество, поскольку все окружение Джо (Байдена - ред.), в том числе его врачи и лживые СМИ, знали, что он не в состоянии ни баллотироваться на президентский пост, ни быть президентом?"— отметил кандидат на пост главы Белого дома.
Трамп отмечал, комментируя ситуацию, что одержать победу над Харрис будет гораздо легче.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2024
Байден покинул президентскую гонку с полным позором, считает Трамп
Вчера, 23:01
 
ПолитикаСШАДональд ТрампДжо Байден
 
 
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