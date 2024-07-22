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Трамп призвал окружение Байдена заплатить за "мошенничество"

Трамп призвал окружение Байдена заплатить за "мошенничество" - 22.07.2024, ПРАЙМ

Трамп призвал окружение Байдена заплатить за "мошенничество"

Республиканская партия должна получить компенсацию за то, что была вынуждена тратить время и деньги на борьбу с "мошенничеством" окружения Джо Байдена. Об этом... | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T11:56+0300

2024-07-22T11:56+0300

2024-07-22T12:32+0300

политика

сша

дональд трамп

джо байден

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Республиканская партия должна получить компенсацию за то, что была вынуждена тратить время и деньги на борьбу с "мошенничеством" окружения Джо Байдена. Об этом заявил Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.Ранее в воскресенье, 21 июля, Байден объявил, что не будет баллотироваться на второй срок и поддержал Камалу Харрис в качестве своего кандидата в вице-президенты. Соответствующее уведомление уже поступило в избирком США. "Не должна ли Республиканская партия получить возмещение за мошенничество, поскольку все окружение Джо (Байдена - ред.), в том числе его врачи и лживые СМИ, знали, что он не в состоянии ни баллотироваться на президентский пост, ни быть президентом?"— отметил кандидат на пост главы Белого дома.Трамп отмечал, комментируя ситуацию, что одержать победу над Харрис будет гораздо легче.

https://1prime.ru/20240721/pozor-850311346.html

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сша, дональд трамп, джо байден