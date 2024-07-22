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Последний трансатлантист: в Европе ждали от Байдена помощи в мрачные дни - 22.07.2024, ПРАЙМ
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Последний трансатлантист: в Европе ждали от Байдена помощи в мрачные дни
Последний трансатлантист: в Европе ждали от Байдена помощи в мрачные дни - 22.07.2024, ПРАЙМ
Последний трансатлантист: в Европе ждали от Байдена помощи в мрачные дни
Лидеры европейских стран осознают, что президент США Джо Байден является последним политиком, который выступает за тесный союз Вашингтона и Европы. Такое мнение | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T17:07+0300
2024-07-22T17:07+0300
политика
сша
европа
джо байден
выборы в сша
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Лидеры европейских стран осознают, что президент США Джо Байден является последним политиком, который выступает за тесный союз Вашингтона и Европы. Такое мнение выразил экс-помощник генсека НАТО Камиль Гранд. Байден в воскресенье объявил, что выходит из президентской гонки и поддержал для участия в выборах кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев и бывший глава Белого дома Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. "В Европе существует четкое понимание того, что Байден был последним традиционным трансатлантистом", — сказал Гранд, слова которого процитировали издание New York Times. Оно также отметило, что европейские лидеры полагались на Байдена, чтобы он провел их через самые "мрачные дни на континенте за последние десятилетия".
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сша, европа, джо байден, выборы в сша
Политика, США, ЕВРОПА, Джо Байден, выборы в США
17:07 22.07.2024
 
Последний трансатлантист: в Европе ждали от Байдена помощи в мрачные дни

Гранд: в Европе понимают, что Байден является последним трансатлантистом

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Лидеры европейских стран осознают, что президент США Джо Байден является последним политиком, который выступает за тесный союз Вашингтона и Европы. Такое мнение выразил экс-помощник генсека НАТО Камиль Гранд.
Байден в воскресенье объявил, что выходит из президентской гонки и поддержал для участия в выборах кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев и бывший глава Белого дома Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
"В Европе существует четкое понимание того, что Байден был последним традиционным трансатлантистом", — сказал Гранд, слова которого процитировали издание New York Times.
Оно также отметило, что европейские лидеры полагались на Байдена, чтобы он провел их через самые "мрачные дни на континенте за последние десятилетия".
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