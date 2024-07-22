https://1prime.ru/20240722/turtsiya-850329487.html
Погружается в хаос. Турки высмеяли другую марионетку вместо Байдена
Погружается в хаос. Турки высмеяли другую марионетку вместо Байдена - 22.07.2024, ПРАЙМ
Погружается в хаос. Турки высмеяли другую марионетку вместо Байдена
Демократическая партия США выберет Камалу Харрис в качестве замены вышедшего из президентской гонки Джо Байдена. Америка стремительно погружается в хаос вне... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T14:50+0300
2024-07-22T14:50+0300
2024-07-22T14:50+0300
политика
турция
камала харрис
сша
джо байден
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МОСКВА 22 июл - ПРАЙМ. Демократическая партия США выберет Камалу Харрис в качестве замены вышедшего из президентской гонки Джо Байдена. Америка стремительно погружается в хаос вне зависимости от результатов выборов, считают читатели турецкого En Son Haber."Понятно было, что так и будет, только неизвестно, насколько следующий кандидат в президенты от демократов сможет продержаться против Трампа", - прокомментировал ситуацию Метин Акчокрак.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Мы и так знали, что Харрис была теневым президентом, так что неудивительно", - добавил Посетитель.Читатели также назвали Харрис "дьявольским отродьем", заявив, что она может начать третью мировую войну. Кроме того, подчеркнули комментаторы, выиграет все равно Трамп.По мнению других читателей, неважно, кто победит на выборах, в американской политике ничего не изменится."Америка погружается в хаос", - заключил Посетитель.Полный текст читайте на ИноСМИ
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турция, камала харрис, сша, джо байден
Политика, ТУРЦИЯ, Камала Харрис, США, Джо Байден
Погружается в хаос. Турки высмеяли другую марионетку вместо Байдена
Читатели турецкого En Son Haber осудили выдвижение Камалы Харрис
МОСКВА 22 июл - ПРАЙМ.
Демократическая партия США выберет Камалу Харрис в качестве замены вышедшего из президентской гонки Джо Байдена. Америка стремительно погружается в хаос вне зависимости от результатов выборов, считают читатели турецкого En Son Haber
.
"Понятно было, что так и будет, только неизвестно, насколько следующий кандидат в президенты от демократов сможет продержаться против Трампа", - прокомментировал ситуацию Метин Акчокрак.
"Мы и так знали, что Харрис была теневым президентом, так что неудивительно", - добавил Посетитель.
Читатели также назвали Харрис "дьявольским отродьем", заявив, что она может начать третью мировую войну. Кроме того, подчеркнули комментаторы, выиграет все равно Трамп.
По мнению других читателей, неважно, кто победит на выборах, в американской политике ничего не изменится.
"Америка погружается в хаос", - заключил Посетитель.
Букмекеры в США оценили шансы на победу Трампа в 64 процента