https://1prime.ru/20240722/turtsiya-850329487.html

Погружается в хаос. Турки высмеяли другую марионетку вместо Байдена

Погружается в хаос. Турки высмеяли другую марионетку вместо Байдена - 22.07.2024, ПРАЙМ

Погружается в хаос. Турки высмеяли другую марионетку вместо Байдена

Демократическая партия США выберет Камалу Харрис в качестве замены вышедшего из президентской гонки Джо Байдена. Америка стремительно погружается в хаос вне... | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T14:50+0300

2024-07-22T14:50+0300

2024-07-22T14:50+0300

политика

турция

камала харрис

сша

джо байден

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МОСКВА 22 июл - ПРАЙМ. Демократическая партия США выберет Камалу Харрис в качестве замены вышедшего из президентской гонки Джо Байдена. Америка стремительно погружается в хаос вне зависимости от результатов выборов, считают читатели турецкого En Son Haber."Понятно было, что так и будет, только неизвестно, насколько следующий кандидат в президенты от демократов сможет продержаться против Трампа", - прокомментировал ситуацию Метин Акчокрак.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Мы и так знали, что Харрис была теневым президентом, так что неудивительно", - добавил Посетитель.Читатели также назвали Харрис "дьявольским отродьем", заявив, что она может начать третью мировую войну. Кроме того, подчеркнули комментаторы, выиграет все равно Трамп.По мнению других читателей, неважно, кто победит на выборах, в американской политике ничего не изменится."Америка погружается в хаос", - заключил Посетитель.Полный текст читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240722/bukmeker-850325482.html

турция

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турция, камала харрис, сша, джо байден