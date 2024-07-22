https://1prime.ru/20240722/ukraina-850331933.html

На Западе сделали неожиданное заявление о границах Украины

На Западе сделали неожиданное заявление о границах Украины - 22.07.2024, ПРАЙМ

На Западе сделали неожиданное заявление о границах Украины

Владимиру Зеленскому пора осознать, что Украина не вернется к прежним границам, и разрабатывать план прекращения огня. Об этом заявил в эфире TV Berlin бывший... | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T15:54+0300

2024-07-22T15:54+0300

2024-07-22T15:54+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

украина

территории

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/01/841250196_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_9f29c1851a2023f78ce0b4fc123ad24c.jpg

МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому пора осознать, что Украина не вернется к прежним границам, и разрабатывать план прекращения огня. Об этом заявил в эфире TV Berlin бывший глава немецкой федеральной службы по защите Конституции Ханс-Георг Маасен."Я бы рекомендовал ему (Зеленскому – прим. ред.) сосредоточиться на прекращении огня и забыть о том, что он сможет победить Путина. Что Россию можно расколоть или оккупировать. <…> А еще он должен смириться с тем, что после войны границы будут другими", - сказал он.По словам эксперта, Зеленский пытается втянуть в конфликт НАТО. Однако, подчеркнул Маасен, втягивание в кризис не соответствует интересами ни альянса, ни Германии.Ранее отставной американский офицер Скотт Риттер говорил в интервью программе Ask the Inspector на YouTube, что Украина рискует потерять еще 30 процентов территорий, если не пойдет на переговоры. Он уточнял в своей статье для Consortium News, что Россия освободит пять украинских областей. Кроме того, подчеркивал экс-разведчик ВС США, Киеву следует опасаться территориальных претензий Польши и Румынии.

https://1prime.ru/20240722/tramp-850327147.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, украина, территории