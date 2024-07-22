Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе сделали неожиданное заявление о границах Украины - 22.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240722/ukraina-850331933.html
На Западе сделали неожиданное заявление о границах Украины
На Западе сделали неожиданное заявление о границах Украины - 22.07.2024, ПРАЙМ
На Западе сделали неожиданное заявление о границах Украины
Владимиру Зеленскому пора осознать, что Украина не вернется к прежним границам, и разрабатывать план прекращения огня. Об этом заявил в эфире TV Berlin бывший... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T15:54+0300
2024-07-22T15:54+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
украина
территории
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/01/841250196_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_9f29c1851a2023f78ce0b4fc123ad24c.jpg
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому пора осознать, что Украина не вернется к прежним границам, и разрабатывать план прекращения огня. Об этом заявил в эфире TV Berlin бывший глава немецкой федеральной службы по защите Конституции Ханс-Георг Маасен."Я бы рекомендовал ему (Зеленскому – прим. ред.) сосредоточиться на прекращении огня и забыть о том, что он сможет победить Путина. Что Россию можно расколоть или оккупировать. &lt;…&gt; А еще он должен смириться с тем, что после войны границы будут другими", - сказал он.По словам эксперта, Зеленский пытается втянуть в конфликт НАТО. Однако, подчеркнул Маасен, втягивание в кризис не соответствует интересами ни альянса, ни Германии.Ранее отставной американский офицер Скотт Риттер говорил в интервью программе Ask the Inspector на YouTube, что Украина рискует потерять еще 30 процентов территорий, если не пойдет на переговоры. Он уточнял в своей статье для Consortium News, что Россия освободит пять украинских областей. Кроме того, подчеркивал экс-разведчик ВС США, Киеву следует опасаться территориальных претензий Польши и Румынии.
https://1prime.ru/20240722/tramp-850327147.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/01/841250196_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_4d68112cf7cdf729f608b0d4b39ba979.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир зеленский, украина, территории
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, УКРАИНА, Территории
15:54 22.07.2024
 
На Западе сделали неожиданное заявление о границах Украины

Маасен: Зеленскому придется смириться с изменением границ Украины

© Unsplash/Glib AlbovskyКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Glib Albovsky
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому пора осознать, что Украина не вернется к прежним границам, и разрабатывать план прекращения огня. Об этом заявил в эфире TV Berlin бывший глава немецкой федеральной службы по защите Конституции Ханс-Георг Маасен.
"Я бы рекомендовал ему (Зеленскому – прим. ред.) сосредоточиться на прекращении огня и забыть о том, что он сможет победить Путина. Что Россию можно расколоть или оккупировать. <…> А еще он должен смириться с тем, что после войны границы будут другими", - сказал он.
По словам эксперта, Зеленский пытается втянуть в конфликт НАТО. Однако, подчеркнул Маасен, втягивание в кризис не соответствует интересами ни альянса, ни Германии.
Ранее отставной американский офицер Скотт Риттер говорил в интервью программе Ask the Inspector на YouTube, что Украина рискует потерять еще 30 процентов территорий, если не пойдет на переговоры. Он уточнял в своей статье для Consortium News, что Россия освободит пять украинских областей. Кроме того, подчеркивал экс-разведчик ВС США, Киеву следует опасаться территориальных претензий Польши и Румынии.
Интернет-мем - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
"Мне страшно, ответь". Сын Трампа подшутил над Зеленским из-за Байдена
13:24
 
Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийУКРАИНАТерритории
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала