https://1prime.ru/20240722/ukraina-850331933.html
На Западе сделали неожиданное заявление о границах Украины
На Западе сделали неожиданное заявление о границах Украины - 22.07.2024, ПРАЙМ
На Западе сделали неожиданное заявление о границах Украины
Владимиру Зеленскому пора осознать, что Украина не вернется к прежним границам, и разрабатывать план прекращения огня. Об этом заявил в эфире TV Berlin бывший... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T15:54+0300
2024-07-22T15:54+0300
2024-07-22T15:54+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому пора осознать, что Украина не вернется к прежним границам, и разрабатывать план прекращения огня. Об этом заявил в эфире TV Berlin бывший глава немецкой федеральной службы по защите Конституции Ханс-Георг Маасен."Я бы рекомендовал ему (Зеленскому – прим. ред.) сосредоточиться на прекращении огня и забыть о том, что он сможет победить Путина. Что Россию можно расколоть или оккупировать. <…> А еще он должен смириться с тем, что после войны границы будут другими", - сказал он.По словам эксперта, Зеленский пытается втянуть в конфликт НАТО. Однако, подчеркнул Маасен, втягивание в кризис не соответствует интересами ни альянса, ни Германии.Ранее отставной американский офицер Скотт Риттер говорил в интервью программе Ask the Inspector на YouTube, что Украина рискует потерять еще 30 процентов территорий, если не пойдет на переговоры. Он уточнял в своей статье для Consortium News, что Россия освободит пять украинских областей. Кроме того, подчеркивал экс-разведчик ВС США, Киеву следует опасаться территориальных претензий Польши и Румынии.
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владимир зеленский, украина, территории
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, УКРАИНА, Территории
На Западе сделали неожиданное заявление о границах Украины
Маасен: Зеленскому придется смириться с изменением границ Украины
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ.
Владимиру Зеленскому пора осознать, что Украина не вернется к прежним границам, и разрабатывать план прекращения огня. Об этом заявил в эфире TV Berlin бывший глава немецкой федеральной службы по защите Конституции Ханс-Георг Маасен
.
"Я бы рекомендовал ему (Зеленскому – прим. ред.) сосредоточиться на прекращении огня и забыть о том, что он сможет победить Путина. Что Россию можно расколоть или оккупировать. <…> А еще он должен смириться с тем, что после войны границы будут другими", - сказал он.
По словам эксперта, Зеленский пытается втянуть в конфликт НАТО. Однако, подчеркнул Маасен, втягивание в кризис не соответствует интересами ни альянса, ни Германии.
Ранее отставной американский офицер Скотт Риттер говорил в интервью программе Ask the Inspector на YouTube, что Украина рискует потерять еще 30 процентов территорий, если не пойдет на переговоры. Он уточнял в своей статье для Consortium News, что Россия освободит пять украинских областей. Кроме того, подчеркивал экс-разведчик ВС США, Киеву следует опасаться территориальных претензий Польши и Румынии.
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