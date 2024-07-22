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Польские СМИ рассказали об ошибках и "преступных приказах" ВСУ

Польские СМИ рассказали об ошибках и "преступных приказах" ВСУ - 22.07.2024, ПРАЙМ

Польские СМИ рассказали об ошибках и "преступных приказах" ВСУ

ВСУ отступают и линия фронта постепенно смещается на запад. Это происходит из-за острой нехватки людей и большого количества ошибок командования, пишет польское | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T14:22+0300

2024-07-22T14:22+0300

2024-07-22T14:25+0300

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усталость от украинского конфликта

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. ВСУ отступают и линия фронта постепенно смещается на запад. Это происходит из-за острой нехватки людей и большого количества ошибок командования, пишет польское издание i.pl.Последние месяцы характеризуются небольшим, но относительно стабильным продвижением российских войск на запад, в ходе которого ошибки в кадровой расстановке сил и принимаемых решениях украинской верхушки становятся все более заметными. Так, российские военные заняли Часов Яр, стратегически важную точку в Донецкой области, а ВСУ не смогли этому помешать из-за дезорганизованности внутри системы. "Это результат серьезной ошибки командования, которое приказало ротировать две бригады одновременно в одном месте и без должной координации. В результате противник, увидевший эту операцию с помощью своих разведывательных беспилотников, воспользовался нашей дезорганизацией", — заявил украинский военный аналитик Александр Коваленко.Кроме того, острым вопросом для украинских вооруженных сил остается нехватка новобранцев. Если в начале военного конфликта численность украинской армии за несколько недель увеличилась практически в два раза с 260 до 700 тысяч человек, то сейчас почти каждое подразделение остается неукомплектованным. Мобилизация идет не так быстро, как хотелось бы Киеву, многие стремятся любыми способами избежать призыва. Не помогло и понижение призывного возраста с 27 до 25 лет.Владимир Зеленский уже предпринимал попытку масштабной ротации кадров, однако она не привела к позитивным результатам. В командовании ВСУ генералы отличаются непрофессионализмом и безответственностью, а принимаемые решения способствует лишь продвижению российской армии и растущим потерям. Так, например, ВСУ потеряло 2 самолета Су-27 из-за необоснованно близкого размещения к фронту и отсутствия какой-либо маскировки.Кроме того, "преступные приказы" командиров и "неадекватное" командование бригадами ведут к неутешительной статистике провальных миссий и количества смертей среди солдат. Один из примеров отчаянного призыва повлиять на ситуацию - публикация одного из командиров в соцсети X. Он рассказал, что верховное командование ВСУ ставит перед военными "задачи из области фантастики", в результате чего цели не достигаются, а люди гибнут.Полный текст читайте на ИноСМИ

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украина, всу, потери, усталость от украинского конфликта