https://1prime.ru/20240722/vsu-850336381.html
"Набирают обороты". На Западе Зеленскому сделали страшный прогноз
"Набирают обороты". На Западе Зеленскому сделали страшный прогноз - 22.07.2024, ПРАЙМ
"Набирают обороты". На Западе Зеленскому сделали страшный прогноз
Вооруженные силы Украины теряют желание участвовать в конфликте с Россией на фоне успехов республиканцев в США, это может привести к свержению Владимира... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T17:13+0300
2024-07-22T17:13+0300
2024-07-22T17:13+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
запад
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84180/85/841808589_0:0:2677:1506_1920x0_80_0_0_34e2ee2166832060f02840c651b330b1.jpg
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины теряют желание участвовать в конфликте с Россией на фоне успехов республиканцев в США, это может привести к свержению Владимира Зеленского. Такое мнение выразил офицер американской армии в отставке Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube."Представьте, что вы (украинский. — Прим. ред.) военный, который сражается на фронте, <…> несет тяжелые потери и отступает. Будете ли вы продолжать сражаться, зная, что помощь (со стороны США) закончится? При этом вы видите, что у россиян ничего подобного нет. Более того, они набирают обороты", - рассказал он.По словам Дэвиса, демократы уступают в предвыборной гонке республиканцам, которые выступают за прекращение конфликта.Такая ситуация, отметил военный, вряд ли воодушевит ВСУ. Как считает офицер, украинские военные могут перестать подчиняться приказам и восстать против Зеленского, который требует продолжать воевать.Ранее президент США Джо Байден официально заявил, что отказывается от участия в выборах в ноябре 2024 года. Вместо него Демократическую партию должна будет представлять Камала Харрис. Дональд Трамп, комментируя решение нынешнего главы Белого дома, отмечал, что Харрис победить гораздо легче.
https://1prime.ru/20240722/tramp-850327147.html
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84180/85/841808589_133:0:2545:1809_1920x0_80_0_0_21397eb81546ba40cf9a39d32f1bfbbd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, запад, всу
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, ЗАПАД, ВСУ
"Набирают обороты". На Западе Зеленскому сделали страшный прогноз
Дэвис: ВСУ захотят свергнуть Зеленского из-за бессмысленности конфликта с РФ
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ.
Вооруженные силы Украины теряют желание участвовать в конфликте с Россией на фоне успехов республиканцев в США, это может привести к свержению Владимира Зеленского. Такое мнение выразил офицер американской армии в отставке Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube
.
"Представьте, что вы (украинский. — Прим. ред.) военный, который сражается на фронте, <…> несет тяжелые потери и отступает. Будете ли вы продолжать сражаться, зная, что помощь (со стороны США) закончится? При этом вы видите, что у россиян ничего подобного нет. Более того, они набирают обороты", - рассказал он.
По словам Дэвиса, демократы уступают в предвыборной гонке республиканцам, которые выступают за прекращение конфликта.
Такая ситуация, отметил военный, вряд ли воодушевит ВСУ. Как считает офицер, украинские военные могут перестать подчиняться приказам и восстать против Зеленского, который требует продолжать воевать.
Ранее президент США Джо Байден официально заявил, что отказывается от участия в выборах в ноябре 2024 года. Вместо него Демократическую партию должна будет представлять Камала Харрис.
Дональд Трамп, комментируя решение нынешнего главы Белого дома, отмечал, что Харрис победить гораздо легче.
"Мне страшно, ответь". Сын Трампа подшутил над Зеленским из-за Байдена