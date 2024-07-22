Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Набирают обороты". На Западе Зеленскому сделали страшный прогноз - 22.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240722/vsu-850336381.html
"Набирают обороты". На Западе Зеленскому сделали страшный прогноз
"Набирают обороты". На Западе Зеленскому сделали страшный прогноз - 22.07.2024, ПРАЙМ
"Набирают обороты". На Западе Зеленскому сделали страшный прогноз
Вооруженные силы Украины теряют желание участвовать в конфликте с Россией на фоне успехов республиканцев в США, это может привести к свержению Владимира... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T17:13+0300
2024-07-22T17:13+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
запад
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84180/85/841808589_0:0:2677:1506_1920x0_80_0_0_34e2ee2166832060f02840c651b330b1.jpg
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины теряют желание участвовать в конфликте с Россией на фоне успехов республиканцев в США, это может привести к свержению Владимира Зеленского. Такое мнение выразил офицер американской армии в отставке Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube."Представьте, что вы (украинский. — Прим. ред.) военный, который сражается на фронте, &lt;…&gt; несет тяжелые потери и отступает. Будете ли вы продолжать сражаться, зная, что помощь (со стороны США) закончится? При этом вы видите, что у россиян ничего подобного нет. Более того, они набирают обороты", - рассказал он.По словам Дэвиса, демократы уступают в предвыборной гонке республиканцам, которые выступают за прекращение конфликта.Такая ситуация, отметил военный, вряд ли воодушевит ВСУ. Как считает офицер, украинские военные могут перестать подчиняться приказам и восстать против Зеленского, который требует продолжать воевать.Ранее президент США Джо Байден официально заявил, что отказывается от участия в выборах в ноябре 2024 года. Вместо него Демократическую партию должна будет представлять Камала Харрис. Дональд Трамп, комментируя решение нынешнего главы Белого дома, отмечал, что Харрис победить гораздо легче.
https://1prime.ru/20240722/tramp-850327147.html
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84180/85/841808589_133:0:2545:1809_1920x0_80_0_0_21397eb81546ba40cf9a39d32f1bfbbd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир зеленский, запад, всу
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, ЗАПАД, ВСУ
17:13 22.07.2024
 
"Набирают обороты". На Западе Зеленскому сделали страшный прогноз

Дэвис: ВСУ захотят свергнуть Зеленского из-за бессмысленности конфликта с РФ

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанк78-я сессия Генассамблеи ООН
78-я сессия Генассамблеи ООН - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины теряют желание участвовать в конфликте с Россией на фоне успехов республиканцев в США, это может привести к свержению Владимира Зеленского. Такое мнение выразил офицер американской армии в отставке Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube.
"Представьте, что вы (украинский. — Прим. ред.) военный, который сражается на фронте, <…> несет тяжелые потери и отступает. Будете ли вы продолжать сражаться, зная, что помощь (со стороны США) закончится? При этом вы видите, что у россиян ничего подобного нет. Более того, они набирают обороты", - рассказал он.
По словам Дэвиса, демократы уступают в предвыборной гонке республиканцам, которые выступают за прекращение конфликта.
Такая ситуация, отметил военный, вряд ли воодушевит ВСУ. Как считает офицер, украинские военные могут перестать подчиняться приказам и восстать против Зеленского, который требует продолжать воевать.
Ранее президент США Джо Байден официально заявил, что отказывается от участия в выборах в ноябре 2024 года. Вместо него Демократическую партию должна будет представлять Камала Харрис.
Дональд Трамп, комментируя решение нынешнего главы Белого дома, отмечал, что Харрис победить гораздо легче.
Интернет-мем - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
"Мне страшно, ответь". Сын Трампа подшутил над Зеленским из-за Байдена
13:24
 
Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийЗАПАДВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала