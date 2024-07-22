https://1prime.ru/20240722/vsu-850336381.html

"Набирают обороты". На Западе Зеленскому сделали страшный прогноз

"Набирают обороты". На Западе Зеленскому сделали страшный прогноз - 22.07.2024, ПРАЙМ

"Набирают обороты". На Западе Зеленскому сделали страшный прогноз

Вооруженные силы Украины теряют желание участвовать в конфликте с Россией на фоне успехов республиканцев в США, это может привести к свержению Владимира... | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T17:13+0300

2024-07-22T17:13+0300

2024-07-22T17:13+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

запад

всу

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины теряют желание участвовать в конфликте с Россией на фоне успехов республиканцев в США, это может привести к свержению Владимира Зеленского. Такое мнение выразил офицер американской армии в отставке Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube."Представьте, что вы (украинский. — Прим. ред.) военный, который сражается на фронте, <…> несет тяжелые потери и отступает. Будете ли вы продолжать сражаться, зная, что помощь (со стороны США) закончится? При этом вы видите, что у россиян ничего подобного нет. Более того, они набирают обороты", - рассказал он.По словам Дэвиса, демократы уступают в предвыборной гонке республиканцам, которые выступают за прекращение конфликта.Такая ситуация, отметил военный, вряд ли воодушевит ВСУ. Как считает офицер, украинские военные могут перестать подчиняться приказам и восстать против Зеленского, который требует продолжать воевать.Ранее президент США Джо Байден официально заявил, что отказывается от участия в выборах в ноябре 2024 года. Вместо него Демократическую партию должна будет представлять Камала Харрис. Дональд Трамп, комментируя решение нынешнего главы Белого дома, отмечал, что Харрис победить гораздо легче.

https://1prime.ru/20240722/tramp-850327147.html

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владимир зеленский, запад, всу