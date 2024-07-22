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Лидеры ЕС отреагировали на выход Байдена из президентской гонки

Лидеры ЕС отреагировали на выход Байдена из президентской гонки - 22.07.2024, ПРАЙМ

Лидеры ЕС отреагировали на выход Байдена из президентской гонки

Европейские лидеры по-разному отреагировали на решение Байдена отказаться от участия в президентской гонке. Первые одобряют его решение, вторые пользуются... | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T10:06+0300

2024-07-22T10:06+0300

2024-07-22T10:06+0300

политика

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сша

джо байден

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Европейские лидеры по-разному отреагировали на решение Байдена отказаться от участия в президентской гонке. Первые одобряют его решение, вторые пользуются моментом и поддерживают его оппонента - кандидата от республиканской партии Дональда Трампа, третьи "просто наслаждаются пребыванием в Сети", сообщает американское издание Politico.Среди поддержавших решение Байдена не баллотироваться на второй срок можно назвать немецкого канцлера Олафа Шольца, польского премьера Дональда Туска, британского премьера Кира Стармера и других. Риторика их комментариев едина: политики благодарят Джо Байдена за совместную работу на протяжении последних четырех лет и называют принятое решение трудным, но сильным и мужественным поступком.В то же время лидер правой популистской партии Великобритании Reform UK Найджел Фарадж заявил, что еще в 2023 году предсказывал победу кандидата от республиканцев. В своем аккаунте в социальной сети X он подчеркнул, что Дональд Трамп победит вне зависимости от того, кого Демократическая партия выберет новым кандидатом. Мнение политика поддержал депутат Европарламента от крайне правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Максимилиан Крах. Нейтралитет сохранил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. В соцсети X он написал, что политика еще никогда не была такой интересной. В Кремле же подчеркнули, что президентские выборы в США не являются на сегодняшний день приоритетной темой для обсуждения.

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выборы в сша, сша, джо байден, дональд трамп