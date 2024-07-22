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Зеленский прокомментировал выход Байдена из гонки

Зеленский прокомментировал выход Байдена из гонки - 22.07.2024, ПРАЙМ

Зеленский прокомментировал выход Байдена из гонки

Президент США Джо Байден принял трудное, но сильное решение, заявив о прекращении своей президентской кампании, заявил Владимир Зеленский в соцсети X. | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T11:49+0300

2024-07-22T11:49+0300

2024-07-22T12:10+0300

политика

джо байден

владимир зеленский

выборы в сша

дональд трамп

камала харрис

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден принял трудное, но сильное решение, заявив о прекращении своей президентской кампании, заявил Владимир Зеленский в соцсети X.Он написал: "Мы уважаем сегодняшнее трудное, но сильное решение".Вечером в воскресенье, 21 июля, действующий президент США заявил о том, что выходит из президентской гонки и не будет представлять Демократическую партию на выборах, которые состоятся в ноябре этого года. Политик заявил, что такое решение он принял в интересах своей партии и страны. Он также подчеркнул, что не намерен покидать президентский пост до конца своего срока.Джо Байден поддержал вице-президента США Камалу Харрис в качестве нового кандидата от Демократической партии. Дональд Трамп, представляющей Республиканскую партию, неоднократно заявлял, что Харрис не представляет для него угрозы.

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джо байден, владимир зеленский, выборы в сша, дональд трамп, камала харрис