Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский прокомментировал выход Байдена из гонки - 22.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240722/vybory-850322551.html
Зеленский прокомментировал выход Байдена из гонки
Зеленский прокомментировал выход Байдена из гонки - 22.07.2024, ПРАЙМ
Зеленский прокомментировал выход Байдена из гонки
Президент США Джо Байден принял трудное, но сильное решение, заявив о прекращении своей президентской кампании, заявил Владимир Зеленский в соцсети X. | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T11:49+0300
2024-07-22T12:10+0300
политика
джо байден
владимир зеленский
выборы в сша
дональд трамп
камала харрис
https://cdnn.1prime.ru/img/84254/81/842548122_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_0a46938d81b52ea1948c08834453fdcb.jpg
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден принял трудное, но сильное решение, заявив о прекращении своей президентской кампании, заявил Владимир Зеленский в соцсети X.Он написал: "Мы уважаем сегодняшнее трудное, но сильное решение".Вечером в воскресенье, 21 июля, действующий президент США заявил о том, что выходит из президентской гонки и не будет представлять Демократическую партию на выборах, которые состоятся в ноябре этого года. Политик заявил, что такое решение он принял в интересах своей партии и страны. Он также подчеркнул, что не намерен покидать президентский пост до конца своего срока.Джо Байден поддержал вице-президента США Камалу Харрис в качестве нового кандидата от Демократической партии. Дональд Трамп, представляющей Республиканскую партию, неоднократно заявлял, что Харрис не представляет для него угрозы.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84254/81/842548122_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bb607546f097936ad939cf861d9382b3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
джо байден, владимир зеленский, выборы в сша, дональд трамп, камала харрис
Политика, Джо Байден, Владимир Зеленский, выборы в США, Дональд Трамп, Камала Харрис
11:49 22.07.2024 (обновлено: 12:10 22.07.2024)
 
Зеленский прокомментировал выход Байдена из гонки

Зеленский: Джо Байден принял трудное, но сильное решение, выйдя из гонки

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВизит президента Украины В. Зеленского в США
Визит президента Украины В. Зеленского в США - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден принял трудное, но сильное решение, заявив о прекращении своей президентской кампании, заявил Владимир Зеленский в соцсети X.
Он написал: "Мы уважаем сегодняшнее трудное, но сильное решение".
Вечером в воскресенье, 21 июля, действующий президент США заявил о том, что выходит из президентской гонки и не будет представлять Демократическую партию на выборах, которые состоятся в ноябре этого года. Политик заявил, что такое решение он принял в интересах своей партии и страны. Он также подчеркнул, что не намерен покидать президентский пост до конца своего срока.
Джо Байден поддержал вице-президента США Камалу Харрис в качестве нового кандидата от Демократической партии. Дональд Трамп, представляющей Республиканскую партию, неоднократно заявлял, что Харрис не представляет для него угрозы.
 
ПолитикаДжо БайденВладимир Зеленскийвыборы в СШАДональд ТрампКамала Харрис
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала