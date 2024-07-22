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"Яндекс" запустит беспилотные авто на федеральных трассах "Нева" и "Восток"

"Яндекс" запустит беспилотные авто на федеральных трассах "Нева" и "Восток" - 22.07.2024, ПРАЙМ

"Яндекс" запустит беспилотные авто на федеральных трассах "Нева" и "Восток"

"Яндекс" планирует запустить свои беспилотные автомобили на федеральных трассах М-11 "Нева" и М-12 "Восток", рассказал в интервью РИА Новости директор... | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T07:34+0300

2024-07-22T07:34+0300

2024-07-22T07:34+0300

яндекс

авто

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. "Яндекс" планирует запустить свои беспилотные автомобили на федеральных трассах М-11 "Нева" и М-12 "Восток", рассказал в интервью РИА Новости директор бизнес-группы поиска и рекламных технологий "Яндекса" Дмитрий Масюк. "Мы, конечно, будем расширяться. Сейчас нам М-4 хватает как тестовой площадки, но в планах есть и М-11, и М-12, это поступательно будет происходить", - сообщил Масюк. В мае компания сообщила РИА Новости, что запустила в тестовом режиме свои автомобили на федеральной трассе М-4 "Дон". На вопрос о том, когда будет расширение зоны для беспилотного автомобиля, эксперт объяснил, что географическое расширение не является целью, куда важнее сотни и тысячи километров, которые машина может проезжать без вмешательства человека. По его словам, чем дальше в этих целях двигается компания, тем требуется больше данных и более богатое количество ситуаций. "Поэтому расширение географии – это следствие того, что машина, ровер или автомобиль хорошо научилась справляться с текущими условиями", - прокомментировал Масюк. "Яндекс" разрабатывает технологию автономного вождения с 2017 года, а с 2020 года экспертиза компании в этой области сконцентрирована в подразделении "Беспилотные технологии". В парк беспилотных автомобилей входят более 130 специально оборудованных машин на базе Toyota Prius и Hyundai Sonata. В октябре 2023 года "Яндекс" первым в Европе запустил тестирование беспилотного автомобиля без водителя в салоне - в татарстанском Иннополисе. Это третий этап испытания беспилотных автомобилей для "Яндекса": на первом водитель-испытатель находится на водительском сиденье и не управляет автомобилем, но готов вмешаться в случае непредвиденной ситуации, на втором - сидит на пассажирском месте с устройством для экстренного торможения. Той же осенью "Яндекс" в тестовом режиме запустил беспилотные такси рядом с Сочи, на федеральной территории "Сириус", а с июня беспилотные такси компании тестируются в московском районе Ясенево.

https://1prime.ru/20240716/yandeks-850147388.html

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