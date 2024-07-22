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Курс юаня на Мосбирже сохранил уровень предыдущего закрытия - 22.07.2024, ПРАЙМ
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Курс юаня на Мосбирже сохранил уровень предыдущего закрытия
Курс юаня на Мосбирже сохранил уровень предыдущего закрытия - 22.07.2024, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже сохранил уровень предыдущего закрытия
Курс рубля в начале торгов мало меняется к юаню: курс китайской валюты колеблется у уровня предыдущего закрытия – 11,97 рубля, следует из данных Московской... | 22.07.2024, ПРАЙМ
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мосбиржа
юань
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов мало меняется к юаню: курс китайской валюты колеблется у уровня предыдущего закрытия – 11,97 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.06 мск колеблется у 11,97 рубля.Минутами ранее курс юаня поднимался на 1 копейку – до 11,98 рубля.
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Китайский юань, РОССИЯ, Мосбиржа, юань
10:09 22.07.2024 (обновлено: 10:18 22.07.2024)
 
Курс юаня на Мосбирже сохранил уровень предыдущего закрытия

Курс юаня в начале торгов на Мосбирже остался на уровне 11,97 рубля

© fotolia.com / dacasdo% Юань
% Юань - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
© fotolia.com / dacasdo
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов мало меняется к юаню: курс китайской валюты колеблется у уровня предыдущего закрытия – 11,97 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.06 мск колеблется у 11,97 рубля.
Минутами ранее курс юаня поднимался на 1 копейку – до 11,98 рубля.
 
Китайский юаньРОССИЯМосбиржаюань
 
 
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