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Золото дорожает после выхода Байдена из предвыборной гонки

Золото дорожает после выхода Байдена из предвыборной гонки - 22.07.2024, ПРАЙМ

Золото дорожает после выхода Байдена из предвыборной гонки

Стоимость золота немного растет после объявления президентом США Джо Байденом о выходе из президентской гонки, следует из данных торгов. | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T06:57+0300

2024-07-22T06:57+0300

2024-07-22T06:57+0300

экономика

золото

подорожание

джо байден

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Стоимость золота немного растет после объявления президентом США Джо Байденом о выходе из президентской гонки, следует из данных торгов. По состоянию на 1.34 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 7,7 доллара, или на 0,32%, до 2 411 долларов за тройскую унцию, в начале торгов рост составлял менее 0,1%. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,53%, до 29,555 доллара за унцию. Байден в воскресенье заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. По итогам прошлой недели стоимость золота опустилась на 0,9%, в то же время в ее ходе показатель достиг нового исторического максимума в 2 488,35 доллара за тройскую унцию.

https://1prime.ru/20240721/bayden-850309296.html

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золото, подорожание, джо байден