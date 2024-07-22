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Золото дорожает после выхода Байдена из предвыборной гонки - 22.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240722/zoloto-850313381.html
Золото дорожает после выхода Байдена из предвыборной гонки
Золото дорожает после выхода Байдена из предвыборной гонки - 22.07.2024, ПРАЙМ
Золото дорожает после выхода Байдена из предвыборной гонки
Стоимость золота немного растет после объявления президентом США Джо Байденом о выходе из президентской гонки, следует из данных торгов. | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T06:57+0300
2024-07-22T06:57+0300
экономика
золото
подорожание
джо байден
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Стоимость золота немного растет после объявления президентом США Джо Байденом о выходе из президентской гонки, следует из данных торгов. По состоянию на 1.34 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 7,7 доллара, или на 0,32%, до 2 411 долларов за тройскую унцию, в начале торгов рост составлял менее 0,1%. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,53%, до 29,555 доллара за унцию. Байден в воскресенье заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. По итогам прошлой недели стоимость золота опустилась на 0,9%, в то же время в ее ходе показатель достиг нового исторического максимума в 2 488,35 доллара за тройскую унцию.
https://1prime.ru/20240721/bayden-850309296.html
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золото, подорожание, джо байден
Экономика, золото, подорожание, Джо Байден
06:57 22.07.2024
 
Золото дорожает после выхода Байдена из предвыборной гонки

Золото слабо дорожает после заявления Байдена о выходе из президентской гонки

© Unsplah/Jingming PanЗолотые слитки
Золотые слитки
© Unsplah/Jingming Pan
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Стоимость золота немного растет после объявления президентом США Джо Байденом о выходе из президентской гонки, следует из данных торгов.
По состоянию на 1.34 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 7,7 доллара, или на 0,32%, до 2 411 долларов за тройскую унцию, в начале торгов рост составлял менее 0,1%. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,53%, до 29,555 доллара за унцию.
Байден в воскресенье заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
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По итогам прошлой недели стоимость золота опустилась на 0,9%, в то же время в ее ходе показатель достиг нового исторического максимума в 2 488,35 доллара за тройскую унцию.
 
ЭкономиказолотоподорожаниеДжо Байден
 
 
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