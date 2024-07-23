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В России начались продажи нового китайского внедорожника iCar 03
В России начались продажи нового китайского внедорожника iCar 03 - 23.07.2024, ПРАЙМ
В России начались продажи нового китайского внедорожника iCar 03
В России начались продажи нового китайского внедорожника iCar 03, сообщает Autonews.ru. | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T11:44+0300
2024-07-23T11:44+0300
2024-07-23T11:50+0300
россия
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. В России начались продажи нового китайского внедорожника iCar 03, сообщает Autonews.ru.Согласно изданию, автомобиль был привезен на российский рынок по механизму параллельного импорта и уже доступен для покупателей. Кроссовер iCar 03 имеет характерный для классических внедорожников дизайн с угловатой внешностью, широкими колесными арками и закрытой решеткой радиатора.Интерьер Chery iCar 03 предлагает комфорт и функциональность с цифровой панелью приборов, 15,6-дюймовым сенсорным экраном и уникальным селектором управления режимами движения. Внутреннее пространство также включает премиальную аудиосистему, улучшенные динамики и многоцветную амбиентную подсветку.Российским покупателям предлагается полноприводная модель с электрической силовой установкой мощностью 278 л.с. Цена автомобиля составляет 3,5 миллиона рублей.
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россия, китай, авто, chery
РОССИЯ, КИТАЙ, Авто, Chery
В России начались продажи нового китайского внедорожника iCar 03
Autonews.ru: в России стартовали продажи нового китайского кроссовера iCar 03
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ.
В России начались продажи нового китайского внедорожника iCar 03, сообщает
Autonews.ru.
Согласно изданию, автомобиль был привезен на российский рынок по механизму параллельного импорта и уже доступен для покупателей. Кроссовер iCar 03 имеет характерный для классических внедорожников дизайн с угловатой внешностью, широкими колесными арками и закрытой решеткой радиатора.
Интерьер Chery iCar 03 предлагает комфорт и функциональность с цифровой панелью приборов, 15,6-дюймовым сенсорным экраном и уникальным селектором управления режимами движения. Внутреннее пространство также включает премиальную аудиосистему, улучшенные динамики и многоцветную амбиентную подсветку.
Российским покупателям предлагается полноприводная модель с электрической силовой установкой мощностью 278 л.с. Цена автомобиля составляет 3,5 миллиона рублей.
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