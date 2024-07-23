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ФТС отметила семикратный рост ввоза легковых авто из КНР через Приморье

ФТС отметила семикратный рост ввоза легковых авто из КНР через Приморье - 23.07.2024, ПРАЙМ

ФТС отметила семикратный рост ввоза легковых авто из КНР через Приморье

Пункты пропуска на границе с КНР в Приморье в первом полугодии 2024 года оформили ввоз в РФ для личного пользования почти 3,3 тысячи китайских легковых... | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T11:27+0300

2024-07-23T11:27+0300

2024-07-23T11:27+0300

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авто

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ВЛАДИВОСТОК, 23 июл – ПРАЙМ. Пункты пропуска на границе с КНР в Приморье в первом полугодии 2024 года оформили ввоз в РФ для личного пользования почти 3,3 тысячи китайских легковых автомобилей, что в 7 раз больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России. Отмечается, что уссурийские таможенники в Приморье встретились с китайскими коллегами из Суйфэньхэской, Дуннинской, Хуньчуньской, Мишаньской и Хулиньской таможен. Стороны обсудили вопросы сотрудничества. "Появились новые категории товаров, например легковые автомобили, приобретенные россиянами для личного пользования. За 6 месяцев 2024 года уссурийские таможенники оформили 3 267 автомобилей - увеличение в 7 раз по сравнению с этим же периодом прошлого года", - приводятся в сообщении слова начальника Уссурийской таможни Алексея Кузьмина. В первом полугодии 2024 года зафиксирован рост грузооборота в пунктах пропуска Уссурийской таможни: в автомобильных он увеличился на 32%, до 1,1 миллиона тонн, в железнодорожных пунктах пропуска - на 12%, до 6,2 миллиона тонн. Кроме того, в 2 раза выросло число посылок, доставляемых из Китая в рамках электронной торговли. Уссурийская таможня за полгода оформила свыше 12,5 миллиона таких отправлений на 30 миллиардов рублей.

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россия, китай, авто