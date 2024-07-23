Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФТС отметила семикратный рост ввоза легковых авто из КНР через Приморье - 23.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240723/avto-850352929.html
ФТС отметила семикратный рост ввоза легковых авто из КНР через Приморье
ФТС отметила семикратный рост ввоза легковых авто из КНР через Приморье - 23.07.2024, ПРАЙМ
ФТС отметила семикратный рост ввоза легковых авто из КНР через Приморье
Пункты пропуска на границе с КНР в Приморье в первом полугодии 2024 года оформили ввоз в РФ для личного пользования почти 3,3 тысячи китайских легковых... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T11:27+0300
2024-07-23T11:27+0300
россия
китай
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/83663/96/836639687_0:106:2201:1344_1920x0_80_0_0_fb54709bf7fa485ab0310c0208793bb9.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 23 июл – ПРАЙМ. Пункты пропуска на границе с КНР в Приморье в первом полугодии 2024 года оформили ввоз в РФ для личного пользования почти 3,3 тысячи китайских легковых автомобилей, что в 7 раз больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России. Отмечается, что уссурийские таможенники в Приморье встретились с китайскими коллегами из Суйфэньхэской, Дуннинской, Хуньчуньской, Мишаньской и Хулиньской таможен. Стороны обсудили вопросы сотрудничества. "Появились новые категории товаров, например легковые автомобили, приобретенные россиянами для личного пользования. За 6 месяцев 2024 года уссурийские таможенники оформили 3 267 автомобилей - увеличение в 7 раз по сравнению с этим же периодом прошлого года", - приводятся в сообщении слова начальника Уссурийской таможни Алексея Кузьмина. В первом полугодии 2024 года зафиксирован рост грузооборота в пунктах пропуска Уссурийской таможни: в автомобильных он увеличился на 32%, до 1,1 миллиона тонн, в железнодорожных пунктах пропуска - на 12%, до 6,2 миллиона тонн. Кроме того, в 2 раза выросло число посылок, доставляемых из Китая в рамках электронной торговли. Уссурийская таможня за полгода оформила свыше 12,5 миллиона таких отправлений на 30 миллиардов рублей.
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83663/96/836639687_134:0:2065:1448_1920x0_80_0_0_2924213586be3bee0966e2edc0856d98.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай, авто
РОССИЯ, КИТАЙ, Авто
11:27 23.07.2024
 
ФТС отметила семикратный рост ввоза легковых авто из КНР через Приморье

ФТС: ввоз легковых авто из КНР через Приморье в I полугодии вырос до 3,3 тыс

© Пресс-служба губернатора Тульской области | Перейти в медиабанкКитайский автомобиль Haval
Китайский автомобиль Haval
© Пресс-служба губернатора Тульской области
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 23 июл – ПРАЙМ. Пункты пропуска на границе с КНР в Приморье в первом полугодии 2024 года оформили ввоз в РФ для личного пользования почти 3,3 тысячи китайских легковых автомобилей, что в 7 раз больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России.
Отмечается, что уссурийские таможенники в Приморье встретились с китайскими коллегами из Суйфэньхэской, Дуннинской, Хуньчуньской, Мишаньской и Хулиньской таможен. Стороны обсудили вопросы сотрудничества.
"Появились новые категории товаров, например легковые автомобили, приобретенные россиянами для личного пользования. За 6 месяцев 2024 года уссурийские таможенники оформили 3 267 автомобилей - увеличение в 7 раз по сравнению с этим же периодом прошлого года", - приводятся в сообщении слова начальника Уссурийской таможни Алексея Кузьмина.
В первом полугодии 2024 года зафиксирован рост грузооборота в пунктах пропуска Уссурийской таможни: в автомобильных он увеличился на 32%, до 1,1 миллиона тонн, в железнодорожных пунктах пропуска - на 12%, до 6,2 миллиона тонн.
Кроме того, в 2 раза выросло число посылок, доставляемых из Китая в рамках электронной торговли. Уссурийская таможня за полгода оформила свыше 12,5 миллиона таких отправлений на 30 миллиардов рублей.
 
РОССИЯКИТАЙАвто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала