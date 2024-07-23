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Японский автопром вряд ли сможет вернуться в Россию, заявила Захарова - 23.07.2024, ПРАЙМ
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Японский автопром вряд ли сможет вернуться в Россию, заявила Захарова
Японский автопром вряд ли сможет вернуться в Россию, заявила Захарова - 23.07.2024, ПРАЙМ
Японский автопром вряд ли сможет вернуться в Россию, заявила Захарова
Японский автопром вряд ли сможет вернуться на российский рынок, откуда ушел из-за введения японскими властями, зависимыми от США, вредоносных им же самим... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T11:39+0300
2024-07-23T11:43+0300
мария захарова
авто
россия
япония
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СЕНЕЖ, 23 июл - ПРАЙМ. Японский автопром вряд ли сможет вернуться на российский рынок, откуда ушел из-за введения японскими властями, зависимыми от США, вредоносных им же самим санкций, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Выступая на Фестивале новых медиа, она отметила, что на международной арене Япония действует в соответствии с диктатом Вашингтона. "Одно из доказательств вы видите на улицах Российской Федерации, куда пришел китайский автопром, потому что Япония ввела санкции, на которые мы соответствующим образом ответили. То, каким образом Япония сейчас переживает этот кризис, я вам даже говорить не буду, потому что это фильм ужасов. Они себя в эту ситуацию загнали сами. Вернуться на российский рынок после того, что они совершили и продолжают совершать, несмотря на то, что понимают, чем это грозит, к чему это их привело, они вряд ли смогут, а уж в объемах, в которых это было раньше, точно нет", - сказала Захарова. Всего с марта 2022 года Япония ввела персональные санкции против 1070 человек из России, в том числе 331 из Крыма и новых регионов, и санкции против 847 компаний и организаций в виде заморозки активов (310, из них 17 из Крыма и новых регионов) и запрета на экспорт (537).
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мария захарова, авто, россия, япония
Мария Захарова, Авто, РОССИЯ, ЯПОНИЯ
11:39 23.07.2024 (обновлено: 11:43 23.07.2024)
 
Японский автопром вряд ли сможет вернуться в Россию, заявила Захарова

Захарова: автопром зависимой от США Японии вряд ли вернет долю на рынке России

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетербургский международный юридический форум-2024
Петербургский международный юридический форум-2024 - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СЕНЕЖ, 23 июл - ПРАЙМ. Японский автопром вряд ли сможет вернуться на российский рынок, откуда ушел из-за введения японскими властями, зависимыми от США, вредоносных им же самим санкций, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Выступая на Фестивале новых медиа, она отметила, что на международной арене Япония действует в соответствии с диктатом Вашингтона.
"Одно из доказательств вы видите на улицах Российской Федерации, куда пришел китайский автопром, потому что Япония ввела санкции, на которые мы соответствующим образом ответили. То, каким образом Япония сейчас переживает этот кризис, я вам даже говорить не буду, потому что это фильм ужасов. Они себя в эту ситуацию загнали сами. Вернуться на российский рынок после того, что они совершили и продолжают совершать, несмотря на то, что понимают, чем это грозит, к чему это их привело, они вряд ли смогут, а уж в объемах, в которых это было раньше, точно нет", - сказала Захарова.
Всего с марта 2022 года Япония ввела персональные санкции против 1070 человек из России, в том числе 331 из Крыма и новых регионов, и санкции против 847 компаний и организаций в виде заморозки активов (310, из них 17 из Крыма и новых регионов) и запрета на экспорт (537).
Петербургский международный юридический форум-2024 - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2024
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