https://1prime.ru/20240723/avto-850353367.html

Японский автопром вряд ли сможет вернуться в Россию, заявила Захарова

Японский автопром вряд ли сможет вернуться в Россию, заявила Захарова - 23.07.2024, ПРАЙМ

Японский автопром вряд ли сможет вернуться в Россию, заявила Захарова

Японский автопром вряд ли сможет вернуться на российский рынок, откуда ушел из-за введения японскими властями, зависимыми от США, вредоносных им же самим... | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T11:39+0300

2024-07-23T11:39+0300

2024-07-23T11:43+0300

мария захарова

авто

россия

япония

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849510453_0:12:3061:1734_1920x0_80_0_0_b966b36cafcb2eebd96fb07cdb64d245.jpg

СЕНЕЖ, 23 июл - ПРАЙМ. Японский автопром вряд ли сможет вернуться на российский рынок, откуда ушел из-за введения японскими властями, зависимыми от США, вредоносных им же самим санкций, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Выступая на Фестивале новых медиа, она отметила, что на международной арене Япония действует в соответствии с диктатом Вашингтона. "Одно из доказательств вы видите на улицах Российской Федерации, куда пришел китайский автопром, потому что Япония ввела санкции, на которые мы соответствующим образом ответили. То, каким образом Япония сейчас переживает этот кризис, я вам даже говорить не буду, потому что это фильм ужасов. Они себя в эту ситуацию загнали сами. Вернуться на российский рынок после того, что они совершили и продолжают совершать, несмотря на то, что понимают, чем это грозит, к чему это их привело, они вряд ли смогут, а уж в объемах, в которых это было раньше, точно нет", - сказала Захарова. Всего с марта 2022 года Япония ввела персональные санкции против 1070 человек из России, в том числе 331 из Крыма и новых регионов, и санкции против 847 компаний и организаций в виде заморозки активов (310, из них 17 из Крыма и новых регионов) и запрета на экспорт (537).

https://1prime.ru/20240721/zakharova-850309648.html

япония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мария захарова, авто, россия, япония