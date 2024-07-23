Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дешевле не найти: сколько стоят самые недорогие иномарки в России - 23.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240723/avto-850364601.html
Дешевле не найти: сколько стоят самые недорогие иномарки в России
Дешевле не найти: сколько стоят самые недорогие иномарки в России - 23.07.2024, ПРАЙМ
Дешевле не найти: сколько стоят самые недорогие иномарки в России
Цены на иномарки в России изменились, в том числе на китайские автомобили, сообщил портал Autonews со ссылкой на официальные прайс-листы. | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T15:39+0300
2024-07-23T15:39+0300
китайские авто
иномарки
авто
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84312/13/843121393_0:3:3166:1784_1920x0_80_0_0_5b5ff0be98f4b7806d8a5a6d603fc8a5.jpg
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Цены на иномарки в России изменились, в том числе на китайские автомобили, сообщил портал Autonews со ссылкой на официальные прайс-листы.Так, Changan Alsvin стал самым дешевым китайским авто на российском рынке. Официальная дилерская стоимость машины базовой комплектации начинается от 1,75 миллиона рублей. а в московском дилерском центре - от 1,7 миллиона рублей."Дешевле вы сейчас сможете купить разве что Lada", - отметил менеджер одного из автосалонов.Среди кроссоверов самым доступным для россиян стал Livan X3 Pro, покупка которого обойдется, с учетом скидки, в 1 749 900 рублей, или даже в 1,6 миллиона рублей. Как подчеркнул продавец, даже "Москвич" выйдет дороже.Autonews также назвал самыми дешевыми моделями JAC JS3, Geely Emgrand, Chery Tiggo 4 Pro.
https://1prime.ru/20240723/avtovaz-850360595.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84312/13/843121393_435:0:3166:2048_1920x0_80_0_0_63521c56b2c33b025c984bd3c888dba7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
китайские авто, иномарки, авто, россия
китайские авто, иномарки, Авто, РОССИЯ
15:39 23.07.2024
 
Дешевле не найти: сколько стоят самые недорогие иномарки в России

Autonews: Changan Alsvin и Livan X3 Pro стали самыми дешевыми китайскими машинами в России

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОткрытие первого международного центра китайских автомобилей "Москва-Тянья"
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Цены на иномарки в России изменились, в том числе на китайские автомобили, сообщил портал Autonews со ссылкой на официальные прайс-листы.
Так, Changan Alsvin стал самым дешевым китайским авто на российском рынке. Официальная дилерская стоимость машины базовой комплектации начинается от 1,75 миллиона рублей. а в московском дилерском центре - от 1,7 миллиона рублей.
"Дешевле вы сейчас сможете купить разве что Lada", - отметил менеджер одного из автосалонов.
Среди кроссоверов самым доступным для россиян стал Livan X3 Pro, покупка которого обойдется, с учетом скидки, в 1 749 900 рублей, или даже в 1,6 миллиона рублей. Как подчеркнул продавец, даже "Москвич" выйдет дороже.
Autonews также назвал самыми дешевыми моделями JAC JS3, Geely Emgrand, Chery Tiggo 4 Pro.
Международная промышленная выставка Иннопром в Ташкенте - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
В России появился маркетплейс по продаже проверенных авто с пробегом
14:07
 
китайские автоиномаркиАвтоРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала