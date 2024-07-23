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Дешевле не найти: сколько стоят самые недорогие иномарки в России
Дешевле не найти: сколько стоят самые недорогие иномарки в России - 23.07.2024, ПРАЙМ
Дешевле не найти: сколько стоят самые недорогие иномарки в России
Цены на иномарки в России изменились, в том числе на китайские автомобили, сообщил портал Autonews со ссылкой на официальные прайс-листы. | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T15:39+0300
2024-07-23T15:39+0300
2024-07-23T15:39+0300
китайские авто
иномарки
авто
россия
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Цены на иномарки в России изменились, в том числе на китайские автомобили, сообщил портал Autonews со ссылкой на официальные прайс-листы.Так, Changan Alsvin стал самым дешевым китайским авто на российском рынке. Официальная дилерская стоимость машины базовой комплектации начинается от 1,75 миллиона рублей. а в московском дилерском центре - от 1,7 миллиона рублей."Дешевле вы сейчас сможете купить разве что Lada", - отметил менеджер одного из автосалонов.Среди кроссоверов самым доступным для россиян стал Livan X3 Pro, покупка которого обойдется, с учетом скидки, в 1 749 900 рублей, или даже в 1,6 миллиона рублей. Как подчеркнул продавец, даже "Москвич" выйдет дороже.Autonews также назвал самыми дешевыми моделями JAC JS3, Geely Emgrand, Chery Tiggo 4 Pro.
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китайские авто, иномарки, авто, россия
китайские авто, иномарки, Авто, РОССИЯ
Дешевле не найти: сколько стоят самые недорогие иномарки в России
Autonews: Changan Alsvin и Livan X3 Pro стали самыми дешевыми китайскими машинами в России
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ.
Цены на иномарки в России изменились, в том числе на китайские автомобили, сообщил портал Autonews
со ссылкой на официальные прайс-листы.
Так, Changan Alsvin стал самым дешевым китайским авто на российском рынке. Официальная дилерская стоимость машины базовой комплектации начинается от 1,75 миллиона рублей. а в московском дилерском центре - от 1,7 миллиона рублей.
"Дешевле вы сейчас сможете купить разве что Lada", - отметил менеджер одного из автосалонов.
Среди кроссоверов самым доступным для россиян стал Livan X3 Pro, покупка которого обойдется, с учетом скидки, в 1 749 900 рублей, или даже в 1,6 миллиона рублей. Как подчеркнул продавец, даже "Москвич" выйдет дороже.
Autonews также назвал самыми дешевыми моделями JAC JS3, Geely Emgrand, Chery Tiggo 4 Pro.
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