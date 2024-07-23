https://1prime.ru/20240723/avto-850364601.html

Дешевле не найти: сколько стоят самые недорогие иномарки в России

Дешевле не найти: сколько стоят самые недорогие иномарки в России - 23.07.2024, ПРАЙМ

Дешевле не найти: сколько стоят самые недорогие иномарки в России

Цены на иномарки в России изменились, в том числе на китайские автомобили, сообщил портал Autonews со ссылкой на официальные прайс-листы. | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T15:39+0300

2024-07-23T15:39+0300

2024-07-23T15:39+0300

китайские авто

иномарки

авто

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84312/13/843121393_0:3:3166:1784_1920x0_80_0_0_5b5ff0be98f4b7806d8a5a6d603fc8a5.jpg

МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Цены на иномарки в России изменились, в том числе на китайские автомобили, сообщил портал Autonews со ссылкой на официальные прайс-листы.Так, Changan Alsvin стал самым дешевым китайским авто на российском рынке. Официальная дилерская стоимость машины базовой комплектации начинается от 1,75 миллиона рублей. а в московском дилерском центре - от 1,7 миллиона рублей."Дешевле вы сейчас сможете купить разве что Lada", - отметил менеджер одного из автосалонов.Среди кроссоверов самым доступным для россиян стал Livan X3 Pro, покупка которого обойдется, с учетом скидки, в 1 749 900 рублей, или даже в 1,6 миллиона рублей. Как подчеркнул продавец, даже "Москвич" выйдет дороже.Autonews также назвал самыми дешевыми моделями JAC JS3, Geely Emgrand, Chery Tiggo 4 Pro.

https://1prime.ru/20240723/avtovaz-850360595.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китайские авто, иномарки, авто, россия