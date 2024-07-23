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Автоэксперт предупредил, что может увеличить расход топлива

Автоэксперт предупредил, что может увеличить расход топлива - 23.07.2024, ПРАЙМ

Автоэксперт предупредил, что может увеличить расход топлива

Несвоевременная замена неисправных высоковольтных проводов может серьезно отразиться на работе автомобильного двигателя, предупреждает автоэксперт из "Авилон... | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T10:40+0300

2024-07-23T10:40+0300

2024-07-23T11:28+0300

ремонт

авто

двигатель

топливо

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Несвоевременная замена неисправных высоковольтных проводов может серьезно отразиться на работе автомобильного двигателя, предупреждает автоэксперт из "Авилон Mercedes-Benz" Алексей Балашов.Он также отмечает, что возникающие в этой связи проблемы с запуском двигателя, неполным сгоранием топлива и пропусками зажигания могут не только негативно отразиться на эффективности работы мотора, но и значительно повысить расход топлива.Кроме того, подчеркивает эксперт, неисправные провода напрямую влияют на качество работы других деталей автомобиля. Например, повреждение высоковольтного провода и утечка напряжения могут спровоцировать поломку катушек зажигания и электронного блока управления.Своевременный ремонт и профилактический осмотр транспортного средства помогут не только сэкономить на ремонте автомобиля, но и дольше сохранят его технические характеристики и качество деталей. Эксперт советует регулярно проверять провода на исправность и не откладывать ремонтные работы.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ремонт, авто, двигатель, топливо