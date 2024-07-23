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Автоэксперт предупредил, что может увеличить расход топлива - 23.07.2024, ПРАЙМ
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Автоэксперт предупредил, что может увеличить расход топлива
Автоэксперт предупредил, что может увеличить расход топлива - 23.07.2024, ПРАЙМ
Автоэксперт предупредил, что может увеличить расход топлива
Несвоевременная замена неисправных высоковольтных проводов может серьезно отразиться на работе автомобильного двигателя, предупреждает автоэксперт из "Авилон... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T10:40+0300
2024-07-23T11:28+0300
ремонт
авто
двигатель
топливо
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Несвоевременная замена неисправных высоковольтных проводов может серьезно отразиться на работе автомобильного двигателя, предупреждает автоэксперт из "Авилон Mercedes-Benz" Алексей Балашов.Он также отмечает, что возникающие в этой связи проблемы с запуском двигателя, неполным сгоранием топлива и пропусками зажигания могут не только негативно отразиться на эффективности работы мотора, но и значительно повысить расход топлива.Кроме того, подчеркивает эксперт, неисправные провода напрямую влияют на качество работы других деталей автомобиля. Например, повреждение высоковольтного провода и утечка напряжения могут спровоцировать поломку катушек зажигания и электронного блока управления.Своевременный ремонт и профилактический осмотр транспортного средства помогут не только сэкономить на ремонте автомобиля, но и дольше сохранят его технические характеристики и качество деталей. Эксперт советует регулярно проверять провода на исправность и не откладывать ремонтные работы.
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ремонт, авто, двигатель, топливо
ремонт, Авто, двигатель, топливо
10:40 23.07.2024 (обновлено: 11:28 23.07.2024)
 
Автоэксперт предупредил, что может увеличить расход топлива

Автоэксперт: неисправность проводов может отразиться на работе двигателя автомобиля

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота автосервиса Renault в Подмосковье
Работа автосервиса Renault в Подмосковье - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Несвоевременная замена неисправных высоковольтных проводов может серьезно отразиться на работе автомобильного двигателя, предупреждает автоэксперт из "Авилон Mercedes-Benz" Алексей Балашов.
Он также отмечает, что возникающие в этой связи проблемы с запуском двигателя, неполным сгоранием топлива и пропусками зажигания могут не только негативно отразиться на эффективности работы мотора, но и значительно повысить расход топлива.
Кроме того, подчеркивает эксперт, неисправные провода напрямую влияют на качество работы других деталей автомобиля. Например, повреждение высоковольтного провода и утечка напряжения могут спровоцировать поломку катушек зажигания и электронного блока управления.
Своевременный ремонт и профилактический осмотр транспортного средства помогут не только сэкономить на ремонте автомобиля, но и дольше сохранят его технические характеристики и качество деталей. Эксперт советует регулярно проверять провода на исправность и не откладывать ремонтные работы.
 
ремонтАвтодвигательтопливо
 
 
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