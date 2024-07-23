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Трамп пригрозил ввести пошлины в 100-200% на китайские автомобили

Трамп пригрозил ввести пошлины в 100-200% на китайские автомобили - 23.07.2024, ПРАЙМ

Трамп пригрозил ввести пошлины в 100-200% на китайские автомобили

Дональд Трамп, кандидат в президенты от Республиканской партии, объявил, что "спасет американскую автомобильную промышленность от полного уничтожения"... | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T13:00+0300

2024-07-23T13:00+0300

2024-07-23T13:00+0300

дональд трамп

сша

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Дональд Трамп, кандидат в президенты от Республиканской партии, объявил, что "спасет американскую автомобильную промышленность от полного уничтожения". Результаты могут быть достигнуты в том числе посредством введения пошлин в размере 100-200% на автомобили из Китая, подчеркнул он.В ходе съезда Республиканской партии, на которой Дональд Трамп рассказал о своих планах после победы на президентских выборах, экс-президент также раскритиковал стратегию массового перехода на электротранспорт, назвав план "новым зеленым мошенничеством". Политик убежден, что требование об оснащении большинства новых автомобилей электродвигателем вредит развитию автомобильной промышленности США.Кроме того, он заявил, что поставит ультиматум перед Китаем, который активно развивает автопром в соседней с США Мексике. Трамп подчеркнул, что автомобильные заводы должны быть построены на американской территории, иначе пошлины на ввоз каждого автомобиля будут превышать 100%."Прямо сейчас в Мексике строятся большие заводы. Их строит Китай, чтобы производить машины и продавать их в США. Они строят одни из самых больших заводов в мире. Эти заводы будут построены в США, и наши люди будут на них работать. А если они не согласны, то мы введем пошлины примерно в 100–200% на каждый автомобиль, и их станет невозможно продавать в Соединенных Штатах", - заключил республиканец.Ранее, в сентябре 2023 года, UAW объявлял забастовку на трех заводах крупнейших американских автопроизводителей GM, Ford и Stellantis. Рабочие требовали от компаний значительного повышения зарплат наряду с улучшением пенсионного обеспечения, а также увеличение отпусков и других мер.

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дональд трамп, сша, китай, выборы в сша