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Банкам готовят драконовские штрафы за фокусы со страховкой: но кто заплатит - 23.07.2024, ПРАЙМ
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Банкам готовят драконовские штрафы за фокусы со страховкой: но кто заплатит
Банкам готовят драконовские штрафы за фокусы со страховкой: но кто заплатит - 23.07.2024, ПРАЙМ
Банкам готовят драконовские штрафы за фокусы со страховкой: но кто заплатит
Штрафы для банков за обман потребителей могут увеличить в десять раз. Какие злоупотребления больше не прокатят и от чего кредиторы ни за что не откажутся,... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T02:02+0300
2024-07-23T02:02+0300
банки
проценты
ставки
россия
штраф
юрист
эксклюзив
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МОСКВА, 23 июл – ПРАЙМ. Штрафы для банков за обман потребителей могут увеличить в десять раз. Какие злоупотребления больше не прокатят и от чего кредиторы ни за что не откажутся, рассказал агентству "Прайм" партнер, руководитель практик “Банкротство” и “Споры” юридической фирмы Bishenov&amp;Partners Алексей Клюев.Норму готовят ко внесению в Госдуму. Штраф планируется установить на уровне 0,1% от капитала, уточнил глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, законопроект могут принять уже в этом году, тогда он заработает с 2025-го.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеОднако радоваться, что произволу "жадных банкиров" придет конец, рано. Один из вероятных эффектов от увеличения штрафов — потенциальное повышение кредитных ставок. Банки, стремящиеся компенсировать возросшие риски штрафных санкций, могут найти законные способы увеличить ставки. В таком случае займы станут менее выгодными для населения.Согласно статье 16 Закона "О защите прав потребителей", навязывание дополнительных услуг запрещено. Однако банки могут предложить страхование или другие услуги в качестве обязательного условия для получения кредита, мотивируя это внутренними требованиями. На выяснение правомерности или неправомерности таких предложений потребуется время. Это усложнит получение кредитов без дополнительных издержек. Таким образом, поиск способов минимизации потенциальных убытков и лишних рисков с некоторой вероятностью может привести к ухудшению для потребителей условий получения услуг банков.В случае внедрения новых санкционных мер банки будут вынуждены адаптировать свои бизнес-модели и искать новые источники прибыли. Один из возможных сценариев — повышение комиссий за банковские услуги и операции. Другим направлением может стать развитие и продвижение цифровых продуктов и сервисов, позволяющих увеличить доходы и сократить расходы.Эра цифровых технологий предоставляет множество возможностей для оптимизации процессов и разработки новых предложений. Банки, поставленные перед необходимостью адаптации к новым условиям, могут увеличить инвестиции в цифровые решения, чтобы сократить издержки, уменьшить операционные риски и привлечь новые сегменты пользователей.Также нельзя не отметить, что ужесточение ответственности заставит банковскую индустрию пересмотреть свои практики взаимодействия с клиентами, что в итоге приведёт к более прозрачным и сбалансированным отношениям на рынке, надеется Клюев.
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банки, проценты, ставки, россия, штраф, юрист, эксклюзив
Банки, проценты, ставки, РОССИЯ, штраф, юрист, Эксклюзив
02:02 23.07.2024
 
Банкам готовят драконовские штрафы за фокусы со страховкой: но кто заплатит

Юрист Клюев: с 2025 г банкам хотят кратно поднять штрафы за навязывание услуг

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк!Знак процента в витрине
!Знак процента в витрине - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 июл – ПРАЙМ. Штрафы для банков за обман потребителей могут увеличить в десять раз. Какие злоупотребления больше не прокатят и от чего кредиторы ни за что не откажутся, рассказал агентству "Прайм" партнер, руководитель практик “Банкротство” и “Споры” юридической фирмы Bishenov&Partners Алексей Клюев.
Норму готовят ко внесению в Госдуму. Штраф планируется установить на уровне 0,1% от капитала, уточнил глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, законопроект могут принять уже в этом году, тогда он заработает с 2025-го.
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Однако радоваться, что произволу "жадных банкиров" придет конец, рано. Один из вероятных эффектов от увеличения штрафов — потенциальное повышение кредитных ставок. Банки, стремящиеся компенсировать возросшие риски штрафных санкций, могут найти законные способы увеличить ставки. В таком случае займы станут менее выгодными для населения.
Согласно статье 16 Закона "О защите прав потребителей", навязывание дополнительных услуг запрещено. Однако банки могут предложить страхование или другие услуги в качестве обязательного условия для получения кредита, мотивируя это внутренними требованиями. На выяснение правомерности или неправомерности таких предложений потребуется время. Это усложнит получение кредитов без дополнительных издержек.
Таким образом, поиск способов минимизации потенциальных убытков и лишних рисков с некоторой вероятностью может привести к ухудшению для потребителей условий получения услуг банков.
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В случае внедрения новых санкционных мер банки будут вынуждены адаптировать свои бизнес-модели и искать новые источники прибыли. Один из возможных сценариев — повышение комиссий за банковские услуги и операции. Другим направлением может стать развитие и продвижение цифровых продуктов и сервисов, позволяющих увеличить доходы и сократить расходы.
Эра цифровых технологий предоставляет множество возможностей для оптимизации процессов и разработки новых предложений. Банки, поставленные перед необходимостью адаптации к новым условиям, могут увеличить инвестиции в цифровые решения, чтобы сократить издержки, уменьшить операционные риски и привлечь новые сегменты пользователей.
Также нельзя не отметить, что ужесточение ответственности заставит банковскую индустрию пересмотреть свои практики взаимодействия с клиентами, что в итоге приведёт к более прозрачным и сбалансированным отношениям на рынке, надеется Клюев.
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