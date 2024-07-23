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Банкам готовят драконовские штрафы за фокусы со страховкой: но кто заплатит

Банкам готовят драконовские штрафы за фокусы со страховкой: но кто заплатит - 23.07.2024, ПРАЙМ

Банкам готовят драконовские штрафы за фокусы со страховкой: но кто заплатит

Штрафы для банков за обман потребителей могут увеличить в десять раз. Какие злоупотребления больше не прокатят и от чего кредиторы ни за что не откажутся,... | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T02:02+0300

2024-07-23T02:02+0300

2024-07-23T02:02+0300

банки

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МОСКВА, 23 июл – ПРАЙМ. Штрафы для банков за обман потребителей могут увеличить в десять раз. Какие злоупотребления больше не прокатят и от чего кредиторы ни за что не откажутся, рассказал агентству "Прайм" партнер, руководитель практик “Банкротство” и “Споры” юридической фирмы Bishenov&Partners Алексей Клюев.Норму готовят ко внесению в Госдуму. Штраф планируется установить на уровне 0,1% от капитала, уточнил глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, законопроект могут принять уже в этом году, тогда он заработает с 2025-го.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеОднако радоваться, что произволу "жадных банкиров" придет конец, рано. Один из вероятных эффектов от увеличения штрафов — потенциальное повышение кредитных ставок. Банки, стремящиеся компенсировать возросшие риски штрафных санкций, могут найти законные способы увеличить ставки. В таком случае займы станут менее выгодными для населения.Согласно статье 16 Закона "О защите прав потребителей", навязывание дополнительных услуг запрещено. Однако банки могут предложить страхование или другие услуги в качестве обязательного условия для получения кредита, мотивируя это внутренними требованиями. На выяснение правомерности или неправомерности таких предложений потребуется время. Это усложнит получение кредитов без дополнительных издержек. Таким образом, поиск способов минимизации потенциальных убытков и лишних рисков с некоторой вероятностью может привести к ухудшению для потребителей условий получения услуг банков.В случае внедрения новых санкционных мер банки будут вынуждены адаптировать свои бизнес-модели и искать новые источники прибыли. Один из возможных сценариев — повышение комиссий за банковские услуги и операции. Другим направлением может стать развитие и продвижение цифровых продуктов и сервисов, позволяющих увеличить доходы и сократить расходы.Эра цифровых технологий предоставляет множество возможностей для оптимизации процессов и разработки новых предложений. Банки, поставленные перед необходимостью адаптации к новым условиям, могут увеличить инвестиции в цифровые решения, чтобы сократить издержки, уменьшить операционные риски и привлечь новые сегменты пользователей.Также нельзя не отметить, что ужесточение ответственности заставит банковскую индустрию пересмотреть свои практики взаимодействия с клиентами, что в итоге приведёт к более прозрачным и сбалансированным отношениям на рынке, надеется Клюев.

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банки, проценты, ставки, россия, штраф, юрист, эксклюзив