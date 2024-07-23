Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Байден передал свои полномочия по закону о поддержке Украины - 23.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240723/bayden-850345612.html
Байден передал свои полномочия по закону о поддержке Украины
Байден передал свои полномочия по закону о поддержке Украины - 23.07.2024, ПРАЙМ
Байден передал свои полномочия по закону о поддержке Украины
Президент Соединенных Штатов Джо Байден передал главам минфина и госдепа часть своих полномочий, предусмотренных законом США о поддержке Украины, в том числе... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T05:16+0300
2024-07-23T05:23+0300
политика
джо байден
полномочия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847667528_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_337583ba319ef5081239975c859b065f.jpg
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден передал главам минфина и госдепа часть своих полномочий, предусмотренных законом США о поддержке Украины, в том числе положения о конфискации замороженных активов Российской Федерации, следует из документа Белого дома. В обнародованном меморандуме указывается: "Настоящим я делегирую министру финансов функции и полномочия, возложенные на президента разделами 104(a)(1) и 104(a)(2)(A) по закону о восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев... делегирую государственному секретарю в консультации с министром финансов, функции и полномочия, возложенные на Президента статьями 104(g), 104(i), 105(c), 105(e) и 105(g) закона". Закон США о восстановлении экономики и возможностей для граждан Украины содержит положение о конфискации активов Российской Федерации для их передачи Киеву.
https://1prime.ru/20240722/bayden-850343416.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847667528_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9b42802c2a5c3416cf61596abd9ba847.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
джо байден, полномочия, украина
Политика, Джо Байден, полномочия, УКРАИНА
05:16 23.07.2024 (обновлено: 05:23 23.07.2024)
 
Байден передал свои полномочия по закону о поддержке Украины

Байден передал главам минфина и госдепа полномочия по закону о поддержке Украины

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден передал главам минфина и госдепа часть своих полномочий, предусмотренных законом США о поддержке Украины, в том числе положения о конфискации замороженных активов Российской Федерации, следует из документа Белого дома.
В обнародованном меморандуме указывается: "Настоящим я делегирую министру финансов функции и полномочия, возложенные на президента разделами 104(a)(1) и 104(a)(2)(A) по закону о восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев... делегирую государственному секретарю в консультации с министром финансов, функции и полномочия, возложенные на Президента статьями 104(g), 104(i), 105(c), 105(e) и 105(g) закона".
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
"Где президент?" На Западе сделали неожиданное заявление о Байдене
Вчера, 23:59
Закон США о восстановлении экономики и возможностей для граждан Украины содержит положение о конфискации активов Российской Федерации для их передачи Киеву.
 
ПолитикаДжо БайденполномочияУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала