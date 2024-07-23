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Байден передал свои полномочия по закону о поддержке Украины
Байден передал свои полномочия по закону о поддержке Украины - 23.07.2024, ПРАЙМ
Байден передал свои полномочия по закону о поддержке Украины
Президент Соединенных Штатов Джо Байден передал главам минфина и госдепа часть своих полномочий, предусмотренных законом США о поддержке Украины, в том числе... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T05:16+0300
2024-07-23T05:16+0300
2024-07-23T05:23+0300
политика
джо байден
полномочия
украина
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден передал главам минфина и госдепа часть своих полномочий, предусмотренных законом США о поддержке Украины, в том числе положения о конфискации замороженных активов Российской Федерации, следует из документа Белого дома. В обнародованном меморандуме указывается: "Настоящим я делегирую министру финансов функции и полномочия, возложенные на президента разделами 104(a)(1) и 104(a)(2)(A) по закону о восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев... делегирую государственному секретарю в консультации с министром финансов, функции и полномочия, возложенные на Президента статьями 104(g), 104(i), 105(c), 105(e) и 105(g) закона". Закон США о восстановлении экономики и возможностей для граждан Украины содержит положение о конфискации активов Российской Федерации для их передачи Киеву.
https://1prime.ru/20240722/bayden-850343416.html
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джо байден, полномочия, украина
Политика, Джо Байден, полномочия, УКРАИНА
Байден передал свои полномочия по закону о поддержке Украины
Байден передал главам минфина и госдепа полномочия по закону о поддержке Украины
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден передал главам минфина и госдепа часть своих полномочий, предусмотренных законом США о поддержке Украины, в том числе положения о конфискации замороженных активов Российской Федерации, следует из документа Белого дома.
В обнародованном меморандуме указывается: "Настоящим я делегирую министру финансов функции и полномочия, возложенные на президента разделами 104(a)(1) и 104(a)(2)(A) по закону о восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев... делегирую государственному секретарю в консультации с министром финансов, функции и полномочия, возложенные на Президента статьями 104(g), 104(i), 105(c), 105(e) и 105(g) закона".
"Где президент?" На Западе сделали неожиданное заявление о Байдене
Закон США о восстановлении экономики и возможностей для граждан Украины содержит положение о конфискации активов Российской Федерации для их передачи Киеву.