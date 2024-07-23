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Лечащий врач Байдена отметил улучшение его состояния
Лечащий врач Байдена отметил улучшение его состояния - 23.07.2024, ПРАЙМ
Лечащий врач Байдена отметил улучшение его состояния
Глава Белого дома Джо Байден уже не страдает от симптомов коронавируса, причем за все время течения болезни у него ни разу не было зафиксировано лихорадки. Об... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T20:42+0300
2024-07-23T20:42+0300
2024-07-23T20:43+0300
политика
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коронавирус
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ВАШИНГТОН, 23 июл - ПРАЙМ. Глава Белого дома Джо Байден уже не страдает от симптомов коронавируса, причем за все время течения болезни у него ни разу не было зафиксировано лихорадки. Об этом рассказал во вторник его лечащий врач Кевин О'Коннор. Кроме того, согласно обнародованному заявлению медика, жизненные показатели Байдена, включая результаты пульсоксиметрии, оставались в норме. "Его легкие также оставались чистыми", — сказано в заявлении. О'Коннор добавил, что в ближайшие дни Байден будет наблюдаться на предмет возвращения симптомов коронавируса и при этом "продолжит выполнять все обязанности главы государства". Президент США в воскресенье объявил, что прекращает попытки переизбираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.
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джо байден, коронавирус, выборы в сша
Политика, Джо Байден, коронавирус, выборы в США
Лечащий врач Байдена отметил улучшение его состояния
Врач: симптомы коронавируса у Байдена прошли, лихорадки у него ни разу не было
ВАШИНГТОН, 23 июл - ПРАЙМ. Глава Белого дома Джо Байден уже не страдает от симптомов коронавируса, причем за все время течения болезни у него ни разу не было зафиксировано лихорадки. Об этом рассказал во вторник его лечащий врач Кевин О'Коннор.
Кроме того, согласно обнародованному заявлению медика, жизненные показатели Байдена, включая результаты пульсоксиметрии, оставались в норме.
"Его легкие также оставались чистыми", — сказано в заявлении.
О'Коннор добавил, что в ближайшие дни Байден будет наблюдаться на предмет возвращения симптомов коронавируса и при этом "продолжит выполнять все обязанности главы государства".
Президент США в воскресенье объявил, что прекращает попытки переизбираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.
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