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Байден впервые появился на публике после заявления о выходе из гонки - 23.07.2024, ПРАЙМ
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Байден впервые появился на публике после заявления о выходе из гонки
Байден впервые появился на публике после заявления о выходе из гонки - 23.07.2024, ПРАЙМ
Байден впервые появился на публике после заявления о выходе из гонки
Глава Белого дома Джо Байден появился на публике впервые после того, как объявил о решении покинуть президентскую гонку. Об этом свидетельствуют кадры, которые... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T21:09+0300
2024-07-23T21:36+0300
политика
сша
джо байден
президент сша
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ВАШИНГТОН, 23 июл - ПРАЙМ. Глава Белого дома Джо Байден появился на публике впервые после того, как объявил о решении покинуть президентскую гонку. Об этом свидетельствуют кадры, которые опубликовали во вторник ведущие американские телеканалы. Американский лидер попал в объективы журналистов в момент, когда поднимался на борт самолета, который вернет его в Вашингтон из родного штата Делавэр. Позднее Байден заявил, что чувствует себя хорошо. Об этом сообщил пул Белого дома."Я хорошо себя чувствую", — сказал американский лидер журналистам в аэропорту.Корреспондент пула при этом отметил, что Байден не ответил на вопросы о причинах выхода из гонки и о том, уверен ли он в победе нынешнего вице-президента Камалы Харрис, которая может стать кандидатом от демократов.Ожидается, что уже в среду Байден выступит с обращением к нации и затронет тему своего выхода из президентской гонки, а также обозначит перспективы последних месяцев срока на посту главы государства.
https://1prime.ru/20240723/kharris-850378683.html
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сша, джо байден, президент сша
Политика, США, Джо Байден, президент США
21:09 23.07.2024 (обновлено: 21:36 23.07.2024)
 
Байден впервые появился на публике после заявления о выходе из гонки

Байден впервые появился на публике после решения о выходе из президентской гонки

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 23 июл - ПРАЙМ. Глава Белого дома Джо Байден появился на публике впервые после того, как объявил о решении покинуть президентскую гонку. Об этом свидетельствуют кадры, которые опубликовали во вторник ведущие американские телеканалы.
Американский лидер попал в объективы журналистов в момент, когда поднимался на борт самолета, который вернет его в Вашингтон из родного штата Делавэр.
Позднее Байден заявил, что чувствует себя хорошо. Об этом сообщил пул Белого дома.
"Я хорошо себя чувствую", — сказал американский лидер журналистам в аэропорту.
Корреспондент пула при этом отметил, что Байден не ответил на вопросы о причинах выхода из гонки и о том, уверен ли он в победе нынешнего вице-президента Камалы Харрис, которая может стать кандидатом от демократов.
Ожидается, что уже в среду Байден выступит с обращением к нации и затронет тему своего выхода из президентской гонки, а также обозначит перспективы последних месяцев срока на посту главы государства.
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