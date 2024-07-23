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Байден впервые появился на публике после заявления о выходе из гонки
Байден впервые появился на публике после заявления о выходе из гонки - 23.07.2024, ПРАЙМ
Байден впервые появился на публике после заявления о выходе из гонки
Глава Белого дома Джо Байден появился на публике впервые после того, как объявил о решении покинуть президентскую гонку. Об этом свидетельствуют кадры, которые... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T21:09+0300
2024-07-23T21:09+0300
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ВАШИНГТОН, 23 июл - ПРАЙМ. Глава Белого дома Джо Байден появился на публике впервые после того, как объявил о решении покинуть президентскую гонку. Об этом свидетельствуют кадры, которые опубликовали во вторник ведущие американские телеканалы. Американский лидер попал в объективы журналистов в момент, когда поднимался на борт самолета, который вернет его в Вашингтон из родного штата Делавэр. Позднее Байден заявил, что чувствует себя хорошо. Об этом сообщил пул Белого дома."Я хорошо себя чувствую", — сказал американский лидер журналистам в аэропорту.Корреспондент пула при этом отметил, что Байден не ответил на вопросы о причинах выхода из гонки и о том, уверен ли он в победе нынешнего вице-президента Камалы Харрис, которая может стать кандидатом от демократов.Ожидается, что уже в среду Байден выступит с обращением к нации и затронет тему своего выхода из президентской гонки, а также обозначит перспективы последних месяцев срока на посту главы государства.
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сша, джо байден, президент сша
Политика, США, Джо Байден, президент США
Байден впервые появился на публике после заявления о выходе из гонки
Байден впервые появился на публике после решения о выходе из президентской гонки
ВАШИНГТОН, 23 июл - ПРАЙМ. Глава Белого дома Джо Байден появился на публике впервые после того, как объявил о решении покинуть президентскую гонку. Об этом свидетельствуют кадры, которые опубликовали во вторник ведущие американские телеканалы.
Американский лидер попал в объективы журналистов в момент, когда поднимался на борт самолета, который вернет его в Вашингтон из родного штата Делавэр.
Позднее Байден заявил, что чувствует себя хорошо. Об этом сообщил пул Белого дома.
"Я хорошо себя чувствую", — сказал американский лидер журналистам в аэропорту.
Корреспондент пула при этом отметил, что Байден не ответил на вопросы о причинах выхода из гонки и о том, уверен ли он в победе нынешнего вице-президента Камалы Харрис, которая может стать кандидатом от демократов.
Ожидается, что уже в среду Байден выступит с обращением к нации и затронет тему своего выхода из президентской гонки, а также обозначит перспективы последних месяцев срока на посту главы государства.
Демократы в Конгрессе официально поддержали выдвижение Харрис в президенты