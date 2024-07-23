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Как чиновники меняют машины: среди "Москвичей" все равно затесались "немцы"

Как чиновники меняют машины: среди "Москвичей" все равно затесались "немцы" - 23.07.2024, ПРАЙМ

Как чиновники меняют машины: среди "Москвичей" все равно затесались "немцы"

По итогам первого полугодия закупки легковых авто, собранных на территории России, значительно возросли в госструктурах. Интерес к иностранным маркам, напротив, | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T12:12+0300

2024-07-23T12:12+0300

2024-07-23T12:12+0300

авто

спрос на легковые авто

чиновники

госдума

haval

уаз

автоваз

mercedes

toyota

москвич

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МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. По итогам первого полугодия закупки легковых авто, собранных на территории России, значительно возросли в госструктурах. Интерес к иностранным маркам, напротив, сократился до минимума. К такому выводу пришли эксперты поисково-аналитической системы "Тендерплан", пишет "Комсомольская правда". По объемам лидируют Группа ГАЗ, УАЗ, АвтоВАЗ и Haval — каждая из этих компаний поставила госстуктурам машин на миллиарды рублей. А по темпам роста всех оставил позади "Москвич" - его результаты улучшились в пять раз. При этом закупки Mercedes упали в два раза, закупки Toyota снизились в три раза, а в денежном выражении - более чем в семь раз. Однако "немцы" и "японцы" все еще фигурируют в запросах чиновников. Осенью 2023-го Минпромторг рекомендовал российским чиновникам закупать автомобили шести отечественных марок. В одобренный список попали даже электромобили Evolute липецкого "Моторинвеста", выпускаемые по технологий китайской Dongfeng. А также локализованные в Тульской области китайские Haval. В приоритетном порядке для госзакупок рассматривают высоколокализованные модели.

https://1prime.ru/20231021/842039909.html

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авто, спрос на легковые авто, чиновники, госдума, haval, уаз, автоваз, mercedes, toyota, москвич