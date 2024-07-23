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"Не можем". В Киеве бьют тревогу из-за ситуации в Донбассе - 23.07.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Не можем". В Киеве бьют тревогу из-за ситуации в Донбассе
"Не можем". В Киеве бьют тревогу из-за ситуации в Донбассе - 23.07.2024, ПРАЙМ
"Не можем". В Киеве бьют тревогу из-за ситуации в Донбассе
ВСУ находятся в сложной ситуации на покровском направлении в Донбассе. Об этом сообщил офицер СБУ в отставке Олег Стариков в ходе разговора с политологом... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T23:31+0300
2024-07-23T23:31+0300
спецоперация на украине
всу
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донбасс
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МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. ВСУ находятся в сложной ситуации на покровском направлении в Донбассе. Об этом сообщил офицер СБУ в отставке Олег Стариков в ходе разговора с политологом Русланом Бортником.Стариков подчеркнул, что покровское — "самое угрожающее" направление. "Там тактический кризис, мы не можем его локализовать, не можем", — заявил он.Эксперт полагает, что дальнейшее отступление ВСУ в регионе создаст ситуацию с оперативно-тактическим поражением Украины.Ранее советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский рассказал, что Вооруженные силы РФ продвигаются в сторону Евгеновки и Новоселовки Первой, активные бои идут в Донбассе разворачиваются на часовоярском, торецком и покровском направлениях.
https://1prime.ru/20240723/vsu-850357404.html
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всу, днр, донбасс, поражение
Спецоперация на Украине, ВСУ, ДНР, ДОНБАСС, поражение
23:31 23.07.2024
 
"Не можем". В Киеве бьют тревогу из-за ситуации в Донбассе

Экс-офицер СБУ Стариков: Киев не может стабилизировать ситуацию в Донбассе

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. ВСУ находятся в сложной ситуации на покровском направлении в Донбассе. Об этом сообщил офицер СБУ в отставке Олег Стариков в ходе разговора с политологом Русланом Бортником.
Стариков подчеркнул, что покровское — "самое угрожающее" направление.
"Там тактический кризис, мы не можем его локализовать, не можем", — заявил он.
Эксперт полагает, что дальнейшее отступление ВСУ в регионе создаст ситуацию с оперативно-тактическим поражением Украины.
Ранее советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский рассказал, что Вооруженные силы РФ продвигаются в сторону Евгеновки и Новоселовки Первой, активные бои идут в Донбассе разворачиваются на часовоярском, торецком и покровском направлениях.
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