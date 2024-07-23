https://1prime.ru/20240723/druzhba-850372412.html

Два выхода. Названа альтернатива поставкам по "Дружбе" через Украину

Два выхода. Названа альтернатива поставкам по "Дружбе" через Украину - 23.07.2024, ПРАЙМ

Два выхода. Названа альтернатива поставкам по "Дружбе" через Украину

Остановка Киевом транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба" - не приговор: Еврокомиссия может заставить Украину возобновить поставку или задействовать... | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T17:45+0300

2024-07-23T17:45+0300

2024-07-23T17:45+0300

российская нефть

чехия

венгрия

словакия

транзит нефти по "дружбе"

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Остановка Киевом транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба" - не приговор: Еврокомиссия может заставить Украину возобновить поставку или задействовать альтернативные нефтепроводы с севера Европы, заявил РИА Новости старший научный сотрудник центра европейских исследований ИМИ МГИМО Егор Сергеев.По словам представителя ЕК Олафа Гилла, Еврокомиссия находится в тесном контакте с властями Венгрии и Словакии и готова помочь им в "поиске решения вместе с Украиной"."Мне видится два варианта, если ЕК ответит на требование Венгрии и Словакии. Первый, они могут запустить переговоры под эгидой ЕК между Венгрией, Словакией и Украиной и надавить на Киев, чтобы он восстановил поставки, второй вариант - что будут задействованы альтернативные пути поставок", - сказал Сергеев.Он напомнил, что еще во время первых газовых кризисов 2005 - 2006 годов ЕС построил и при необходимости задействует трубопроводные энергетические коридоры с севера на юг. В теории по ним можно осуществлять поставки нефти в Венгрию и Словакию из стран-соседей по ЕС.Если же ЕК не отреагирует на проблему, у Венгрии появятся основания для обращения в Суд ЕС с иском в связи с бездействием. Тогда будет запущена особая судебная процедура.Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил о прекращении поставок нефти "Лукойла" через Украину по нефтепроводу "Дружба". Он заявил, что Будапешт заблокирует выделение 6,5 миллиарда евро из Европейского фонда мира в качестве компенсации странам ЕС за поставки оружия Украине до тех пор, пока Киев не решит вопрос с транзитом.Факт прекращения поставок из-за остановки украинского транзита подтвердило министерство экономики Словакии. В ведомстве отмечали, что компания "Лукойл" была внесена на Украине в санкционный список. На данный момент НПЗ Slovnaft обеспечен поставками российской нефти от другого поставщика, ситуация находится в процессе обсуждения с украинской стороной.По словам вице-премьера Александра Новака, поставки российской нефти по "Дружбе" продолжаются, идет работа над тем, чтобы партнеры России продолжили ее получать. Он напомнил, что Венгрия, Словакия и Чехия не отказывались от этих объемов, и Россия тоже заинтересована продолжать поставки.

https://1prime.ru/20240723/neft-850362318.html

чехия

венгрия

словакия

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российская нефть, чехия, венгрия, словакия, транзит нефти по "дружбе"