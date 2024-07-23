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Пенсионеров начали обманывать по новой схеме из-за жары в России
Пенсионеров начали обманывать по новой схеме из-за жары в России - 23.07.2024, ПРАЙМ
Пенсионеров начали обманывать по новой схеме из-за жары в России
Мошенники стали использовать аномальную жаркую погоду в российских регионах в своей схеме обмана пенсионеров, сообщила пресс-служба ЦМРБанка. | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T13:21+0300
2024-07-23T13:21+0300
2024-07-23T13:21+0300
соцфонд
пенсионеры
мошенники
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Мошенники стали использовать аномальную жаркую погоду в российских регионах в своей схеме обмана пенсионеров, сообщила пресс-служба ЦМРБанка.Как рассказали в банке, звонящие представляются сотрудниками Социального фонда и сообщают о новом повышении пенсии, для которого в отделении Соцфонда якобы надо подписать документы и "заботливые чиновники" идут навстречу пенсионерам."В такую сильную жару никуда ехать не надо – просто сообщите СНИЛС и код из смс", - любезно просят звонящие", - предупреждает пресс-служба банка. Чтобы убедить своих жертв раскрыть персональные данные и коды из смс, аферисты ссылаются на государственные программы, законодательные поправки и даже на июльскую жару, уточняет пресс-служба.При этом банк напоминает, что никогда и никому не нужно сообщать коды из смс, трехзначные коды CVV/CVC с оборотной стороны банковской карты, PIN-коды, пароли и логины к интернет-банкингу, кодовые слова, свои персональные данные (СНИЛС, ИНН, паспортные данные и другие).
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соцфонд, пенсионеры, мошенники
Соцфонд, пенсионеры, мошенники
Пенсионеров начали обманывать по новой схеме из-за жары в России
ЦМРБанк предупредил об использовании мошенниками в схеме обмана аномальной жары
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Мошенники стали использовать аномальную жаркую погоду в российских регионах в своей схеме обмана пенсионеров, сообщила пресс-служба ЦМРБанка.
Как рассказали в банке, звонящие представляются сотрудниками Социального фонда и сообщают о новом повышении пенсии, для которого в отделении Соцфонда якобы надо подписать документы и "заботливые чиновники" идут навстречу пенсионерам.
"В такую сильную жару никуда ехать не надо – просто сообщите СНИЛС и код из смс", - любезно просят звонящие", - предупреждает пресс-служба банка. Чтобы убедить своих жертв раскрыть персональные данные и коды из смс, аферисты ссылаются на государственные программы, законодательные поправки и даже на июльскую жару, уточняет пресс-служба.
При этом банк напоминает, что никогда и никому не нужно сообщать коды из смс, трехзначные коды CVV/CVC с оборотной стороны банковской карты, PIN-коды, пароли и логины к интернет-банкингу, кодовые слова, свои персональные данные (СНИЛС, ИНН, паспортные данные и другие).
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