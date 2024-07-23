Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС, США и Британия провозгласили общие принципы защиты рынка в области ИИ - 23.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240723/ii-850378110.html
ЕС, США и Британия провозгласили общие принципы защиты рынка в области ИИ
ЕС, США и Британия провозгласили общие принципы защиты рынка в области ИИ - 23.07.2024, ПРАЙМ
ЕС, США и Британия провозгласили общие принципы защиты рынка в области ИИ
Регуляторы Великобритании, США и Евросоюза объявили об общих принципах обеспечения конкуренции в секторах рынка, связанных с искусственным интеллектом, следует... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T20:15+0300
2024-07-23T20:15+0300
экономика
ии
технологии
конкуренция
ес
сша
великобритания
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/40/841504002_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_e72ec1b9769fc166daa164f96963f244.jpg
БРЮССЕЛЬ, 23 июл - ПРАЙМ. Регуляторы Великобритании, США и Евросоюза объявили об общих принципах обеспечения конкуренции в секторах рынка, связанных с искусственным интеллектом, следует из заявления, опубликованного на сайте Еврокомиссии. "Как антимонопольные ведомства Европейского союза, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки, мы разделяем приверженность интересам наших народов и экономик. Руководствуясь нашими соответствующими законами, мы будем работать над обеспечением эффективной конкуренции, справедливого и честного отношения к бизнесу и потребителям. Мы исходим из того, что честные, открытые и конкурентноспособные рынки помогут раскрыть возможности, обеспечить рост и инновации, которые могут предоставить эти технологии", - говорится в заявлении. Власти ЕС, США и Великобритании опасаются, что компании могут попытаться ограничить доступ к ключевым технологиям разработки ИИ, расширить свое присутствие на рынке в ущерб другим и ограничить выбор для клиентов, и обязуются контролировать связанные с ИИ риски. По заявлению регуляторов, честная конкуренция на рынке может быть обеспечена при ведении честных сделок без ограничительных тактик в ущерб другим игрокам, совместимости разных продуктов ИИ и предоставлении клиентам возможности делать выбор между различными продуктами и бизнес-моделями. Совместное заявление принадлежит Еврокомиссии, Управлению по защите конкуренции и рынкам Великобритании, а также Федеральной торговой комиссии и министерству юстиции США. Европарламент в марте одобрил первый в мировой практике комплексный закон по регулированию искусственного интеллекта. Авторы документа заявили в качестве цели предоставление разработчикам и специалистам по внедрению ИИ четких требований и обязательств в отношении конкретных видов использования этих технологий. Закон предполагает также создание структуры управления рисками, связанными с ИИ, на европейском уровне, проведение оценки рисков, связанных с новыми системами ИИ, определение перечня требований к создателям таких систем и введение критериев контроля и оценки их соответствия европейским требованиям. В ЕС также хотят гарантировать, что системы искусственного интеллекта останутся под контролем человека, будут надежными, прозрачными, отслеживаемыми, недискриминационными, оберегающими окружающую среду. При этом предлагается запрещать системы ИИ, представляющие "неприемлемые риски для безопасности людей", в частности, использующие "техники манипуляции или эксплуатирующие уязвимости лиц". Речь идет о недопустимости классификации с помощью ИИ людей по их социальному поведению, социально-экономическому статусу или личным качествам. Закон также строго ограничивает использование ИИ для удаленной биометрической идентификации в реальном времени в публичных местах. Кроме того, ограничивается сбор биометрических данных в социальных сетях и системах видеонаблюдения для создания баз данных по распознаванию лиц. Исключения допустимы в очень ограниченных случаях и только по решению суда. Положения о прозрачности применения систем искусственного интеллекта вводят, в частности, обязательную маркировку текстов, аудио- видео-, фотоматериалов и чат-систем, созданных с помощью таких технологий.
https://1prime.ru/20240722/resheniya-850318572.html
сша
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/40/841504002_250:0:1751:1126_1920x0_80_0_0_de7408b456d66755587070412edd2e80.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ии, технологии, конкуренция, ес, сша, великобритания
Экономика, ИИ, Технологии, конкуренция, ЕС, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
20:15 23.07.2024
 
ЕС, США и Британия провозгласили общие принципы защиты рынка в области ИИ

ЕС, США и Британия объявили общие принципы обеспечения конкуренции в сфере ИИ

© Public domain/salamahdraИскусственный интеллект
Искусственный интеллект
© Public domain/salamahdra
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 23 июл - ПРАЙМ. Регуляторы Великобритании, США и Евросоюза объявили об общих принципах обеспечения конкуренции в секторах рынка, связанных с искусственным интеллектом, следует из заявления, опубликованного на сайте Еврокомиссии.
"Как антимонопольные ведомства Европейского союза, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки, мы разделяем приверженность интересам наших народов и экономик. Руководствуясь нашими соответствующими законами, мы будем работать над обеспечением эффективной конкуренции, справедливого и честного отношения к бизнесу и потребителям. Мы исходим из того, что честные, открытые и конкурентноспособные рынки помогут раскрыть возможности, обеспечить рост и инновации, которые могут предоставить эти технологии", - говорится в заявлении.
Власти ЕС, США и Великобритании опасаются, что компании могут попытаться ограничить доступ к ключевым технологиям разработки ИИ, расширить свое присутствие на рынке в ущерб другим и ограничить выбор для клиентов, и обязуются контролировать связанные с ИИ риски.
По заявлению регуляторов, честная конкуренция на рынке может быть обеспечена при ведении честных сделок без ограничительных тактик в ущерб другим игрокам, совместимости разных продуктов ИИ и предоставлении клиентам возможности делать выбор между различными продуктами и бизнес-моделями.
Совместное заявление принадлежит Еврокомиссии, Управлению по защите конкуренции и рынкам Великобритании, а также Федеральной торговой комиссии и министерству юстиции США.
Европарламент в марте одобрил первый в мировой практике комплексный закон по регулированию искусственного интеллекта. Авторы документа заявили в качестве цели предоставление разработчикам и специалистам по внедрению ИИ четких требований и обязательств в отношении конкретных видов использования этих технологий. Закон предполагает также создание структуры управления рисками, связанными с ИИ, на европейском уровне, проведение оценки рисков, связанных с новыми системами ИИ, определение перечня требований к создателям таких систем и введение критериев контроля и оценки их соответствия европейским требованиям.
В ЕС также хотят гарантировать, что системы искусственного интеллекта останутся под контролем человека, будут надежными, прозрачными, отслеживаемыми, недискриминационными, оберегающими окружающую среду. При этом предлагается запрещать системы ИИ, представляющие "неприемлемые риски для безопасности людей", в частности, использующие "техники манипуляции или эксплуатирующие уязвимости лиц". Речь идет о недопустимости классификации с помощью ИИ людей по их социальному поведению, социально-экономическому статусу или личным качествам.
Закон также строго ограничивает использование ИИ для удаленной биометрической идентификации в реальном времени в публичных местах. Кроме того, ограничивается сбор биометрических данных в социальных сетях и системах видеонаблюдения для создания баз данных по распознаванию лиц. Исключения допустимы в очень ограниченных случаях и только по решению суда.
Положения о прозрачности применения систем искусственного интеллекта вводят, в частности, обязательную маркировку текстов, аудио- видео-, фотоматериалов и чат-систем, созданных с помощью таких технологий.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
В ГД оценили способность ИИ заменить человека в принятии решений для юрлиц
Вчера, 10:23
 
ЭкономикаИИТехнологииконкуренцияЕССШАВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала