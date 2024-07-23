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ЕС, США и Британия провозгласили общие принципы защиты рынка в области ИИ

ЕС, США и Британия провозгласили общие принципы защиты рынка в области ИИ - 23.07.2024, ПРАЙМ

ЕС, США и Британия провозгласили общие принципы защиты рынка в области ИИ

Регуляторы Великобритании, США и Евросоюза объявили об общих принципах обеспечения конкуренции в секторах рынка, связанных с искусственным интеллектом, следует... | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T20:15+0300

2024-07-23T20:15+0300

2024-07-23T20:15+0300

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БРЮССЕЛЬ, 23 июл - ПРАЙМ. Регуляторы Великобритании, США и Евросоюза объявили об общих принципах обеспечения конкуренции в секторах рынка, связанных с искусственным интеллектом, следует из заявления, опубликованного на сайте Еврокомиссии. "Как антимонопольные ведомства Европейского союза, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки, мы разделяем приверженность интересам наших народов и экономик. Руководствуясь нашими соответствующими законами, мы будем работать над обеспечением эффективной конкуренции, справедливого и честного отношения к бизнесу и потребителям. Мы исходим из того, что честные, открытые и конкурентноспособные рынки помогут раскрыть возможности, обеспечить рост и инновации, которые могут предоставить эти технологии", - говорится в заявлении. Власти ЕС, США и Великобритании опасаются, что компании могут попытаться ограничить доступ к ключевым технологиям разработки ИИ, расширить свое присутствие на рынке в ущерб другим и ограничить выбор для клиентов, и обязуются контролировать связанные с ИИ риски. По заявлению регуляторов, честная конкуренция на рынке может быть обеспечена при ведении честных сделок без ограничительных тактик в ущерб другим игрокам, совместимости разных продуктов ИИ и предоставлении клиентам возможности делать выбор между различными продуктами и бизнес-моделями. Совместное заявление принадлежит Еврокомиссии, Управлению по защите конкуренции и рынкам Великобритании, а также Федеральной торговой комиссии и министерству юстиции США. Европарламент в марте одобрил первый в мировой практике комплексный закон по регулированию искусственного интеллекта. Авторы документа заявили в качестве цели предоставление разработчикам и специалистам по внедрению ИИ четких требований и обязательств в отношении конкретных видов использования этих технологий. Закон предполагает также создание структуры управления рисками, связанными с ИИ, на европейском уровне, проведение оценки рисков, связанных с новыми системами ИИ, определение перечня требований к создателям таких систем и введение критериев контроля и оценки их соответствия европейским требованиям. В ЕС также хотят гарантировать, что системы искусственного интеллекта останутся под контролем человека, будут надежными, прозрачными, отслеживаемыми, недискриминационными, оберегающими окружающую среду. При этом предлагается запрещать системы ИИ, представляющие "неприемлемые риски для безопасности людей", в частности, использующие "техники манипуляции или эксплуатирующие уязвимости лиц". Речь идет о недопустимости классификации с помощью ИИ людей по их социальному поведению, социально-экономическому статусу или личным качествам. Закон также строго ограничивает использование ИИ для удаленной биометрической идентификации в реальном времени в публичных местах. Кроме того, ограничивается сбор биометрических данных в социальных сетях и системах видеонаблюдения для создания баз данных по распознаванию лиц. Исключения допустимы в очень ограниченных случаях и только по решению суда. Положения о прозрачности применения систем искусственного интеллекта вводят, в частности, обязательную маркировку текстов, аудио- видео-, фотоматериалов и чат-систем, созданных с помощью таких технологий.

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ии, технологии, конкуренция, ес, сша, великобритания