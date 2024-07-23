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Демократы в Конгрессе официально поддержали выдвижение Харрис в президенты
Демократы в Конгрессе официально поддержали выдвижение Харрис в президенты - 23.07.2024, ПРАЙМ
Демократы в Конгрессе официально поддержали выдвижение Харрис в президенты
Лидеры Демократической партии США в конгрессе заявили, что официально поддерживают кандидатуру вице-президента Камалы Харрис на выдвижение в президенты США от... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T20:50+0300
2024-07-23T20:50+0300
2024-07-23T20:50+0300
политика
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демократическая партия сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 23 июл - ПРАЙМ. Лидеры Демократической партии США в конгрессе заявили, что официально поддерживают кандидатуру вице-президента Камалы Харрис на выдвижение в президенты США от своей партии. Об этом сообщил журналистам лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер. По его словам, "бескорыстное решение" президента США Джо Байдена дало Демопартии уникальный шанс объединиться вокруг нового кандидата."И мы крайне рады этому... и сегодня мы заявляем о своей поддержке вице-президенту Камале Харрис", — сказал Шумер. Он также сообщил, что в воскресенье поговорил с Харрис по телефону и она завила, что намерена получить номинацию партии не по указанию партийного руководства, а с помощью поддержки рядовых демократов. Шумер добавил, что Харрис "провела поистине впечатляющую работу", заручившись необходимой для того, чтобы выиграть номинацию Демартии, поддержкой большинства делегатов". Он подчеркнул, что партия "открывает новую главу" своей истории, в которой "вице-президент Харрис победит Дональда Трампа". Байден в воскресенье объявил, что выходит из президентской гонки и поддержал кандидатуру своего вице-президента Харрис. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.
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сша, демократическая партия сша, джо байден, камала харрис
Политика, США, Демократическая партия США, Джо Байден, Камала Харрис
Демократы в Конгрессе официально поддержали выдвижение Харрис в президенты
Лидеры демократов в Конгрессе официально одобрили выдвижение Харрис в президенты
ВАШИНГТОН, 23 июл - ПРАЙМ. Лидеры Демократической партии США в конгрессе заявили, что официально поддерживают кандидатуру вице-президента Камалы Харрис на выдвижение в президенты США от своей партии. Об этом сообщил журналистам лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер.
По его словам, "бескорыстное решение" президента США Джо Байдена дало Демопартии уникальный шанс объединиться вокруг нового кандидата.
"И мы крайне рады этому... и сегодня мы заявляем о своей поддержке вице-президенту Камале Харрис", — сказал Шумер.
Он также сообщил, что в воскресенье поговорил с Харрис по телефону и она завила, что намерена получить номинацию партии не по указанию партийного руководства, а с помощью поддержки рядовых демократов.
Шумер добавил, что Харрис "провела поистине впечатляющую работу", заручившись необходимой для того, чтобы выиграть номинацию Демартии, поддержкой большинства делегатов".
Он подчеркнул, что партия "открывает новую главу" своей истории, в которой "вице-президент Харрис победит Дональда Трампа".
Байден в воскресенье объявил, что выходит из президентской гонки и поддержал кандидатуру своего вице-президента Харрис. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.
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