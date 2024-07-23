Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Демократы в Конгрессе официально поддержали выдвижение Харрис в президенты - 23.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240723/kharris-850378683.html
Демократы в Конгрессе официально поддержали выдвижение Харрис в президенты
Демократы в Конгрессе официально поддержали выдвижение Харрис в президенты - 23.07.2024, ПРАЙМ
Демократы в Конгрессе официально поддержали выдвижение Харрис в президенты
Лидеры Демократической партии США в конгрессе заявили, что официально поддерживают кандидатуру вице-президента Камалы Харрис на выдвижение в президенты США от... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T20:50+0300
2024-07-23T20:50+0300
политика
сша
демократическая партия сша
джо байден
камала харрис
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/17/850367671_0:0:2955:1662_1920x0_80_0_0_5e1292223f1686217264c82cd9f8ddc5.jpg
ВАШИНГТОН, 23 июл - ПРАЙМ. Лидеры Демократической партии США в конгрессе заявили, что официально поддерживают кандидатуру вице-президента Камалы Харрис на выдвижение в президенты США от своей партии. Об этом сообщил журналистам лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер. По его словам, "бескорыстное решение" президента США Джо Байдена дало Демопартии уникальный шанс объединиться вокруг нового кандидата."И мы крайне рады этому... и сегодня мы заявляем о своей поддержке вице-президенту Камале Харрис", — сказал Шумер. Он также сообщил, что в воскресенье поговорил с Харрис по телефону и она завила, что намерена получить номинацию партии не по указанию партийного руководства, а с помощью поддержки рядовых демократов. Шумер добавил, что Харрис "провела поистине впечатляющую работу", заручившись необходимой для того, чтобы выиграть номинацию Демартии, поддержкой большинства делегатов". Он подчеркнул, что партия "открывает новую главу" своей истории, в которой "вице-президент Харрис победит Дональда Трампа". Байден в воскресенье объявил, что выходит из президентской гонки и поддержал кандидатуру своего вице-президента Харрис. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.
https://1prime.ru/20240723/bayden-850378552.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/17/850367671_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_61d9787de0e5bbaff5571b46fa40c41e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, демократическая партия сша, джо байден, камала харрис
Политика, США, Демократическая партия США, Джо Байден, Камала Харрис
20:50 23.07.2024
 
Демократы в Конгрессе официально поддержали выдвижение Харрис в президенты

Лидеры демократов в Конгрессе официально одобрили выдвижение Харрис в президенты

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкКамала Харрис
Камала Харрис - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 23 июл - ПРАЙМ. Лидеры Демократической партии США в конгрессе заявили, что официально поддерживают кандидатуру вице-президента Камалы Харрис на выдвижение в президенты США от своей партии. Об этом сообщил журналистам лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер.
По его словам, "бескорыстное решение" президента США Джо Байдена дало Демопартии уникальный шанс объединиться вокруг нового кандидата.
"И мы крайне рады этому... и сегодня мы заявляем о своей поддержке вице-президенту Камале Харрис", — сказал Шумер.
Он также сообщил, что в воскресенье поговорил с Харрис по телефону и она завила, что намерена получить номинацию партии не по указанию партийного руководства, а с помощью поддержки рядовых демократов.
Шумер добавил, что Харрис "провела поистине впечатляющую работу", заручившись необходимой для того, чтобы выиграть номинацию Демартии, поддержкой большинства делегатов".
Он подчеркнул, что партия "открывает новую главу" своей истории, в которой "вице-президент Харрис победит Дональда Трампа".
Байден в воскресенье объявил, что выходит из президентской гонки и поддержал кандидатуру своего вице-президента Харрис. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
Лечащий врач Байдена отметил улучшение его состояния
20:42
 
ПолитикаСШАДемократическая партия СШАДжо БайденКамала Харрис
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала