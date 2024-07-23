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В "Роснефти" подсчитали выгоду Китая от импорта российской нефти - 23.07.2024, ПРАЙМ
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В "Роснефти" подсчитали выгоду Китая от импорта российской нефти
В "Роснефти" подсчитали выгоду Китая от импорта российской нефти - 23.07.2024, ПРАЙМ
В "Роснефти" подсчитали выгоду Китая от импорта российской нефти
Выгода Китая от импорта нефти из России по сравнению с закупками на Ближнем Востоке за период с начала 2022 года по июнь 2024 года составила 14-18 миллиардов... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T16:14+0300
2024-07-23T16:14+0300
энергетика
россия
китай
нефть
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Выгода Китая от импорта нефти из России по сравнению с закупками на Ближнем Востоке за период с начала 2022 года по июнь 2024 года составила 14-18 миллиардов долларов, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин. По словам Сечина, Россия за последние два с половиной года существенно увеличила нефтяной экспорт в Китай, что позволило ей стать главным поставщиком нефти в эту страну, опередив Саудовскую Аравию. Так, только за первое полугодие этого года поставки нефти из России в Китай выросли на 5%, превысив 55 миллионов тонн. "В свою очередь, Китай является крупнейшим покупателем российской нефти. По нашей оценке, с января 2022 года по июнь 2024 года экономический эффект для Китая от импорта российской нефти по сравнению с закупками от ближневосточных поставщиков составляет от 14 до 18 миллиардов долларов", - сказал Сечин в ходе своего выступления на VI Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.
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россия, китай, нефть
Энергетика, РОССИЯ, КИТАЙ, Нефть
16:14 23.07.2024
 
В "Роснефти" подсчитали выгоду Китая от импорта российской нефти

Сечин: выгода Китая от импорта нефти из РФ за 2,5 года составила $14-18 млрд

© Unsplash/Maksym KaharlytskyiНефтепереработка
Нефтепереработка
© Unsplash/Maksym Kaharlytskyi
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Выгода Китая от импорта нефти из России по сравнению с закупками на Ближнем Востоке за период с начала 2022 года по июнь 2024 года составила 14-18 миллиардов долларов, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин.
По словам Сечина, Россия за последние два с половиной года существенно увеличила нефтяной экспорт в Китай, что позволило ей стать главным поставщиком нефти в эту страну, опередив Саудовскую Аравию. Так, только за первое полугодие этого года поставки нефти из России в Китай выросли на 5%, превысив 55 миллионов тонн.
"В свою очередь, Китай является крупнейшим покупателем российской нефти. По нашей оценке, с января 2022 года по июнь 2024 года экономический эффект для Китая от импорта российской нефти по сравнению с закупками от ближневосточных поставщиков составляет от 14 до 18 миллиардов долларов", - сказал Сечин в ходе своего выступления на VI Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.
 
ЭнергетикаРОССИЯКИТАЙНефть
 
 
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