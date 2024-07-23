Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал о гонке ставок по вкладам в ожидании решения ЦБ - 23.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240723/klyuchevaya-850374614.html
Эксперт рассказал о гонке ставок по вкладам в ожидании решения ЦБ
Эксперт рассказал о гонке ставок по вкладам в ожидании решения ЦБ - 23.07.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о гонке ставок по вкладам в ожидании решения ЦБ
Рост ставок по вкладам ускоряется из-за ожиданий рынка решения Банка России, увеличился и срок вкладов с максимальной ставкой с полугода до года, заявил РИА... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T18:26+0300
2024-07-23T18:27+0300
ставки по вкладам
ставка банка россии
максим осадчий
https://cdnn.1prime.ru/img/82652/43/826524386_0:226:3055:1945_1920x0_80_0_0_d36f694a84ff6d7a707420bc7ce93a9d.jpg
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Рост ставок по вкладам ускоряется из-за ожиданий рынка решения Банка России, увеличился и срок вкладов с максимальной ставкой с полугода до года, заявил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Эксперт подчеркнул, что в первой декаде июля максимальная ставка составила 16,574% против 16,088% в третьей декаде июня и 15,688% в первой декаде июня. "Причем ожидания рынка по росту ключевой ставки ведут к смещению срока по вкладам с максимальной ставкой: если в первом полугодии у многих банков максимальная ставка приходилась на вклады сроком на полгода, то сейчас она сместилась на вклады сроком на год", - отметил Осадчий. По его словам, рост ставок способствует усилению притока вкладов населения. Также росту вкладов, как считает эксперт, способствует повышение зарплат, в первую очередь, в обрабатывающей индустрии и в строительстве.Ранее во вторник ВТБ, МТС-банк, ПСБ, сообщили о повышении ставок по вкладам клиентов, "Почта банк" повысил ставки по вкладам еще 12 июля.
https://1prime.ru/20240723/stavki-850367827.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82652/43/826524386_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_9fd950703f759f73ca832e661c28cffc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ставки по вкладам, ставка банка россии, максим осадчий
ставки по вкладам, ставка Банка России, Максим Осадчий
18:26 23.07.2024 (обновлено: 18:27 23.07.2024)
 
Эксперт рассказал о гонке ставок по вкладам в ожидании решения ЦБ

Осадчий: гонка ставок по вкладам ускоряется в ожидании повышения ключевой ставки

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина перед началом пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров 16 сентября 2016 года
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина перед началом пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров 16 сентября 2016 года - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Рост ставок по вкладам ускоряется из-за ожиданий рынка решения Банка России, увеличился и срок вкладов с максимальной ставкой с полугода до года, заявил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Эксперт подчеркнул, что в первой декаде июля максимальная ставка составила 16,574% против 16,088% в третьей декаде июня и 15,688% в первой декаде июня.
"Причем ожидания рынка по росту ключевой ставки ведут к смещению срока по вкладам с максимальной ставкой: если в первом полугодии у многих банков максимальная ставка приходилась на вклады сроком на полгода, то сейчас она сместилась на вклады сроком на год", - отметил Осадчий.
По его словам, рост ставок способствует усилению притока вкладов населения. Также росту вкладов, как считает эксперт, способствует повышение зарплат, в первую очередь, в обрабатывающей индустрии и в строительстве.
Ранее во вторник ВТБ, МТС-банк, ПСБ, сообщили о повышении ставок по вкладам клиентов, "Почта банк" повысил ставки по вкладам еще 12 июля.
Сотрудница банка за работой в отделении Сбербанка России - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
Российские банки начали повышать ставки по вкладам перед заседанием ЦБ
16:31
 
ставки по вкладамставка Банка РоссииМаксим Осадчий
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала