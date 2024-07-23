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Эксперт рассказал о гонке ставок по вкладам в ожидании решения ЦБ

Эксперт рассказал о гонке ставок по вкладам в ожидании решения ЦБ - 23.07.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о гонке ставок по вкладам в ожидании решения ЦБ

Рост ставок по вкладам ускоряется из-за ожиданий рынка решения Банка России, увеличился и срок вкладов с максимальной ставкой с полугода до года, заявил РИА... | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T18:26+0300

2024-07-23T18:26+0300

2024-07-23T18:27+0300

ставки по вкладам

ставка банка россии

максим осадчий

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Рост ставок по вкладам ускоряется из-за ожиданий рынка решения Банка России, увеличился и срок вкладов с максимальной ставкой с полугода до года, заявил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Эксперт подчеркнул, что в первой декаде июля максимальная ставка составила 16,574% против 16,088% в третьей декаде июня и 15,688% в первой декаде июня. "Причем ожидания рынка по росту ключевой ставки ведут к смещению срока по вкладам с максимальной ставкой: если в первом полугодии у многих банков максимальная ставка приходилась на вклады сроком на полгода, то сейчас она сместилась на вклады сроком на год", - отметил Осадчий. По его словам, рост ставок способствует усилению притока вкладов населения. Также росту вкладов, как считает эксперт, способствует повышение зарплат, в первую очередь, в обрабатывающей индустрии и в строительстве.Ранее во вторник ВТБ, МТС-банк, ПСБ, сообщили о повышении ставок по вкладам клиентов, "Почта банк" повысил ставки по вкладам еще 12 июля.

https://1prime.ru/20240723/stavki-850367827.html

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ставки по вкладам, ставка банка россии, максим осадчий