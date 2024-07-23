https://1prime.ru/20240723/konflikt-850350750.html

От "украинской спички" вспыхнет весь мир: Запад рискует "поджечь" планету

От "украинской спички" вспыхнет весь мир: Запад рискует "поджечь" планету - 23.07.2024, ПРАЙМ

От "украинской спички" вспыхнет весь мир: Запад рискует "поджечь" планету

Запад может поджечь "украинской спичкой" весь мир. США и Европа уже поспособствовали расцвету русофобии и госперевороту на Украине, а их следующая цель -... | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T10:14+0300

2024-07-23T10:14+0300

2024-07-23T10:18+0300

спецоперация на украине

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сша

лавров

русофобия

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Запад может поджечь "украинской спичкой" весь мир. США и Европа уже поспособствовали расцвету русофобии и госперевороту на Украине, а их следующая цель - дестабилизация России, сообщает dikGAZETE.Одной из центральных проблем российско-украинского конфликта, приводит автор статьи слова главы МИД России Сергея Лаврова, является нарушение прав национальных меньшинств на Украине. Это касается, в частности, проживающих на украинских территориях русских.В ходе своего выступления на министерских дебатах Совбеза ООН Лавров привел совершенно полярные высказывания действующего президента Украины Владимира Зеленского. Если в 2014 году он призывал не настаивать на едином украинском языке во всех частях страны, то в 2021 риторика изменилась. В одном из интервью того периода Зеленский потребовал, чтобы все причастные к русской культуре "убирались в Россию".Министр также подчеркнул, что именно Вашингтон ответственен за государственный переворот 2014 года. Долгосрочные цели дестабилизации обстановки в Киеве - полный контроль над государством и война с Россией. Таким образом, подчеркивает автор статьи, Запад хочет проникнуть внутрь своего противника в лице Москвы и разрушить его целостность.Кроме того, в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону российский президент Владимир Путин заявил, что многие украинцы считают себя русскими, а конфликт остается для населения настоящей гражданской войной.На сегодняшний день мировым истэблишментом обсуждаются разные сценарии дальнейшего развития событий, среди которых фигурирует и развязывание мировой войны. Об этом открыто заявил венгерский премьер Виктор Орбан во время своего недавнего визита в Москву. Ясно одно - Украина в этих планах является лишь инструментом Запада, заключил автор статьи.Полный текст читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240717/ukraina-850222947.html

украина

запад

сша

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россия, украина, запад, сша, лавров, русофобия