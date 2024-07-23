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От "украинской спички" вспыхнет весь мир: Запад рискует "поджечь" планету
От "украинской спички" вспыхнет весь мир: Запад рискует "поджечь" планету - 23.07.2024, ПРАЙМ
От "украинской спички" вспыхнет весь мир: Запад рискует "поджечь" планету
Запад может поджечь "украинской спичкой" весь мир. США и Европа уже поспособствовали расцвету русофобии и госперевороту на Украине, а их следующая цель -... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T10:14+0300
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спецоперация на украине
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Запад может поджечь "украинской спичкой" весь мир. США и Европа уже поспособствовали расцвету русофобии и госперевороту на Украине, а их следующая цель - дестабилизация России, сообщает dikGAZETE.Одной из центральных проблем российско-украинского конфликта, приводит автор статьи слова главы МИД России Сергея Лаврова, является нарушение прав национальных меньшинств на Украине. Это касается, в частности, проживающих на украинских территориях русских.В ходе своего выступления на министерских дебатах Совбеза ООН Лавров привел совершенно полярные высказывания действующего президента Украины Владимира Зеленского. Если в 2014 году он призывал не настаивать на едином украинском языке во всех частях страны, то в 2021 риторика изменилась. В одном из интервью того периода Зеленский потребовал, чтобы все причастные к русской культуре "убирались в Россию".Министр также подчеркнул, что именно Вашингтон ответственен за государственный переворот 2014 года. Долгосрочные цели дестабилизации обстановки в Киеве - полный контроль над государством и война с Россией. Таким образом, подчеркивает автор статьи, Запад хочет проникнуть внутрь своего противника в лице Москвы и разрушить его целостность.Кроме того, в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону российский президент Владимир Путин заявил, что многие украинцы считают себя русскими, а конфликт остается для населения настоящей гражданской войной.На сегодняшний день мировым истэблишментом обсуждаются разные сценарии дальнейшего развития событий, среди которых фигурирует и развязывание мировой войны. Об этом открыто заявил венгерский премьер Виктор Орбан во время своего недавнего визита в Москву. Ясно одно - Украина в этих планах является лишь инструментом Запада, заключил автор статьи.Полный текст читайте на ИноСМИ
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россия, украина, запад, сша, лавров, русофобия
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД, США, ЛАВРОВ, Русофобия
От "украинской спички" вспыхнет весь мир: Запад рискует "поджечь" планету
dikGAZETE: Запад заразил Украину русофобией, а теперь хочет дестабилизировать Россию
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ.
Запад может поджечь "украинской спичкой" весь мир. США и Европа уже поспособствовали расцвету русофобии и госперевороту на Украине, а их следующая цель - дестабилизация России, сообщает dikGAZETE
.
Одной из центральных проблем российско-украинского конфликта, приводит автор статьи слова главы МИД России Сергея Лаврова, является нарушение прав национальных меньшинств на Украине. Это касается, в частности, проживающих на украинских территориях русских.
В ходе своего выступления на министерских дебатах Совбеза ООН Лавров привел совершенно полярные высказывания действующего президента Украины Владимира Зеленского. Если в 2014 году он призывал не настаивать на едином украинском языке во всех частях страны, то в 2021 риторика изменилась. В одном из интервью того периода Зеленский потребовал, чтобы все причастные к русской культуре "убирались в Россию".
Министр также подчеркнул, что именно Вашингтон ответственен за государственный переворот 2014 года. Долгосрочные цели дестабилизации обстановки в Киеве - полный контроль над государством и война с Россией. Таким образом, подчеркивает автор статьи, Запад хочет проникнуть внутрь своего противника в лице Москвы и разрушить его целостность.
Запад взял курс на продавливание плана Зеленского, заявил Лавров
Кроме того, в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону российский президент Владимир Путин заявил, что многие украинцы считают себя русскими, а конфликт остается для населения настоящей гражданской войной.
На сегодняшний день мировым истэблишментом обсуждаются разные сценарии дальнейшего развития событий, среди которых фигурирует и развязывание мировой войны. Об этом открыто заявил венгерский премьер Виктор Орбан во время своего недавнего визита в Москву. Ясно одно - Украина в этих планах является лишь инструментом Запада, заключил автор статьи.