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Захарова оценила перспективы использования карт "Мир" в Китае

Захарова оценила перспективы использования карт "Мир" в Китае - 23.07.2024, ПРАЙМ

Захарова оценила перспективы использования карт "Мир" в Китае

Соглашение между Россией и Китаем об использовании карты "Мир" может быть достигнуто в этом году. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария... | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T12:34+0300

2024-07-23T12:34+0300

2024-07-23T12:44+0300

экономика

россия

китай

мария захарова

карта "мир"

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СЕНЕЖ, 23 июл - ПРАЙМ. Соглашение между Россией и Китаем об использовании карты "Мир" может быть достигнуто в этом году. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Хочется надеяться, потому что это обоюдовыгодное решение. Наших туристов в Китае много, много студентов. Людям интересен Китай", — сказала она.Дипломат также подчеркнула, что обе стороны получат выгоду от создания единого инструмента оплаты.Ранее посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй сообщил, что финансовые институты двух стран изучают возможность сотрудничества по платежной системе "Мир". Он также отметил, что Китай продолжает улучшать условия путешествия для привлечения большего числа иностранных туристов, и уже сейчас иностранные банковские карты привязываются к китайским платежным платформам

https://1prime.ru/20240716/mir-850135192.html

китай

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россия, китай, мария захарова, карта "мир"