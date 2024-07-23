Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова оценила перспективы использования карт "Мир" в Китае - 23.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240723/mir-850355805.html
Захарова оценила перспективы использования карт "Мир" в Китае
Захарова оценила перспективы использования карт "Мир" в Китае - 23.07.2024, ПРАЙМ
Захарова оценила перспективы использования карт "Мир" в Китае
Соглашение между Россией и Китаем об использовании карты "Мир" может быть достигнуто в этом году. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T12:34+0300
2024-07-23T12:44+0300
экономика
россия
китай
мария захарова
карта "мир"
https://cdnn.1prime.ru/img/84290/46/842904691_0:12:3037:1720_1920x0_80_0_0_e69e8e5781146469db8d05152466075b.jpg
СЕНЕЖ, 23 июл - ПРАЙМ. Соглашение между Россией и Китаем об использовании карты "Мир" может быть достигнуто в этом году. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Хочется надеяться, потому что это обоюдовыгодное решение. Наших туристов в Китае много, много студентов. Людям интересен Китай", — сказала она.Дипломат также подчеркнула, что обе стороны получат выгоду от создания единого инструмента оплаты.Ранее посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй сообщил, что финансовые институты двух стран изучают возможность сотрудничества по платежной системе "Мир". Он также отметил, что Китай продолжает улучшать условия путешествия для привлечения большего числа иностранных туристов, и уже сейчас иностранные банковские карты привязываются к китайским платежным платформам
https://1prime.ru/20240716/mir-850135192.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84290/46/842904691_41:0:2770:2047_1920x0_80_0_0_22f0befca8a542107580303013cad65e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай, мария захарова, карта "мир"
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, Мария Захарова, карта "Мир"
12:34 23.07.2024 (обновлено: 12:44 23.07.2024)
 
Захарова оценила перспективы использования карт "Мир" в Китае

Захарова надеется, что РФ и КНР достигнут решения по использованию карт "Мир" в 2024 году

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СЕНЕЖ, 23 июл - ПРАЙМ. Соглашение между Россией и Китаем об использовании карты "Мир" может быть достигнуто в этом году. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Хочется надеяться, потому что это обоюдовыгодное решение. Наших туристов в Китае много, много студентов. Людям интересен Китай", — сказала она.
Дипломат также подчеркнула, что обе стороны получат выгоду от создания единого инструмента оплаты.
Ранее посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй сообщил, что финансовые институты двух стран изучают возможность сотрудничества по платежной системе "Мир". Он также отметил, что Китай продолжает улучшать условия путешествия для привлечения большего числа иностранных туристов, и уже сейчас иностранные банковские карты привязываются к китайским платежным платформам
Янгон, Мьянма - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
Карты "Мир" начали работать в Мьянме
16 июля, 05:06
 
ЭкономикаРОССИЯКИТАЙМария Захаровакарта "Мир"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала