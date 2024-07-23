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Захарова оценила перспективы использования карт "Мир" в Китае
Захарова оценила перспективы использования карт "Мир" в Китае - 23.07.2024, ПРАЙМ
Захарова оценила перспективы использования карт "Мир" в Китае
Соглашение между Россией и Китаем об использовании карты "Мир" может быть достигнуто в этом году. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T12:34+0300
2024-07-23T12:34+0300
2024-07-23T12:44+0300
экономика
россия
китай
мария захарова
карта "мир"
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СЕНЕЖ, 23 июл - ПРАЙМ. Соглашение между Россией и Китаем об использовании карты "Мир" может быть достигнуто в этом году. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Хочется надеяться, потому что это обоюдовыгодное решение. Наших туристов в Китае много, много студентов. Людям интересен Китай", — сказала она.Дипломат также подчеркнула, что обе стороны получат выгоду от создания единого инструмента оплаты.Ранее посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй сообщил, что финансовые институты двух стран изучают возможность сотрудничества по платежной системе "Мир". Он также отметил, что Китай продолжает улучшать условия путешествия для привлечения большего числа иностранных туристов, и уже сейчас иностранные банковские карты привязываются к китайским платежным платформам
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россия, китай, мария захарова, карта "мир"
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, Мария Захарова, карта "Мир"
Захарова оценила перспективы использования карт "Мир" в Китае
Захарова надеется, что РФ и КНР достигнут решения по использованию карт "Мир" в 2024 году
СЕНЕЖ, 23 июл - ПРАЙМ. Соглашение между Россией и Китаем об использовании карты "Мир" может быть достигнуто в этом году. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Хочется надеяться, потому что это обоюдовыгодное решение. Наших туристов в Китае много, много студентов. Людям интересен Китай", — сказала она.
Дипломат также подчеркнула, что обе стороны получат выгоду от создания единого инструмента оплаты.
Ранее посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй сообщил, что финансовые институты двух стран изучают возможность сотрудничества по платежной системе "Мир". Он также отметил, что Китай продолжает улучшать условия путешествия для привлечения большего числа иностранных туристов, и уже сейчас иностранные банковские карты привязываются к китайским платежным платформам
Карты "Мир" начали работать в Мьянме