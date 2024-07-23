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Россиянам рассказали об использовании карты "Мир" в Мьянме

Россиянам рассказали об использовании карты "Мир" в Мьянме - 23.07.2024, ПРАЙМ

Россиянам рассказали об использовании карты "Мир" в Мьянме

Карты российской платежной системы "Мир" можно активно использовать в Республике Союз Мьянма, для них в туристических местах введены специальные терминалы,... | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T14:03+0300

2024-07-23T14:03+0300

2024-07-23T14:03+0300

экономика

карта "мир"

россия

мьянма

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НЕЙПЬИДО, 23 июл - ПРАЙМ. Карты российской платежной системы "Мир" можно активно использовать в Республике Союз Мьянма, для них в туристических местах введены специальные терминалы, убедился корреспондент РИА Новости. Ранее посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что российские карты "Мир" начали работать в стране в ограниченном порядке, причем расширение сети из приема карт ожидается в ближайшее время. Как убедился корреспондент РИА Новости, для карт "Мир" в торговых центрах и ресторанах столицы Мьянмы Нейпьидо были подключены специальные терминалы с надписью "MIR cards only" (только для карт "Мир"). Управляющий ТЦ NayPyiTaw Wholesale, начавшего принимать карты "Мир", заявил РИА Новости, что это решение было принято из-за высокого спроса. "Мы выбрали именно карты "Мир", потому что каждый день у нас есть клиенты-россияне, которые работают в Нейпьидо как специалисты. Они очень часто приезжают сюда за продуктами перед вылетом", - сказал он. В свою очередь, представитель банка Myawaddy Bank Limited сообщила агентству, что никаких трудностей для местного бизнеса в введении терминалов для карт "Мир" не ожидается. "Сейчас очень много желающих начать принимать карты "Мир", - сказала он. О решении Мьянмы начать принимать карты "Мир" объявил союзный министр инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы доктор наук Кан Зо 27 января в рамках II российско-мьянманского бизнес-форума на полях выставки-форума "Россия". Первоначально власти Мьянмы намеревались начать прием карт "Мир" 20 февраля. Однако из-за технических сложностей дата была перенесена. В интервью РИА Новости министр Кан 3о подчеркивал, что скорое введение платежной системы "Мир" в Республике Союз Мьянма упростит платежи и транзакции для туристов, прибывающих в страну из России.

https://1prime.ru/20240723/mir-850355805.html

мьянма

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карта "мир", россия, мьянма