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Китай нарастил импорт нефти и газа из России
Китай нарастил импорт нефти и газа из России - 23.07.2024, ПРАЙМ
Китай нарастил импорт нефти и газа из России
Китай в первом полугодии нарастил импорт нефти из России на 4,8%, газа – на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил вице-премьер КНР... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T12:08+0300
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энергетика
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Китай в первом полугодии нарастил импорт нефти из России на 4,8%, газа – на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил вице-премьер КНР Дин Сюэсян."Объем торговли энергоносителями обновляет рекорд. За первое полугодие импорт из России нефти и природного газа вырос на 4,8% и на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – сказал он во время заседания российско-китайской межправкомиссии по энергетике.Китай в 2023 году увеличил импорт нефти из России на 24%, до 107 миллионов тонн, сообщил руководитель государственного энергоуправления КНР Чжан Цзяньхуа."В 2023 году Китай импортировал из России 107 миллионов тонн нефти, прирост составил 24% по сравнению с предыдущим годом", – сказал он во время заседания российско-китайской межправкомиссии по энергетике.Вице-премьер добавил, что доля торговли энергоресурсами в товарообороте России и Китая достигла 38,5%. Она считается стабилизирующим фактором сотрудничества между двумя странами, указал он.В январе началось строительство участка Хулинь-Чанчунь газопровода по "дальневосточному маршруту" поставок газа из России в Китай, отметил чиновник.Россия также видит перспективу наращивания поставок российской нефти в Китай морским транспортом из портов Черного и Балтийского морей в условиях полной загрузки трубопроводных мощностей, отметил Мочальников."В условиях полной загрузки трубопроводных потоков видим перспективу наращивания поставок российской нефти в Китайскую Народную Республику морским транспортом с отгрузкой в портах Черного и Балтийского моря. Готовы поддержать кампанию по реализации это инициативы", - сказал Мочальников в ходе 21-го заседания Российско-Китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству.
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россия, китай, нефть
Энергетика, РОССИЯ, КИТАЙ, Нефть
Китай нарастил импорт нефти и газа из России
Вице-премьер КНР: Китай нарастил импорт нефти и газа из России
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Китай в первом полугодии нарастил импорт нефти из России на 4,8%, газа – на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил вице-премьер КНР Дин Сюэсян.
"Объем торговли энергоносителями обновляет рекорд. За первое полугодие импорт из России нефти и природного газа вырос на 4,8% и на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – сказал он во время заседания российско-китайской межправкомиссии по энергетике.
Китай в 2023 году увеличил импорт нефти из России на 24%, до 107 миллионов тонн, сообщил руководитель государственного энергоуправления КНР Чжан Цзяньхуа.
"В 2023 году Китай импортировал из России 107 миллионов тонн нефти, прирост составил 24% по сравнению с предыдущим годом", – сказал он во время заседания российско-китайской межправкомиссии по энергетике.
Вице-премьер добавил, что доля торговли энергоресурсами в товарообороте России и Китая достигла 38,5%. Она считается стабилизирующим фактором сотрудничества между двумя странами, указал он.
В январе началось строительство участка Хулинь-Чанчунь газопровода по "дальневосточному маршруту" поставок газа из России в Китай, отметил чиновник.
Россия также видит перспективу наращивания поставок российской нефти в Китай морским транспортом из портов Черного и Балтийского морей в условиях полной загрузки трубопроводных мощностей, отметил Мочальников.
"В условиях полной загрузки трубопроводных потоков видим перспективу наращивания поставок российской нефти в Китайскую Народную Республику морским транспортом с отгрузкой в портах Черного и Балтийского моря. Готовы поддержать кампанию по реализации это инициативы", - сказал Мочальников в ходе 21-го заседания Российско-Китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству.