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Новак рассказал о платежах за нефть и газ, поставляемые в Китай

Новак рассказал о платежах за нефть и газ, поставляемые в Китай - 23.07.2024, ПРАЙМ

Новак рассказал о платежах за нефть и газ, поставляемые в Китай

Особых проблем по платежам за российские нефть и газ, поставляемые в Китай, на данный момент нет, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T14:48+0300

2024-07-23T14:48+0300

2024-07-23T14:49+0300

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россия

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нефть

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Особых проблем по платежам за российские нефть и газ, поставляемые в Китай, на данный момент нет, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Отвечая на вопрос, есть ли проблемы по платежам за российскую нефть и газ, поставляемые в Китай, Новак сказал: "Во-первых, энергетические ресурсы - не подсанкционный товар, и расчёты продолжают осуществляться. В настоящее время здесь особых проблем нет".

китай

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россия, китай, александр новак, нефть