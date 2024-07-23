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Новак рассказал о платежах за нефть и газ, поставляемые в Китай
Новак рассказал о платежах за нефть и газ, поставляемые в Китай - 23.07.2024, ПРАЙМ
Новак рассказал о платежах за нефть и газ, поставляемые в Китай
Особых проблем по платежам за российские нефть и газ, поставляемые в Китай, на данный момент нет, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T14:48+0300
2024-07-23T14:48+0300
2024-07-23T14:49+0300
экономика
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александр новак
нефть
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Особых проблем по платежам за российские нефть и газ, поставляемые в Китай, на данный момент нет, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Отвечая на вопрос, есть ли проблемы по платежам за российскую нефть и газ, поставляемые в Китай, Новак сказал: "Во-первых, энергетические ресурсы - не подсанкционный товар, и расчёты продолжают осуществляться. В настоящее время здесь особых проблем нет".
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россия, китай, александр новак, нефть
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, Александр Новак, Нефть
Новак рассказал о платежах за нефть и газ, поставляемые в Китай
Новак: РФ не испытывает проблем по платежам за нефть и газ, поставляемые в КНР
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Особых проблем по платежам за российские нефть и газ, поставляемые в Китай, на данный момент нет, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
Отвечая на вопрос, есть ли проблемы по платежам за российскую нефть и газ, поставляемые в Китай, Новак сказал: "Во-первых, энергетические ресурсы - не подсанкционный товар, и расчёты продолжают осуществляться. В настоящее время здесь особых проблем нет".